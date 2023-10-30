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Уроженец Саратова стал мэром колумбийского города

Уроженец Саратова стал мэром колумбийского города

Автор:
30 октября 2023 12:37
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Колумбия   Михаил Краснов   Тунха   выборы   мэр   россиянин   
1988
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За Михаила Краснова проголосовали 32% избирателей.

Мэром колумбийского города Тунхи стал профессор экономики и гражданин России Михаил Краснов. Об этом сообщают "Новые Известия" со ссылкой на колумбийский национальный реестр актов гражданского состояния.


Краснов родился в 1975 году в Саратове. В 2002 году вместе с семьёй переехал в Германию, где получил третье образование и, "заразившись левыми идеями", пытался продолжить учёбу на Кубе, но не прошёл конкурс. Тогда ему предложили альтернативный вариант — Колумбию. Как рассказал Краснов, приехав в Колумбию, он влюбился в страну и решил там остаться.


Гражданство Колумбии он получил в 2013 году (сейчас оно у него двойное). В своей предвыборной кампании он пообещал наладить сотрудничество с международными компаниями и привлечь в регион зарубежные инвестиции, в том числе российские. Как экономист, занимающийся вопросами регионального развития, Краснов уверен, что у города, который он теперь возглавляет, большой потенциал. В итоге центристская партия La Fuerza de la Paz предложила "русскому" (так его называют местные жители) стать партийным кандидатом. А избиратели, несмотря на то, что Колумбия не очень охотно принимает иностранцев, большинство голосов отдали за него.


"Я преподавал модули регионального развития на факультете экономики, и со студентами мы обнаружили у города большой потенциал экономического развития, который полностью контрастирует с нынешним положением дел. Я начал выяснять, спрашивать, и все дороги очевидным образом вели в политику, потому что если политики не хотят развивать город, этим займемся мы, ученые", — рассказывал российским СМИ Краснов перед выборной кампанией.

Что касается Тунхи, то это довольно крупный по колумбийским меркам населённый пункт — более 150 тысяч жителей. Город считается одним из самых безопасных в плане криминала. Это город университетов — как минимум 10% населения составляют студенты. Краснов считает, что наличие подготовленных специалистов, а также близость к столице (130 км до Боготы), позволят сделать город значительно богаче.


В одном из своих интервью Краснов сетовал, что местный бизнес душат западные компании. К примеру, одна швейцарская организация перепродаёт городу российские удобрения в три раза дороже реальной стоимости и очень жёстко лоббирует свои интересы. Потому Краснов хочет разрушить подобные цепочки и покупать товары напрямую (не только из России, но и из Германии), что тоже поможет развитию города.

Источник:

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Метки: Колумбия   Михаил Краснов   Тунха   выборы   мэр   россиянин   
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3k
Walther Полчаса назад
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25k
sssss3 Полчаса назад
Ударим усиленным товарооборотом Колумбии и Саратова по бренности бытия.
Энергично откроем этот многоцветный мир в серых буднях Поволжья.
Улучшим достижения наших спортсменов и превратим их в художников в ближайшие выходные
Химизацию в каждый дом партнёров, и не побоюсь этого словосочетания!!!!
Если что я про поставки с ФосАгро Балаковского удобрений, а не это вот всё, о чём вы там напридумывали и намечтали...
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10k
Алексей 50 минут назад
Колумбии говорите,была одby раз уже такая история,его поймать очень долго не могли)))
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650
Шурман 51 минуту назад
Уроженка Алма-Аты которую я знал и там стала мэром бельгийского городка и что ? даже свою партию организовала . Это вот я вечно не туда вступаю :) Вступил когда то в Фламандский блок :) лозунг все только для наших людей .
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17k
Марина 2 часа назад
Думается, что такое поганое положение дел, не сколько из-за иностранных компаний, а сколько из-за кумовства, взяточничества, местного распи*дяйства, лени местных и прочих местных "традиций".
Это не чистенькая экономика где всё логично. Это грязная политика в Колумбии.
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