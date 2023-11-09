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Впервые в России: мэр пообещал уволиться, если за это проголосуют его подписчики в Telegram

Впервые в России: мэр пообещал уволиться, если за это проголосуют его подписчики в Telegram

Автор:
09 ноября 2023 14:24
Сообщество : Жить в России
Метки: Стрежевой   Томская область   голосование   мэр   отставка   увольнение   
1863
6

Наверное, это первый чиновник, который решил воспользоваться народным онлайн голосованием.

В Томской области есть город Стрежевой, а в нём трудится мэром Валерий Дениченко. Он опубликовал пост в своём тг-канале и озаглавил его «Про терпение». Речь там о дорогах, да и не только о них. Чиновник пишет об ответственности, и о том, что все проблемы в городе автоматически становятся его проблемами. Ну что поделать, должность обязывает.

А потом он устроил голосование с двумя вариантами: уйти ему или остаться. И если люди проголосуют за отставку, то он завтра же пишет заявление. Ну или остаётся работать - это уже на усмотрение местных жителей.

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Пожалуй, это первый случай, когда чиновник напрямую спрашивает у людей - работать ли ему дальше или уступить место другому. На данный момент результаты опроса такие:

Если ситуация не изменится, и если мэр верен своему слову, то завтра он напишет заявление по собственному желанию. Но жители в комментариях просят его не увольняться:

Целая Санта-Барбара томского разлива. И если результаты голосования останутся +/- такими же как сейчас, то мэр окажется в непростом положении. Ему придётся поставить запятую в этом предложении:

Уйти нельзя остаться.


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Метки: Стрежевой   Томская область   голосование   мэр   отставка   увольнение   
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62k
pynh 2 часа назад

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21k
Dobrovit Минуту назад
Самого главного недовольца надо сделать мэром и посмотреть, что этот киздун своим языком в городе наваяет...
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5k
glazz_19 4 минуты назад
Забавная штука - общественное мнение :) Сегодня они поливают грязью одного мэра. Потом, когда уйдет первый, начнут поливать грязью следующего, вспоминая хорошим словом первого. Когда второй уйдет, начнут третьего поливать и вспоминать, сколько хорошего сделал второй. Почему-то любят у нас чествовать "посмертно", а "при жизни" редко что хорошее замечают.
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48k
Максим Т. 5 минут назад
Голосование. В телеграме. У подписоты...
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4k
poбт 46 минут назад
голосование в телеге
да он даун таким не место в мерах
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103
Pavlo Nemadium poбт 15 минут назад
В слове "мерах" 2 буквы перепутал + "в" заменить на предлог "на"
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5k
Мухамедов Александр Ашурович 2 часа назад
Ну пока, по голосам, он должен уйти.
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4k
Χάρων 2 часа назад
Обычное заигрывание.
Не будет он увольняться, даже если проголосует 99%.
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