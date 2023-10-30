"Я больше так не буду!": семью нижегородских мигрантов, участвовавших в драке, могут выдворить из страны

14-летний сын "иностранного специалиста" избил сверстника в школьном туалете. Драку снимали на видео, а после проверки выяснилось, что у семьи есть нарушения миграционного законодательства РФ.
В последнее время участились драки детей-мигрантов, которые без зазрения совести избивают или угрожают сверстникам. Многие уверены, что за это им ничего не будет: несовершеннолетних разве что отругают, да поставят на учёт в ПНД.
В Нижнем Новгороде ученик школы №76, который, кстати, стоит на учёте в КДН из-за приставаний к девочкам, избил школьника. Выяснилось, что у 14-летнего подростка есть еще и брат-близнец, такой же несдержанный драчун. От проделок этих "детишечек" ранее уже страдали сверстники. А последнюю драку сняли на камеру телефона и быстро слили в сеть. В результате инцидент вызвал мощный общественный резонанс, а происшествием заинтересовались в полиции.
Осторожно! В видео присутствуют сцены драки!
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Последствия не заставили себя долго ждать. Хулиганов нашли, задержали и начали проверку их поведения. Кадры задержания "героев" опубликовал Телеграм-канал "Нижегородская гильотина".
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Примечательно, что оба хулигана вели себя крайне покладисто и почему-то не пытались размахивать кулаками.
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Тут же последовали традиционные извинения. И от самих зачинщиков драки, и от их родителя.
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Просят понять, простить, т.к. всё это семейство очень хочет остаться жить в России.
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А вот с последним могут быть проблемы. Как сообщают в СМИ, семью могут выдворить из РФ из-за проблем с миграционным законодательством. Главный же хулиган Саид Онар Оглы Б., пытавшийся установить свои порядки в школе, как выяснилось, год назад с родителями прибыл из Сочи. Учится плохо и успел остаться на второй год. В 14 лет он является учеником 6 класса и, т.к. старше своих одноклассников, детям рядом с ним живётся нелегко. В Нижнем Новгороде надеются, что на этот раз семья покинет РФ.
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на вопрос о выдворении мигрантов из страны не может быть никаких сомнений типа: "могут выдворить" и т. п.
ответ должен всегда звучать четко и ясно: "не хотите жить среди людей по человеческим законам, а пытаетесь навязать свои звериные - добро пожаловать отсюда насовсем!!!" и т. д. все в том же ключе.