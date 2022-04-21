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Кто прошел по лесной тропе за три недели — разные животные, снятые фотоловушкой

Кто прошел по лесной тропе за три недели — разные животные, снятые фотоловушкой (4 фото + 1 видео)

Автор:
21 апреля 2022 10:36
Сообщество : Животные
Метки: в мире   видео   животные   природа   тропа   удивительно   фото   фотоловушка   
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Фотоловушка, оставленная у звериной тропы в лесу, показала, каких обитателей леса там можно встретить. Насколько опасно ступать на звериную тропу? Как не спутать ее с человеческой, и к чему может привести ошибка? Об этом мы расскажем ниже.

Все тропы в лесах можно поделить на два вида: человеческая и звериная. Первая — безопасная дорога, а вторая — место, где проходят разные животные, включая опасных волков, кабанов или медведей. Намеренно ищут звериные тропы только охотники, а грибники и туристы рискуют своей жизнью, зайдя на такую. Случайная встреча с дикими обитателями леса может закончиться печально для человека. Чаще всего пути людей и зверей пересекаются у рек или озер — мест водопоя, куда ходят животные. Не зная особенностей звериной тропы, люди могут пойти по ней и оказаться в опасности.

Есть несколько характерных отличий, которые позволят быстро определить, что перед вами звериная дорога. Во-первых, она неровная и петляет. Если человек старается проложить наиболее короткий и понятный путь от точки А в точку Б, то звери действуют иначе и на своем пути создают много нелогичных поворотов, зигзагов и изгибов. Во-вторых, людская дорожка без препятствий: на ней нет палок, сучков, крупных веток. Люди просто отшвыривают такие вещи, освобождая себе дорогу, в то время как животные перешагнут через препятствие или обойдут его.

Третьим отличием является экологическая чистота. Если на звериной тропе можно найти только ветки, палки и следы жизнедеятельности лесных обитателей, то на человеческой лежит мусор: окурки, пластиковые пакеты и стаканчики, бутылки. Видите мусор вокруг? Вы, увы, на своем месте! В-четвертых, нужно обратить внимание, не приходится ли вам уклоняться от веток деревьев, чтобы пройти по дорожке. Если да, то это тропа явно не для людей, а для существ на четырех лапах. Дополнительным отличием служат ягоды и грибы, которые щедро растут по сторонам от тропы: животные разносят споры и семена на своих лапах, позволяя растениям распространяться. Как говорят старые люди в деревнях, такие тропы заманивают путников на гибель: видя вокруг много ягод и грибов, они перестают обращать внимание на мир вокруг и все дальше уходят в лес, а потом не могут найти дорогу домой.

Последним, но самым очевидным отличием являются звериные следы. Не такие, что пересекают дорожку в одном месте, а длинная вереница отпечатков лап. К сожалению, многие люди, особенно горожане, не воспринимают лес всерьез и не задумываются, что этот мир принадлежит другим. Автор видеоролика установил фотоловушку рядом со звериной тропой на три недели. За это время камера сняла всех, кто живет в лесу и пользуется проходом: лисы и кабаны, зайцы и косули, енотовидные собаки, барсуки и фазаны.


Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: в мире   видео   животные   природа   тропа   удивительно   фото   фотоловушка   
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1  комментарий
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Vazari 2 часа назад
А где это территориально?
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