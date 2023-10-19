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"Ничего плохого с ними не будет": дети мигрантов из Таджикистана уверены, что их друзей, участвовавших в драке, попугают и отпустят

"Ничего плохого с ними не будет": дети мигрантов из Таджикистана уверены, что их друзей, участвовавших в драке, попугают и отпустят

Автор:
19 октября 2023 09:56
Сообщество : Криминал
Метки: Матвеев   Самара   азаров   видеообращение   драка   массовая драка   мигранты   полиция   
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16 октября в Самарской области произошла массовая драка с участием местных подростков и "иностранных специалистов". Приезжие абсолютно уверены в безнаказанности, а статья 212 УК РФ, по их словам, - "ничего серьезного".

После массовой драки в парке Победы в Самаре губернатор области Дмитрий Азаров поручил максимально оперативно найти всех участников и зачинщиков конфликта, а также провести в регионе масштабные проверки мигрантов.


Глава региона предупредил, что причины побоища были бытовыми, поэтому не стоит притягивать сюда межнациональные разногласия. И вообще, президент РФ - за дружбу между народами и укрепление связей с республиками Средней Азии, поэтому отнестись к расследованию инцидента нужно аккуратно.


С ним не согласился депутат Госдумы Матвеев, который считает, что порядок в регионе и дружба со странами Средней Азии - понятия разного уровня.


Посоветовал бы нашему губернатору, я понимаю, ему сейчас не легко, но всё таки не приплетать в суе где надо, и где не надо имя президента. Особенно, когда речь идёт о собственных региональных проблемах и недоработках. Ну причём тут Путин и массовые драки мигрантов в Самаре?!! Кто отвечает за порядок в регионе? Путин? Или он где-то сказал, что ради экономических связей со странами Средней Азии можно нарушать закон? Тем более, что сам губернатор Азаров тремя строчками выше ссылок на Путина говорит о своей готовности введения коллективной ответственности "всем гражданам стран, где фиксируются подобные правонарушения". Зачем же перекладывать с больной головы на здоровую? Выходит, вместо защиты определенных секторов экономики от мигрантов в целом, губернатор собирается дискриминировать определенные национальности/страны? Я б, конечно, поддержал эту идею, но хочу отметить, это сам губернатор Азаров предложил, а не кто-то из "политиканов".



Некоторых участников той самой драки уже задержали.


Впрочем, отдельные личности уверены, что ничего серьезного с ними и их друзьями, которые отличились в том побоище, не случится. Дети тех самых мигрантов записали видеообращение к губернатору Самарской области, в котором обматерили его, а затем попытались успокоить своих соплеменников: дескать, никакой зоны их друзьям не светит. Максимум - легкая статья, по которой хулиганы отделаются лёгким наказанием.




Интересно, как на этот спич отреагирует Азаров?

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Метки: Матвеев   Самара   азаров   видеообращение   драка   массовая драка   мигранты   полиция   
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17  комментариев
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56k
zloykoyot 51 минуту назад
Действительно, зачем с ними что-то страшное творить? Этождети. Вместе с родителями вышвырнуть щенков на родину и путь там им родители расскажут что и как.
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2k
Tony 2 минуты назад
никогда не понимал вот это "они же еще дети, не надо их бить..."

запомните раз и навсегда: всех, абсолютно всех чурок с детства воспитывают так, чтобы ненавидеть русских. чтобы сбиваться в стаи. они все до сих пор считают, что в составе ссср мы их обворовывали и поэтому они живут в бедности и должны сюда приезжать работать, а не потому что они обезьяны тупые сами все заруинили.. лично не раз напрямую от представителей этих племен слышал.

думаю, и нашим детям пора вбивать в голову, что всех черных надо гасить еще в школе, чтобы отстаивали свои права и интересы.

