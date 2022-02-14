В Обнинске мигранты перекрыли дорогу и избили русского водителя

Новости из Калужской области все чаще напоминают сводки с линии фронта, где по одну сторону - растерянное местное население, по другую - мигранты, коих в регионе уже около 30%.
В ночь на минувшее воскресенье на дороге в Обнинске очевидцы сняли на камеру массовую драку. Группа мужчин толпой избивала одного человека. Пострадавшим оказался русский водитель, нападавшие - мигранты из Средней Азии, которые после дорожного конфликта вступились за земляка.
"Вчера ночью в 3:16 на остановке ДДД произошёл конфликт между водителями. Один из гостей города отошёл, позвонил кому-то, сразу же приехала ему подмога на машинах. Русского парня избили!" - сообщается в Телеграм-канале "Настоящий Обнинск".
Побоище разгорелось неподалеку от магазина «Дом для дома» (проспект Маркса, 61). Совсем рядом с ним находится общежитие, больше известное как «гетто-дом». Накануне драки ОМОН устроил там зачистку, но, похоже, задержали не всех, кто представляет опасность для окружающих.
Такие рейды в Обнинске, да и во всей Калужской области, похоже, нужно проводить на постоянной основе. И не картинно-показательные (пожурил-выпустил), а с реальным наказанием, если присутствует состав нарушения. К примеру, недавно губернатор Калуги посетил МФЦ в Боровском районе и удивился: мигранты вообще не знают русского языка! Между тем, при въезде для работы в РФ они сдают экзамен и, лишь получив высокую оценку по нему, могут получить сертификат. "Как же так?" - изумляется губернатор Шапша.
А жители Калужской области не удивляются. Им лишь остается расхлебывать результаты Программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом. Впрочем, Калужская область, кажется, все-таки выходит из участия в этой программе. Хэппи энд?
Источник:
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просто формулировки следовало уточнять в этой программе, когда принимали ещё. Дабы не пользовались лазейками