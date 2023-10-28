"Я тебя зарежу!": в Новгородской области 15-летний школьник обмотался флагом Таджикистана и пообещал убить одноклассницу

Патриотизм - это хорошо, только почему его нужно проявлять не на родине, а в другой стране?
В школе № 2 г. Валдай юный таджик решил поиграть в патриотизм и пришёл на урок, закутавшись в национальный флаг. Мальчик был явно горд собой и охотно позировал на камеры.
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А вот к тем, кто не разделил его патриотического настроя, юный таджик отнесся не так радушно.
Осторожно! Ненормативная лексика!
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Одноклассницу, которая поинтересовалась, что, собственно, происходит, пообещал зарезать. Также юноша заявил, что российский флаг даже в руки не возьмёт.
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Понятно, что для кого-то эти выходки малолетних школяров выглядят детской забавой, однако 15-летний ребенок должен понимать, что он несёт и делает. Поэтому после обнародования ролика в сети всех участников инцидента для проверки доставили в территориальный отдел полиции.
Глава Валдайского района Юрий Стадэ сообщил, что прежде жалобы на подростка и его семью не поступали и почему себя школьник вёл так безобразно, неясно. Но, по его словам, администрация района держит ситуацию на контроле, а юного патриота Таджикистана вместе с родителями пропесочат на заседании комиссии по делам несовершеннолетних.
В соцсетях уверены, что проверку нужно проводить глубокую, ведь подобные настроения у несовершеннолетних очень часто сами по себе не возникают. Наверняка ребёнок находится под влиянием взрослых, авторитетных для него людей. А кто они - родители, родственники или друзья из интернета - нужно разбираться.
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Где, бл..ть, ответка?!!!
но складывается такое ощущение, что небожителям из правительства на это положить с прибором, ведь по их мнению, они находятся в полной безопасности от всех потрясений, за той пропастью, которая их от народа отделяет. только вот разочарование от такой уверенности наступает очень быстро и имеет печальные последствия для самоуверенных ублюдков.
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На Родине уже все поделено, а в богатой России освобождается жизненное пространство. Русские вымирают, но недостаточно быстро, по мнению этого неокрепшегоразума, Вот он и показал свое нетерпение, Хочется же всего по больше и по быстрее, а то ведь и его собственная жизнь пройдет, пока русские наконец соберутся перемереть...
Раскрываемость уголовных дел 58%.
Да, это призыв, но не на национальной почве. Такие г"ндоны должны быть дохлыми.
Я думаю, они ему этот флаг в жопу забьют пинками