а то, то азербайджанский опг из подростков у нас появляются, то таджикские... не дофига ли мы с ними "дружим"?! еще очень сильно умалчивается про чеченов и про дагов, они же считаются русскими... хотя, суть та же
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18k
Роберт Шекли 5 минут назад
Растет достойная замена
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13k
кот базилий 8 минут назад
Бабай какую рожу отожрал в России.
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−7
Михаил 9 минут назад
Россия - это Франция, но не по уровню жизни, а по количеству мигрантов
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1k
VSh 11 минут назад
Верно они говорят, хотя не должны. Никто их не посадит и не выгонит. Этот легион завозится в нашу страну не для того чтобы потом разбазаривать направо и налево. Не буду писать для каких целей, сами можете догадаться если не глупые.
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1k
Andrey 13 минут назад
Ну если президент за дружбу народов, то может он будет на разборки приезжать и разруливать ситуации? А то натащили этих специалистов с высшим феодальным образованием, на радость эксплуататорам, заниматься вопросами их интеграции в российское общество никто не хочет, вот и конфликты возникают.
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71k
SAndre 14 минут назад
папаш на нары
их деточек вместе с мамочками - за КПП на границе
и все лет так на 10-20
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9k
Дмитрий 15 минут назад
Ждёмс! Ждёмс ответа от губернатора! Будет ли губернатор столь же радикален в мерах, которые он применит к "ебакам"?))))
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3k
* You All Полчаса назад
нехер этих животных в страну пускать. в шею гнать,тех что получили гражданство тоже. [мат] в свой зверинец
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56k
dima423 39 минут назад
Нихера не понятно если честно... ну попи*дились подростки с мигрантами... вроде по видео даже мигрантам наваляли... епать событие регионального масштаба... Мы в 90х в детстве каждый день пи*дились, и по 50 чел район на район ходили с битами, кастетами, ножами и травматами, и это москва была...
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10k
Алексей 39 минут назад
Чемодан,вокзал,вперед
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22k
babuby 44 минуты назад
Да даже без "национального вопроса" судить. В законе есть трактовки, под которые попадают действия нарушителей, вот согласно этим трактовкам и разбор должен быть.
Обострять ситуация ни в коем случае не нужно, но чтобы всё согласно закона было!
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254
ruslan d 48 минут назад
Да ничего им не сделают особо ... 213 УК и то с натяжкой ... а найти зачинщиков очень сложно будет . Единственный вариант , если высокое руководство пойдет на принцип , но тогда и наши ребята могут попасть под раздачу ...
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1k
Илья 49 минут назад
Губернатор Самарской области врёт ,что это не связано с межнациональным конфликтом, значит он повязан с этнической ОПГ . В Самаре произошло слияние ОПГ с органами власти Самары .
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12k
Rus77 56 минут назад
Губернатор Самарской области обвинил россиян в разжигании межнациональной розни после того, как таджики толпой избили самарских подростков.

По его мнению, все те, кто "видит в "бытовом" конфликте национальную подоплёку и сеет межнациональную рознь" являются бОльшим злом, чем таджики-беспредельщики.

Жестокость, с которой было совершено нападение на подростков, конечно, заслуживает самой суровой оценки и наказания, - вне зависимости от национальной принадлежности нападавших. При этом хочу предостеречь политиканов и "горячие головы" от призывов разрыва взаимовыгодного сотрудничества нашего региона с дружественными для нашей страны государствами, призывов, разжигающих межнациональную вражду. А сеять межнациональную рознь, используя как повод "бытовой" конфликт, - преступление не меньшее , а бОльшее, чем противоправные действия подростков. Это действия, направленные против нашей многонациональной страны и нашего "многонационального" региона. Это делают политиканы, которые желают посеять межнациональную рознь на нашей земле, и они своими заявлениями работают против Самарской области и нашей страны".

И вот сколько у нас таких многонациональных степашек в высшем эшелоне власти сидит - не сосчитать. Между тем, население Самарской области на 86% состоит из русских людей.

Малолетние таджики, также участвовавшие в драках, в стороне не остались и подготовили для многонационального губернатора культурно обогащённый ответ на его реплику о "суровом наказании": «этого губернатора я в рот *бал, короче ничего серьезного не будет, это всего лишь 212 статья».
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