Уроженец Саратова стал мэром колумбийского города

Мэром колумбийского города Тунхи стал профессор экономики и гражданин России Михаил Краснов. Об этом сообщают "Новые Известия" со ссылкой на колумбийский национальный реестр актов гражданского состояния.





Краснов родился в 1975 году в Саратове. В 2002 году вместе с семьёй переехал в Германию, где получил третье образование и, "заразившись левыми идеями", пытался продолжить учёбу на Кубе, но не прошёл конкурс. Тогда ему предложили альтернативный вариант — Колумбию. Как рассказал Краснов, приехав в Колумбию, он влюбился в страну и решил там остаться.





Гражданство Колумбии он получил в 2013 году (сейчас оно у него двойное). В своей предвыборной кампании он пообещал наладить сотрудничество с международными компаниями и привлечь в регион зарубежные инвестиции, в том числе российские. Как экономист, занимающийся вопросами регионального развития, Краснов уверен, что у города, который он теперь возглавляет, большой потенциал. В итоге центристская партия La Fuerza de la Paz предложила "русскому" (так его называют местные жители) стать партийным кандидатом. А избиратели, несмотря на то, что Колумбия не очень охотно принимает иностранцев, большинство голосов отдали за него.



