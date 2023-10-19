"Ничего плохого с ними не будет": дети мигрантов из Таджикистана уверены, что их друзей, участвовавших в драке, попугают и отпустят

16 октября в Самарской области произошла массовая драка с участием местных подростков и "иностранных специалистов". Приезжие абсолютно уверены в безнаказанности, а статья 212 УК РФ, по их словам, - "ничего серьезного".
После массовой драки в парке Победы в Самаре губернатор области Дмитрий Азаров поручил максимально оперативно найти всех участников и зачинщиков конфликта, а также провести в регионе масштабные проверки мигрантов.
Осторожно! В видео содержатся сцены жестокости!
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Глава региона предупредил, что причины побоища были бытовыми, поэтому не стоит притягивать сюда межнациональные разногласия. И вообще, президент РФ - за дружбу между народами и укрепление связей с республиками Средней Азии, поэтому отнестись к расследованию инцидента нужно аккуратно.
С ним не согласился депутат Госдумы Матвеев, который считает, что порядок в регионе и дружба со странами Средней Азии - понятия разного уровня.
Посоветовал бы нашему губернатору, я понимаю, ему сейчас не легко, но всё таки не приплетать в суе где надо, и где не надо имя президента. Особенно, когда речь идёт о собственных региональных проблемах и недоработках. Ну причём тут Путин и массовые драки мигрантов в Самаре?!! Кто отвечает за порядок в регионе? Путин? Или он где-то сказал, что ради экономических связей со странами Средней Азии можно нарушать закон? Тем более, что сам губернатор Азаров тремя строчками выше ссылок на Путина говорит о своей готовности введения коллективной ответственности "всем гражданам стран, где фиксируются подобные правонарушения". Зачем же перекладывать с больной головы на здоровую? Выходит, вместо защиты определенных секторов экономики от мигрантов в целом, губернатор собирается дискриминировать определенные национальности/страны? Я б, конечно, поддержал эту идею, но хочу отметить, это сам губернатор Азаров предложил, а не кто-то из "политиканов".
Некоторых участников той самой драки уже задержали.
Впрочем, отдельные личности уверены, что ничего серьезного с ними и их друзьями, которые отличились в том побоище, не случится. Дети тех самых мигрантов записали видеообращение к губернатору Самарской области, в котором обматерили его, а затем попытались успокоить своих соплеменников: дескать, никакой зоны их друзьям не светит. Максимум - легкая статья, по которой хулиганы отделаются лёгким наказанием.
Осторожно! Нецензурная лексика!
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Осторожно! Нецензурная лексика!
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Интересно, как на этот спич отреагирует Азаров?
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запомните раз и навсегда: всех, абсолютно всех чурок с детства воспитывают так, чтобы ненавидеть русских. чтобы сбиваться в стаи. они все до сих пор считают, что в составе ссср мы их обворовывали и поэтому они живут в бедности и должны сюда приезжать работать, а не потому что они обезьяны тупые сами все заруинили.. лично не раз напрямую от представителей этих племен слышал.
думаю, и нашим детям пора вбивать в голову, что всех черных надо гасить еще в школе, чтобы отстаивали свои права и интересы.
а то, то азербайджанский опг из подростков у нас появляются, то таджикские... не дофига ли мы с ними "дружим"?! еще очень сильно умалчивается про чеченов и про дагов, они же считаются русскими... хотя, суть та же
их деточек вместе с мамочками - за КПП на границе
и все лет так на 10-20
Обострять ситуация ни в коем случае не нужно, но чтобы всё согласно закона было!
По его мнению, все те, кто "видит в "бытовом" конфликте национальную подоплёку и сеет межнациональную рознь" являются бОльшим злом, чем таджики-беспредельщики.
Жестокость, с которой было совершено нападение на подростков, конечно, заслуживает самой суровой оценки и наказания, - вне зависимости от национальной принадлежности нападавших. При этом хочу предостеречь политиканов и "горячие головы" от призывов разрыва взаимовыгодного сотрудничества нашего региона с дружественными для нашей страны государствами, призывов, разжигающих межнациональную вражду. А сеять межнациональную рознь, используя как повод "бытовой" конфликт, - преступление не меньшее , а бОльшее, чем противоправные действия подростков. Это действия, направленные против нашей многонациональной страны и нашего "многонационального" региона. Это делают политиканы, которые желают посеять межнациональную рознь на нашей земле, и они своими заявлениями работают против Самарской области и нашей страны".
И вот сколько у нас таких многонациональных степашек в высшем эшелоне власти сидит - не сосчитать. Между тем, население Самарской области на 86% состоит из русских людей.
Малолетние таджики, также участвовавшие в драках, в стороне не остались и подготовили для многонационального губернатора культурно обогащённый ответ на его реплику о "суровом наказании": «этого губернатора я в рот *бал, короче ничего серьезного не будет, это всего лишь 212 статья».