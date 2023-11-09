Впервые в России: мэр пообещал уволиться, если за это проголосуют его подписчики в Telegram

В Томской области есть город Стрежевой, а в нём трудится мэром Валерий Дениченко. Он опубликовал пост в своём тг-канале и озаглавил его «Про терпение». Речь там о дорогах, да и не только о них. Чиновник пишет об ответственности, и о том, что все проблемы в городе автоматически становятся его проблемами. Ну что поделать, должность обязывает.

А потом он устроил голосование с двумя вариантами: уйти ему или остаться. И если люди проголосуют за отставку, то он завтра же пишет заявление. Ну или остаётся работать - это уже на усмотрение местных жителей.