Страны делят затонувшие сокровища на 20 млрд долларов

Считается, что на затонувшем более трех веков назад испанском галеоне "Сан-Хосе" находилось около 200 тонн богатств - золота, серебра и изумрудов.

Президент Колумбии Густаво Петро отдал администрации поручение как можно скорее извлечь сокровища со дна Карибского моря.

Министр культуры Хуан Давид Корреа сообщил агентству Bloomberg: "Президент сказал нам, чтобы мы наращивали темпы".