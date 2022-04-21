Кто прошел по лесной тропе за три недели — разные животные, снятые фотоловушкой

Третьим отличием является экологическая чистота. Если на звериной тропе можно найти только ветки, палки и следы жизнедеятельности лесных обитателей, то на человеческой лежит мусор: окурки, пластиковые пакеты и стаканчики, бутылки. Видите мусор вокруг? Вы, увы, на своем месте! В-четвертых, нужно обратить внимание, не приходится ли вам уклоняться от веток деревьев, чтобы пройти по дорожке. Если да, то это тропа явно не для людей, а для существ на четырех лапах. Дополнительным отличием служат ягоды и грибы, которые щедро растут по сторонам от тропы: животные разносят споры и семена на своих лапах, позволяя растениям распространяться. Как говорят старые люди в деревнях, такие тропы заманивают путников на гибель: видя вокруг много ягод и грибов, они перестают обращать внимание на мир вокруг и все дальше уходят в лес, а потом не могут найти дорогу домой.