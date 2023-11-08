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Страны делят затонувшие сокровища на 20 млрд долларов

Страны делят затонувшие сокровища на 20 млрд долларов

Автор:
08 ноября 2023 10:19
Сообщество : Сообщество кладоискателей
Метки: Колумбия   Сан-Хосе   галеон   золото   сокровища   судно   
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Глубины Мирового океана хранят ещё множество тайн и сокровищ. В скором времени один из таких трофеев, прозванный "Святым Граалем затонувших кораблей", по распоряжению правительства Колумбии будет поднят со дна Карибского моря.

Считается, что на затонувшем более трех веков назад испанском галеоне "Сан-Хосе" находилось около 200 тонн богатств - золота, серебра и изумрудов.

Президент Колумбии Густаво Петро отдал администрации поручение как можно скорее извлечь сокровища со дна Карибского моря.

Министр культуры Хуан Давид Корреа сообщил агентству Bloomberg: "Президент сказал нам, чтобы мы наращивали темпы".

Однако на сокровища "Сан-Хосе" претендуют три государства. Испания и коренное население Боливии - народность кхара-кхара - утверждают, что эти ценности отняли у их предков.

Кроме того, свои претензии предъявила компания, которая первоначально обнаружила затонувшее судно в 1981 году.

В 2015 году военно-морские силы Колумбии наткнулись на испанский флагман в районе порта Картахена.

Тогда президент Колумбии Хуан Мануэль Сантос заявил, что это "самое ценное сокровище, найденное за всю историю человечества".


"Сан-Хосе" называют "Святым Граалем затонувших кораблей" из-за исторической ценности его артефактов: они могут пролить свет на политическую, социальную и экономическую обстановку начала 1700-х годов.

60-пушечный галеон потопил британский флот 8 июня 1708 года во время Войны за испанское наследство. Впоследствии почти три столетия его местонахождение оставалось неизвестным.

В последние несколько лет развернулась дискуссия по поводу кражи африканских произведений искусства времен западной колонизации.

В августе 2022 года лондонский музей Хорнимана согласился передать правительству Нигерии 72 артефакта, в том числе латунные пластинки, известные как «Бенинская бронза», которые британские солдаты вывезли из Бенин-Сити в 1897 году.

По данным National Geographic, 5000 бенинских бронз, созданных в XIII-XVI веках, происходят не из современного Бенина, а из бывшего королевства Бенин, расположенного неподалеку.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Колумбия   Сан-Хосе   галеон   золото   сокровища   судно   
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24k
ЦСКА 9 минут назад
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Walther 4 минуты назад
Для полноты картины, в списке страждущих получить богатства, не хватает британских музеев и 404-й.
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36k
АнтонПолднев Полчаса назад
60-пушечный галеон потопил британский флот 8 июня 1708 года во время Войны за испанское наследство.(с)
Вряд ли один галеон мог потопить весь британский флот. Даже 60-пушечный...
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