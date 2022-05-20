Кандидат на пост президента Колумбии отрекламировал себя на бракованной партии презервативов

Российским политикам на заметку. Кандидаты на пост президента Колумбии, пытаясь пробить дорогу к сердцам молодых избирателей, рекламируют себя на упаковках презервативов. Делает это Густаво Петро, делает это Федерико Гутьеррес. А Серхио Фахардо делал это аж в 2018 году.
Время "Ч" назначено на 29 мая, а, значит, электорат уже разогрет, а соперники вошли в раж и готовы на всё, даже на самые абсурдные пиар-фокусы.
И если остальные кандидаты просто навыпускали партии презервативов со своими именами, то один из них, Федерико Гутьеррес додумался поместить на упаковку свой портрет и дать рекламной серии название "Фикондон" ("Ficondón"). "Фикондон, берегите себя и голосуйте 29 мая", - гласит слоган на упаковке резинового продукта.
В дополнение, стремящийся стать президентом Федерико, позировал на фотографиях, с молодой девушкай и презервативом своего авторства. Изображение было опубликовано в запрещенном в России Instagram*-аккаунте "Young Fico Columbia", который поддерживает Гутьерреса на выборах.
Описание к картинке гласит, что “мы всегда защищены и готовы позаботиться о Колумбии". В общем, для рекламы было сделано всё возможное.
В соцсетях стратегию кандидата признали "спорной", что породило множество мемов.
"Но это же Колумбия, это только начало факапа", - пишет телеграм-канал о Латинской Америке "Пиночет печёт печенье", - "Выяснилось, что для рекламы использовались презервативы Today, которые были отозваны из продажи 20 апреля по заказу Национального института эпиднадзора за лекарственными средствами и продуктами питания (Invima).
Товар списали, потому что у них была нарушена перфорация — короче, они не выполняли свою функцию".
"Они взяли презервативы из партии 2106572316 Today и назвали это фикондоном", - написал пользователь сети в Twitter.
Презервативы из упомянутой партии дали “несоответствующий " результат теста на обнаружение отверстий, проведенного Управлением Лаборатории и контроля качества. Организация даже выпустила предупреждение о том, что использование данной партии презервативов небезопасно и может привести к “неблагоприятным для пользователей событиям”.
Выиграет ли Гутьеррес при таком раскладе выборы, пока не известно, но важное для своей страны он уже сделал - рождаемость поднял.
Источник:
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
- 7 Up: средство от похмелья, содержащее антидепрессант
- На место пресс-секретаря Белого дома вместо Псаки взяли негритянку и открытую лесбиянку
- Истории медийной сферы: люди, послужившие прототипами для известных всему миру персонажей
- Рамзан Кадыров установил мировой рекорд на выборах главы региона
- «Красиво жить не запретишь»: лидеры BLM купили дом за 6 миллионов долларов в Калифорнии