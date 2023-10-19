"Ничего плохого с ними не будет": дети мигрантов из Таджикистана уверены, что их друзей, участвовавших в драке, попугают и отпустят

Глава региона предупредил, что причины побоища были бытовыми, поэтому не стоит притягивать сюда межнациональные разногласия. И вообще, президент РФ - за дружбу между народами и укрепление связей с республиками Средней Азии, поэтому отнестись к расследованию инцидента нужно аккуратно.

С ним не согласился депутат Госдумы Матвеев, который считает, что порядок в регионе и дружба со странами Средней Азии - понятия разного уровня.