Любопытный медведь сделал 400 «селфи» с помощью фотоловушки в лесу

На снимках он часто менял позы и даже высовывал язык.
О том, что чёрный медведь из штата Колорадо сделал около 400 «селфи» при помощи фотоловушки, установленной в лесу, сообщило издание The Verge.
Когда рейнджеры из организации Boulder Open Space and Mountain Parks проверили фотоловушку, то обнаружили, что 400 из 580 снимков принадлежат любопытному медведю. Сотрудники рассказали, что прежде ни одно животное так сильно не «увлекалось» съёмкой «селфи».
Рейнджеры полагают, что медведя сильно заинтересовала фотоловушка, поэтому он и провёл возле неё столько времени. Примечательно, что животное «фотографировалось» в различных позах и даже высовывало язык.
Снимки животного набрали большую популярность в соцсетях, пользователи которых шутят, что медведь просто делал фотографии для новой аватарки или для сайта знакомств, чтобы найти себе медведиху.
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