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Кандидат на пост президента Колумбии отрекламировал себя на бракованной партии презервативов

Кандидат на пост президента Колумбии отрекламировал себя на бракованной партии презервативов

Автор:
20 мая 2022 13:32
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Гутьеррес   Колумбия   выборы   пр   презервативы   президент   реклама   
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Российским политикам на заметку. Кандидаты на пост президента Колумбии, пытаясь пробить дорогу к сердцам молодых избирателей, рекламируют себя на упаковках презервативов. Делает это Густаво Петро, делает это Федерико Гутьеррес. А Серхио Фахардо делал это аж в 2018 году.

Время "Ч" назначено на 29 мая, а, значит, электорат уже разогрет, а соперники вошли в раж и готовы на всё, даже на самые абсурдные пиар-фокусы.

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И если остальные кандидаты просто навыпускали партии презервативов со своими именами, то один из них, Федерико Гутьеррес додумался поместить на упаковку свой портрет и дать рекламной серии название "Фикондон" ("Ficondón"). "Фикондон, берегите себя и голосуйте 29 мая", - гласит слоган на упаковке резинового продукта.

В дополнение, стремящийся стать президентом Федерико, позировал на фотографиях, с молодой девушкай и презервативом своего авторства. Изображение было опубликовано в запрещенном в России Instagram*-аккаунте "Young Fico Columbia", который поддерживает Гутьерреса на выборах.

Описание к картинке гласит, что “мы всегда защищены и готовы позаботиться о Колумбии". В общем, для рекламы было сделано всё возможное.

В соцсетях стратегию кандидата признали "спорной", что породило множество мемов.

"Но это же Колумбия, это только начало факапа", - пишет телеграм-канал о Латинской Америке "Пиночет печёт печенье", - "Выяснилось, что для рекламы использовались презервативы Today, которые были отозваны из продажи 20 апреля по заказу Национального института эпиднадзора за лекарственными средствами и продуктами питания (Invima).

Товар списали, потому что у них была нарушена перфорация — короче, они не выполняли свою функцию".

"Они взяли презервативы из партии 2106572316 Today и назвали это фикондоном", - написал пользователь сети в Twitter.

Презервативы из упомянутой партии дали “несоответствующий " результат теста на обнаружение отверстий, проведенного Управлением Лаборатории и контроля качества. Организация даже выпустила предупреждение о том, что использование данной партии презервативов небезопасно и может привести к “неблагоприятным для пользователей событиям”.

Выиграет ли Гутьеррес при таком раскладе выборы, пока не известно, но важное для своей страны он уже сделал - рождаемость поднял.

* Запрещены в РФ

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Гутьеррес   Колумбия   выборы   пр   презервативы   президент   реклама   
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1  комментарий
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Mamin Sibiriak 2 часа назад
Теперь в случае избрания Гутьерреса президентом любой колумбийский мужик может сказать "Да я этого президента на х#ю вертел!"
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