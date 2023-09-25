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Три метра настоящей прелести: выброшенного в лесу питона спасли в Подмосковье

Три метра настоящей прелести: выброшенного в лесу питона спасли в Подмосковье

Автор:
25 сентября 2023 10:20
Сообщество : Животные
Метки: Видео   Подмосковье   балашиха   животные   лес   питон   три метра   
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Жители села близ Балашихи пошли в лес собирать грибы и наткнулись на террариум с питоном.

Они вызвали спасателей, которые приехали на место и погрузили ящик в пожарную автоцистерну, после чего отвезли рептилию к себе в часть.

Питона передали ветеринарам. По словам специалистов, вес змеи составил 12 кг, длина — порядка 3 метров. Она находится в удовлетворительном состоянии.

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Метки: Видео   Подмосковье   балашиха   животные   лес   питон   три метра   
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3  комментария
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15k
Kostick 46 минут назад
ну что за упыри? зачем выкидывать? наигрались ужиком.. ироды.
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222
Павел Верещагин 3 минуты назад
уроды, подумать 10 раз надо перед тем как домашних животных заводить!тем более экзотических!
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32k
MatveiVainrub 38 минут назад
Зачем брать таких животных домой ?! Это ведь не игрушка . Теперь его место в террариуме в зоопарке .
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Anarasius

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