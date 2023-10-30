"Я больше так не буду!": семью нижегородских мигрантов, участвовавших в драке, могут выдворить из страны

В последнее время участились драки детей-мигрантов, которые без зазрения совести избивают или угрожают сверстникам. Многие уверены, что за это им ничего не будет: несовершеннолетних разве что отругают, да поставят на учёт в ПНД.

В Нижнем Новгороде ученик школы №76, который, кстати, стоит на учёте в КДН из-за приставаний к девочкам, избил школьника. Выяснилось, что у 14-летнего подростка есть еще и брат-близнец, такой же несдержанный драчун. От проделок этих "детишечек" ранее уже страдали сверстники. А последнюю драку сняли на камеру телефона и быстро слили в сеть. В результате инцидент вызвал мощный общественный резонанс, а происшествием заинтересовались в полиции.