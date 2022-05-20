Кандидат на пост президента Колумбии отрекламировал себя на бракованной партии презервативов

В дополнение, стремящийся стать президентом Федерико, позировал на фотографиях, с молодой девушкай и презервативом своего авторства. Изображение было опубликовано в запрещенном в России Instagram*-аккаунте "Young Fico Columbia", который поддерживает Гутьерреса на выборах.

Описание к картинке гласит, что “мы всегда защищены и готовы позаботиться о Колумбии". В общем, для рекламы было сделано всё возможное.

В соцсетях стратегию кандидата признали "спорной", что породило множество мемов.