В Якутии медведь искал еду и устроил погром в избушке госинспектора

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Все произошло национальном парке «Ленские столбы». В пресс-службе парка пояснили, что медведи забираются в жилище через дверь или окно и устраивают там беспорядок в поисках угощения.
«Косолапый наведался в старую лесную избушку старшего госинспектора Степана Герасимова в местности Улахан Тарын на территории национального парка «Ленские столбы», — говорится в сообщении.
Виновника погрома запечатлела фотоловушка.
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