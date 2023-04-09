«Она всю жизнь отработала, советской закалки»: в тувинской школе учительница как следует «проучила» двоих хулиганов

Тут получается «опять 25» - нет ни начала конфликта, никто не может подтвердить, что именно делали или говорили эти ребята. Есть только запись, на которой она раздаёт школьникам лещей, а весь класс радостно хихикает. Если рассматривать её вне общего контекста, то выходит, что учитель сорвался и распустил руки. Но «соль» в том, что вину парней признали даже их родители.

По словам директора школы:

Она уже на пенсии, учителей в школе нет, она ходит работает. 65 лет, вы понимаете? Посмотрите на Байдена. А это учитель родного языка, родноведов вообще нет. Высокие показатели, учитель, который имеет награды, всю жизнь отработала, советской закалки.

Я переживаю за её душевное состояние. Я ей скорую вызывала, давление 200, уколы ставили.

Дети смеются. Просто она их потрепала. Дети спровоцировали, специально сделали так. Родители пришли, ситуация разобрана, претензий у родителей нет.

Прошла служба примирения. Родители попросили только учителя отстранить, потому что если дети издевались, теперь не хотят, чтобы учитель ещё пострадал. Учитель написала заявление по собственному желанию, но у неё ещё есть две недели, может отозвать. Дети попросили прощения за то, что они провоцировали учителя.