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В Якутии медведь искал еду и устроил погром в избушке госинспектора

В Якутии медведь искал еду и устроил погром в избушке госинспектора

Автор:
12 июня 2023 09:57
Сообщество : Животные
Метки: Якутия   животные   медведь   незваный гость   фото   фотоловушка   
1179
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Все произошло национальном парке «Ленские столбы». В пресс-службе парка пояснили, что медведи забираются в жилище через дверь или окно и устраивают там беспорядок в поисках угощения.


«Косолапый наведался в старую лесную избушку старшего госинспектора Степана Герасимова в местности Улахан Тарын на территории национального парка «Ленские столбы», — говорится в сообщении.




Виновника погрома запечатлела фотоловушка.

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Метки: Якутия   животные   медведь   незваный гость   фото   фотоловушка   
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2  комментария
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7k
Echo 2 часа назад
Это нормально, прокурорская проверка была
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15k
_delphin_ 2 часа назад
Ну, хоть не застрял...
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