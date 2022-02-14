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В Обнинске мигранты перекрыли дорогу и избили русского водителя

В Обнинске мигранты перекрыли дорогу и избили русского водителя (2 фото)

Автор:
14 февраля 2022 09:00
Сообщество : Жить в России
Метки: Ynews   Обнинск   Шапша   видео   дорожный конфликт   драка   калужская область   мигранты   
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Новости из Калужской области все чаще напоминают сводки с линии фронта, где по одну сторону - растерянное местное население, по другую - мигранты, коих в регионе уже около 30%.

В ночь на минувшее воскресенье на дороге в Обнинске очевидцы сняли на камеру массовую драку. Группа мужчин толпой избивала одного человека. Пострадавшим оказался русский водитель, нападавшие - мигранты из Средней Азии, которые после дорожного конфликта вступились за земляка.


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"Вчера ночью в 3:16 на остановке ДДД произошёл конфликт между водителями. Один из гостей города отошёл, позвонил кому-то, сразу же приехала ему подмога на машинах. Русского парня избили!" - сообщается в Телеграм-канале "Настоящий Обнинск".


Побоище разгорелось неподалеку от магазина «Дом для дома» (проспект Маркса, 61). Совсем рядом с ним находится общежитие, больше известное как «гетто-дом». Накануне драки ОМОН устроил там зачистку, но, похоже, задержали не всех, кто представляет опасность для окружающих.


Такие рейды в Обнинске, да и во всей Калужской области, похоже, нужно проводить на постоянной основе. И не картинно-показательные (пожурил-выпустил), а с реальным наказанием, если присутствует состав нарушения. К примеру, недавно губернатор Калуги посетил МФЦ в Боровском районе и удивился: мигранты вообще не знают русского языка! Между тем, при въезде для работы в РФ они сдают экзамен и, лишь получив высокую оценку по нему, могут получить сертификат. "Как же так?" - изумляется губернатор Шапша.


А жители Калужской области не удивляются. Им лишь остается расхлебывать результаты Программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом. Впрочем, Калужская область, кажется, все-таки выходит из участия в этой программе. Хэппи энд?



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Метки: Ynews   Обнинск   Шапша   видео   дорожный конфликт   драка   калужская область   мигранты   
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9k
Кенвуд 2 часа назад
Пердлагаю тоже собраться толпой и ходить ~тиздить~ воспитывать приезжих "дорогих" гостей.
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6k
Maximvs 13 минут назад
В Калужскую область еще при царе имама Шамиля переселили. Так что удивляться - место намоленное))
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15k
ВОВЧЕГ 14 минут назад
Макс, был прав!
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1k
Петр Бирюков 21 минуту назад
По моему пока эти обезьяны одного лысого,любителя животных, на красной площади толпой не отпинают-ничего не изменится....
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2k
Ratibor 47 минут назад
Какое рейды на фиг. Губер сначала с подачи сверху напускал нечисти, потом запретил эту нечисть брать на работу, наказав заменить нечисть гражданами России. А в итоге, просто нечисти выдадут паспорта РФ в упращенном порядке, как бессмертный завещал и всех делов. Похоже вооружаться надо, а не ждать милости от всяких там губернаторов и иже с ними....
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2k
azuver 53 минуты назад
Этих тварей нужно держать в клетках. Привезли на работу выпустили из клеток,отработали опять загнали в клетки.И издить регулярно для профилактики.Это животные,а не люди.Хотя многие животные больше понимают чем эти чуркабесы.
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13k
U55R Час назад
С заботой о мигрантах. Велено создать им благоприятные условия, помогать и упрощать им жизнь. Всем остальным, тем, чьи налоги будут тратить на мигрантов, велено быть толерантными. А все кто против, рискуют получить обвинение по уголовным статьям за разжигание, национализм и оскорбление власти.
Ссылка youtu.be
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1k
Vad Час назад
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110
Javier Час назад
Не понимают они цивилизованного общения. Их надо бить и желательно регулярно.
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862
Hallo FreeSpace Час назад
Когда СССР разваливался , все так радостно отделялись ... Так какого хрена вы к нам претесь теперь ???
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93
eutace Hallo FreeSpace 55 минут назад
потому что в СССР их бы быстро призвали к ответу за свои злодеяния
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2
Николай Час назад
Я в эту субботу утром ехал на машине из Медведково (Москва) в Мытищи и обратно. Поскольку последнее время у меня складывается ощущение, что я живу в приграничном городе ,решил ради интереса посчитать сколько чурбанские лиц мне встретится и европейских. Счёт такой наших рож я насчитал: 14 из них почти половина пропитые, чурбанов встретил 12 видимо шли на работу, какие то уже работали. И паспорта им массово выдаются, что бы хоть как тостановить вымирание страны
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6k
Александр Зотов Час назад
м лишь остается расхлебывать результаты Программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом.
---------
просто формулировки следовало уточнять в этой программе, когда принимали ещё. Дабы не пользовались лазейками
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23k
Сибиряк Час назад
Выслать всех нах на родину без права въезда пожизненно.
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−82
Племянник Путина Час назад
депортация всех участников включая семьи + пожизненный запрет на въезд.
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5k
Михаил Час назад
я бы давил этих мразей
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−13
цысовскЪий Час назад
Путин заявил о необходимости притока мигрантов
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2k
Андрей 2 часа назад
Зато мы защищаем русскоговорящее население в Украине! Но мигранты не хотят на Донбасс, они хотят оттуда.
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188
На хер ЗАПАД! 2 часа назад
Жечь гнид нужно!
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−5
Нурик Нуриков 2 часа назад
Правоохранители особо ничего не сделают, закон на стороне мигрантов. Нужнл Вам самим в свои руки брать инициативу и гнать окупантов. Спасение утопающих в руках скмих утопающих!
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1k
Иван Иванович 2 часа назад
Опять элита отличилась. Попросят прощение и все по новой.
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2k
Иван 2 часа назад
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