FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Жить в России 7816 постов • 1035 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Жить в России
"Я тебя зарежу!": в Новгородской области 15-летний школьник обмотался флагом Таджикистана и пообещал убить одноклассницу

"Я тебя зарежу!": в Новгородской области 15-летний школьник обмотался флагом Таджикистана и пообещал убить одноклассницу

Автор:
28 октября 2023 11:05
Сообщество : Жить в России
Метки: Видео   Угрозы   дети   патриотизм   полиция   проверка   школа   
791
2
3

Патриотизм - это хорошо, только почему его нужно проявлять не на родине, а в другой стране?

В школе № 2 г. Валдай юный таджик решил поиграть в патриотизм и пришёл на урок, закутавшись в национальный флаг. Мальчик был явно горд собой и охотно позировал на камеры.


А вот к тем, кто не разделил его патриотического настроя, юный таджик отнесся не так радушно.

Одноклассницу, которая поинтересовалась, что, собственно, происходит, пообещал зарезать. Также юноша заявил, что российский флаг даже в руки не возьмёт.


Понятно, что для кого-то эти выходки малолетних школяров выглядят детской забавой, однако 15-летний ребенок должен понимать, что он несёт и делает. Поэтому после обнародования ролика в сети всех участников инцидента для проверки доставили в территориальный отдел полиции.


Глава Валдайского района Юрий Стадэ сообщил, что прежде жалобы на подростка и его семью не поступали и почему себя школьник вёл так безобразно, неясно. Но, по его словам, администрация района держит ситуацию на контроле, а юного патриота Таджикистана вместе с родителями пропесочат на заседании комиссии по делам несовершеннолетних.


В соцсетях уверены, что проверку нужно проводить глубокую, ведь подобные настроения у несовершеннолетних очень часто сами по себе не возникают. Наверняка ребёнок находится под влиянием взрослых, авторитетных для него людей. А кто они - родители, родственники или друзья из интернета - нужно разбираться.


Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Жить в России"
Метки: Видео   Угрозы   дети   патриотизм   полиция   проверка   школа   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
18  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
1k
Пчёлкин 55 минут назад
Слов нет.
Где, бл..ть, ответка?!!!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
13k
кот базилий 5 минут назад
За ноги и об угол
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
18k
Shtoppi 10 минут назад
похоже, этот черножопый интернационал, который тут чинуши и прочие преступники от власти и не только устроили для собственного обогащения, может обернуться не кислым пи_децом, если позволить понаехавшим выродкам и дальше безнаказанно творить все что им с мочой и калом в пустую башку взбредет.
но складывается такое ощущение, что небожителям из правительства на это положить с прибором, ведь по их мнению, они находятся в полной безопасности от всех потрясений, за той пропастью, которая их от народа отделяет. только вот разочарование от такой уверенности наступает очень быстро и имеет печальные последствия для самоуверенных ублюдков.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Тордион 19 минут назад
Патриотизм - это хорошо, только почему его нужно проявлять не на родине, а в другой стране?

===================================================================================

На Родине уже все поделено, а в богатой России освобождается жизненное пространство. Русские вымирают, но недостаточно быстро, по мнению этого неокрепшегоразума, Вот он и показал свое нетерпение, Хочется же всего по больше и по быстрее, а то ведь и его собственная жизнь пройдет, пока русские наконец соберутся перемереть...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
849
Александр Полчаса назад
"прежде жалобы на подростка и его семью не поступали и почему себя школьник вёл так безобразно", почему??? Вы серьёзно? Если вы (власти) не начнёте за такое высылать семьями, вплоть до "близких друзей" они и будут так себя вести, а так же проверяйте и сажайте тех кто и как им дал гражданство (сложно конечно с собой бороться, но попробуйте хотя бы). Иначе вы дождётесь что сам народ начнёт решать эти проблемы и начнётся вой и сопли так как под одну гребёнку попадут и такое дерьмо как на видео, и те кто приехал нормально работать.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
647
leemur86 Полчаса назад
Ушлёпка на родину!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
76k
Viktor Полчаса назад
Доколе, бля!?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
tamin Полчаса назад
Мдя. Миграционная служба вообще не работает. Уроды. Почему ещё вся его семья не выслана из страны
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
57k
Опиум для народа 42 минуты назад
В Новгородской области нет болот? Зарежьте малолетнего ублюдка и утопите. Аккуратно.
Раскрываемость уголовных дел 58%.
Да, это призыв, но не на национальной почве. Такие г"ндоны должны быть дохлыми.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
348
mik6059 44 минуты назад
Надеюсь, семья этого ушлёпка уже едет под конвоем на историческую родину без права возврата лет на 100, включая потомков. Сначала на основании видео выгнать, а потом разбираться надо
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
437
На хер ЗАПАД! 48 минут назад
Ну и время настало... В мои годы,за подобные угрозы, уже через 3 секунды асфальт бы грыз
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
48k
Максим Т. 48 минут назад
Какие детские забавы? Чемодан-вокзал-кишлак. Всех!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
14k
Ничоси 49 минут назад
Личинку со ВСЕМИ родственниками выслать в Таджикистан.
Я думаю, они ему этот флаг в жопу забьют пинками
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Schreibikus

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

194932



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Председатель СК Александр Бастрыкин решил создать специальные подразделения для борьбы с преступлениями мигрантов
Председатель СК Александр Бастрыкин решил создать специальные подразделения для борьбы...
Как работает крупнейший в мире судоподъемник
Как работает крупнейший в мире судоподъемник
Набирающие популярность в сообществах
С добрым утром
С добрым утром
Компьютерные клубы в начале 2000х
Компьютерные клубы в начале 2000х
Устали выбирать категории покупок, по которым вернутся бонусы?
Устали выбирать категории покупок, по которым вернутся бонусы?
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Всё из-за твоего недосыпа

Лучшие демотиваторы
Теперь он вдовец

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#интересное#автомир#в мире#забавно#фильм#аварии#шоу бизнес#полиция#знаменитости
#животные#Прикол#машина#кино#США#задержание#ДТП#авто аварии#школа#истории
#люди#автомобили#интересно#Юмор#Автовсячина#подборка#новости#история#дети#креатив
Еще лучше за те же деньги: моющий робот-пылесос Roidmi EVA 2023 Еще лучше за те же деньги: моющий робот-пылесос Roidmi EVA 2023 На Кубани семиклассник распылил в школе перцовый баллончик, чтобы посмотреть, как он работает На Кубани семиклассник распылил в школе перцовый баллончик, чтобы посмотреть, как он работает Во Владивостоке педофил утащил третьеклассницу в лес, но старшеклассники отбили ребёнка и сдали насильника полиции Во Владивостоке педофил утащил третьеклассницу в лес, но старшеклассники отбили ребёнка и сдали... В Кабардино-Балкарии школьница выбросилась из окна школы, получив "двойку" по русскому языку В Кабардино-Балкарии школьница выбросилась из окна школы, получив "двойку" по русскому языку В Сыктывкаре школьницы принесли в школу части тела кота и хвастались перед одноклассниками В Сыктывкаре школьницы принесли в школу части тела кота и хвастались перед одноклассниками В Подмосковье мигранты устроили марш к местному МВД и потребовали справедливости В Подмосковье мигранты устроили марш к местному МВД и потребовали справедливости

На что жалуетесь?

Вернуться