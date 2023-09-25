Три метра настоящей прелести: выброшенного в лесу питона спасли в Подмосковье

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Жители села близ Балашихи пошли в лес собирать грибы и наткнулись на террариум с питоном.
Они вызвали спасателей, которые приехали на место и погрузили ящик в пожарную автоцистерну, после чего отвезли рептилию к себе в часть.
Питона передали ветеринарам. По словам специалистов, вес змеи составил 12 кг, длина — порядка 3 метров. Она находится в удовлетворительном состоянии.
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