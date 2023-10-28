"Я тебя зарежу!": в Новгородской области 15-летний школьник обмотался флагом Таджикистана и пообещал убить одноклассницу

Глава Валдайского района Юрий Стадэ сообщил, что прежде жалобы на подростка и его семью не поступали и почему себя школьник вёл так безобразно, неясно. Но, по его словам, администрация района держит ситуацию на контроле, а юного патриота Таджикистана вместе с родителями пропесочат на заседании комиссии по делам несовершеннолетних.

В соцсетях уверены, что проверку нужно проводить глубокую, ведь подобные настроения у несовершеннолетних очень часто сами по себе не возникают. Наверняка ребёнок находится под влиянием взрослых, авторитетных для него людей. А кто они - родители, родственники или друзья из интернета - нужно разбираться.