Любопытный медведь сделал 400 «селфи» с помощью фотоловушки в лесу

Рейнджеры полагают, что медведя сильно заинтересовала фотоловушка, поэтому он и провёл возле неё столько времени. Примечательно, что животное «фотографировалось» в различных позах и даже высовывало язык.

Снимки животного набрали большую популярность в соцсетях, пользователи которых шутят, что медведь просто делал фотографии для новой аватарки или для сайта знакомств, чтобы найти себе медведиху.