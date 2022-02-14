В Обнинске мигранты перекрыли дорогу и избили русского водителя

"Вчера ночью в 3:16 на остановке ДДД произошёл конфликт между водителями. Один из гостей города отошёл, позвонил кому-то, сразу же приехала ему подмога на машинах. Русского парня избили!" - сообщается в Телеграм-канале "Настоящий Обнинск".

Побоище разгорелось неподалеку от магазина «Дом для дома» (проспект Маркса, 61). Совсем рядом с ним находится общежитие, больше известное как «гетто-дом». Накануне драки ОМОН устроил там зачистку, но, похоже, задержали не всех, кто представляет опасность для окружающих.