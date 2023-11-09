Впервые в России: мэр пообещал уволиться, если за это проголосуют его подписчики в Telegram

Наверное, это первый чиновник, который решил воспользоваться народным онлайн голосованием.
В Томской области есть город Стрежевой, а в нём трудится мэром Валерий Дениченко. Он опубликовал пост в своём тг-канале и озаглавил его «Про терпение». Речь там о дорогах, да и не только о них. Чиновник пишет об ответственности, и о том, что все проблемы в городе автоматически становятся его проблемами. Ну что поделать, должность обязывает.
А потом он устроил голосование с двумя вариантами: уйти ему или остаться. И если люди проголосуют за отставку, то он завтра же пишет заявление. Ну или остаётся работать - это уже на усмотрение местных жителей.
Пожалуй, это первый случай, когда чиновник напрямую спрашивает у людей - работать ли ему дальше или уступить место другому. На данный момент результаты опроса такие:
Если ситуация не изменится, и если мэр верен своему слову, то завтра он напишет заявление по собственному желанию. Но жители в комментариях просят его не увольняться:
Целая Санта-Барбара томского разлива. И если результаты голосования останутся +/- такими же как сейчас, то мэр окажется в непростом положении. Ему придётся поставить запятую в этом предложении:
Уйти нельзя остаться.
Источник:
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Не будет он увольняться, даже если проголосует 99%.
Технология отработана.