FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Животные 13393 поста • 1495 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Животные
Любопытный медведь сделал 400 «селфи» с помощью фотоловушки в лесу

Любопытный медведь сделал 400 «селфи» с помощью фотоловушки в лесу

Автор:
30 января 2023 09:37
Сообщество : Животные
Метки: животные   лес   медведь   милота   селфи   фотоловушка   
66
4
1

На снимках он часто менял позы и даже высовывал язык.

О том, что чёрный медведь из штата Колорадо сделал около 400 «селфи» при помощи фотоловушки, установленной в лесу, сообщило издание The Verge.

Когда рейнджеры из организации Boulder Open Space and Mountain Parks проверили фотоловушку, то обнаружили, что 400 из 580 снимков принадлежат любопытному медведю. Сотрудники рассказали, что прежде ни одно животное так сильно не «увлекалось» съёмкой «селфи».

Рейнджеры полагают, что медведя сильно заинтересовала фотоловушка, поэтому он и провёл возле неё столько времени. Примечательно, что животное «фотографировалось» в различных позах и даже высовывало язык.


Снимки животного набрали большую популярность в соцсетях, пользователи которых шутят, что медведь просто делал фотографии для новой аватарки или для сайта знакомств, чтобы найти себе медведиху.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Животные"
Метки: животные   лес   медведь   милота   селфи   фотоловушка   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Показать ещё
Button
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

1316820



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Солиста Little Big признали иноагентом
Солиста Little Big признали иноагентом
30&nbsp;раз, когда онлайн-знатоки помогли людям опознать их&nbsp;находки
30 раз, когда онлайн-знатоки помогли людям опознать их находки
Набирающие популярность в сообществах
Mars признаёт, что не ожидала, к какой поляризации общества приведёт очеловечивание конфет
Mars признаёт, что не ожидала, к какой поляризации общества приведёт очеловечивание конфет
Как стать торговцем лесом за 180 рублей?
Как стать торговцем лесом за 180 рублей?
«По номеру переведете?»
«По номеру переведете?»
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Действительно, как можно было не заметить?

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#люди#кино#страна#в мире#Россия#криминал#фильм
#Юмор#СССР#факты#интересно#картинки#животные#сарказм#Украина
#история#Фотографии#подборка#Прикол#Приколы#комментарии#США#красота
«По номеру переведете?» «По номеру переведете?» Милота дня: 3 очаровательных медвежонка обняли свою маму во время кормления Милота дня: 3 очаровательных медвежонка обняли свою маму во время кормления Девушка сделала забавное селфи с тюленем на падлборде Девушка сделала забавное селфи с тюленем на падлборде Медведи с «особым графиком» попали на фото Медведи с «особым графиком» попали на фото Медведица с медвежонком купаются в детском бассейне Медведица с медвежонком купаются в детском бассейне 15 забавных фото, когда люди пытались сделать селфи с питомцем 15 забавных фото, когда люди пытались сделать селфи с питомцем

На что жалуетесь?

Вернуться