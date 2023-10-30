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"Я больше так не буду!": семью нижегородских мигрантов, участвовавших в драке, могут выдворить из страны

"Я больше так не буду!": семью нижегородских мигрантов, участвовавших в драке, могут выдворить из страны

Автор:
30 октября 2023 11:04
Сообщество : Криминал
Метки: Видео   Нижний Новогород   буллинг   драка   задержание   извинения   мигранты   школьники   
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14-летний сын "иностранного специалиста" избил сверстника в школьном туалете. Драку снимали на видео, а после проверки выяснилось, что у семьи есть нарушения миграционного законодательства РФ.

В последнее время участились драки детей-мигрантов, которые без зазрения совести избивают или угрожают сверстникам. Многие уверены, что за это им ничего не будет: несовершеннолетних разве что отругают, да поставят на учёт в ПНД.


В Нижнем Новгороде ученик школы №76, который, кстати, стоит на учёте в КДН из-за приставаний к девочкам, избил школьника. Выяснилось, что у 14-летнего подростка есть еще и брат-близнец, такой же несдержанный драчун. От проделок этих "детишечек" ранее уже страдали сверстники. А последнюю драку сняли на камеру телефона и быстро слили в сеть. В результате инцидент вызвал мощный общественный резонанс, а происшествием заинтересовались в полиции.


Последствия не заставили себя долго ждать. Хулиганов нашли, задержали и начали проверку их поведения. Кадры задержания "героев" опубликовал Телеграм-канал "Нижегородская гильотина".


Примечательно, что оба хулигана вели себя крайне покладисто и почему-то не пытались размахивать кулаками.



Тут же последовали традиционные извинения. И от самих зачинщиков драки, и от их родителя.


Просят понять, простить, т.к. всё это семейство очень хочет остаться жить в России.


А вот с последним могут быть проблемы. Как сообщают в СМИ, семью могут выдворить из РФ из-за проблем с миграционным законодательством. Главный же хулиган Саид Онар Оглы Б., пытавшийся установить свои порядки в школе, как выяснилось, год назад с родителями прибыл из Сочи. Учится плохо и успел остаться на второй год. В 14 лет он является учеником 6 класса и, т.к. старше своих одноклассников, детям рядом с ним живётся нелегко. В Нижнем Новгороде надеются, что на этот раз семья покинет РФ.

Источник:

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Метки: Видео   Нижний Новогород   буллинг   драка   задержание   извинения   мигранты   школьники   
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44  комментария
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7k
Echo 2 часа назад
Пора домой, там тепло и урюк есть
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48k
Максим Т. 4 минуты назад
Не "могут", а "должны"!
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538
Михаил 6 минут назад
Суки черножопые! Как достали эти видеопрощения... За этот цинизм отдельно драть плетками! А выгонять пару-тройку дебилов смысла нет, на этих 2 приедут 200... надо выгонять диаспорами... Не уследили за своими мартышками, нехрен тут сидеть...
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2
Игорелл а 7 минут назад
Животные...
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12k
Артем 9 минут назад
Ссылка youtu.be
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3k
mkcbhk 13 минут назад
как жаль не было, выдворять нужно, сами виноваты, и другим будет повод задуматся
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5k
saliamnn 13 минут назад
А могут и не выгнать.Щаз диаспора встанет на защиту "меньшинств".Куплены все.И участковые и педсостав.
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5k
saliamnn 22 минуты назад
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9k
Trenzel2003 Полчаса назад
Почему то хочется ввести порку розгами вместо извинений!
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212
zu4ara кот базилий 14 минут назад
лыжным
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3k
* You All Полчаса назад
и остальных понаехавших чурок пусть выпнут на историческую родину
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697
partners74 Полчаса назад
а чёй-то за тренд такой у чурбанов стал??? накосячить, обгавниться а потом-ой, простите-извините, я так больше не буду..как были скотами и тварями, так и остались. ослоё..б.ы пилять
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617
Николай Александрович Полчаса назад
В кишлаки езжайте, до свидания давай
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33k
Slonyash Полчаса назад
Прекрасное решение!!!
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37k
Антон Полчаса назад
Зачем обезьянам лица прикрыли? Кому стыдно, тем кто в Россию впустил этих Мастурбеков!
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19k
Robin Hood Полчаса назад
Этих всех оглы жестко чпокнуть в заде и НАЙУХ навечно в "родные пенаты". Но сначала надо так же жестко выипать всех их крышующих от ОПГ-диаспор. Начиная с главных оглов. Типа этого
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3k
Алекс 38 минут назад
не не, нах...й
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2k
Жирный бот 38 минут назад
Надо по биометрии их впускать в страну, чтоб если что, по камерам пробивались бы физиономии и если депортировали, чтобы обратно по другим документам не въехали юы
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1k
kolobok263 43 минуты назад
да не МОГУТ, а НАДО!!!
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16k
куджо 51 минуту назад
Не могут! А Должны! И просто обязаны... Своего дерьма навалом еще за этими убирать
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910
Дмитрий 53 минуты назад
Домой, в аул!
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18k
Shtoppi 57 минут назад
<<... семью нижегородских мигрантов, участвовавших в драке, могут выдворить из страны>>
---------
на вопрос о выдворении мигрантов из страны не может быть никаких сомнений типа: "могут выдворить" и т. п.
ответ должен всегда звучать четко и ясно: "не хотите жить среди людей по человеческим законам, а пытаетесь навязать свои звериные - добро пожаловать отсюда насовсем!!!" и т. д. все в том же ключе.
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