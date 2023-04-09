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«Она всю жизнь отработала, советской закалки»: в тувинской школе учительница как следует «проучила» двоих хулиганов

«Она всю жизнь отработала, советской закалки»: в тувинской школе учительница как следует «проучила» двоих хулиганов

Автор:
09 апреля 2023 18:15
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Тува   видео   драка   педагог   ученики   учительница   школа   школьники   
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Даже их родители признали, что она ни в чём не виновата - её довели.

В одной из школ Тувы, 65-летний педагог накинулась на двоих учеников и слегка их «потрепала»:

Тут получается «опять 25» - нет ни начала конфликта, никто не может подтвердить, что именно делали или говорили эти ребята. Есть только запись, на которой она раздаёт школьникам лещей, а весь класс радостно хихикает. Если рассматривать её вне общего контекста, то выходит, что учитель сорвался и распустил руки. Но «соль» в том, что вину парней признали даже их родители.

По словам директора школы:

Она уже на пенсии, учителей в школе нет, она ходит работает. 65 лет, вы понимаете? Посмотрите на Байдена. А это учитель родного языка, родноведов вообще нет. Высокие показатели, учитель, который имеет награды, всю жизнь отработала, советской закалки.

Я переживаю за её душевное состояние. Я ей скорую вызывала, давление 200, уколы ставили.

Дети смеются. Просто она их потрепала. Дети спровоцировали, специально сделали так. Родители пришли, ситуация разобрана, претензий у родителей нет.

Прошла служба примирения. Родители попросили только учителя отстранить, потому что если дети издевались, теперь не хотят, чтобы учитель ещё пострадал. Учитель написала заявление по собственному желанию, но у неё ещё есть две недели, может отозвать. Дети попросили прощения за то, что они провоцировали учителя.

Источник:

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Метки: Тува   видео   драка   педагог   ученики   учительница   школа   школьники   
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17  комментариев
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4k
pinbalist 2 часа назад
По хорошему, раз родители всё поняли и претензий не имеют, отцы этих раздолбаев ещё дома добавить должны.
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4k
Сергей 4 минуты назад
Школы по месту прописки не имею права не принимать любых раздолбаев. Дочка училась в одной из престижных школ города, так у неё в классе был отморозок который вообще не учился. Во время урока втыкал в телефон, мог запросто собраться и свалить в любой момент, до слабых докапывался, матом орал на всю школу. Когда он не являлся на уроки, а это было очень часто, все просто отдыхали. И никто, ни районо, ни менты, ни социалы ничего сделать не могли - школы по месту прописки обязаны давать среднее образование всем.
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4k
Сергей 5 минут назад
Школы по месту прописки не имею права не принимать любых раздолбаев. Дочка училась в одной из престижных школ города, так у неё в классе был отморозок который вообще не учился. Во время урока втыкал в телефон, мог запросто собраться и свалить в любой момент, до слабых докапывался, матом орал на всю школу. Когда он не являлся на уроки, а это было очень часто, все просто отдыхали. И никто, ни районо, ни менты, ни социалы ничего сделать не могли - школы по месту прописки обязаны давать среднее образование всем.
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40k
Бабай 16 минут назад
Грустно всё это. Как вообще такое могло случиться, что ученики безнаказанно издеваются над учителями? Не стало взаимного уважения. Детишки не понимают зачем учиться. Учителя отработали своё и домой. Родители думают, что их детьми занимаются как в своё время с ними, и тоже устраняются. Потом удивляемся что молодёжь при малейшей угрозе их жопе бегут из страны глаза выпучив...
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1k
Moon24 Полчаса назад
В старые времена были розги , карцеры , чуланы . И был расцвет науки и искусств . Прежние методы доказали свою эффективность
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349
Вася Васильев 49 минут назад
Зачем сама била? Физрука трудовика или завхоза позвать надо было.
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38k
Вепс 50 минут назад
Вспомнилось)))
Ссылка youtu.be
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45k
turyst 58 минут назад
Есть ещё женщины в тувинских селеньях!

Правильно.
Далеко не все дети понимают слова.
Не доходит через голову, дойдёт через задницу.
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1k
Веселый Пук Час назад
Хоть таким способом что то вдолбить в бестолковые головы. Я учился в 90-х и одного взгляда учителя было достаточно что бы всё притихли.
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43k
Валерий 2 часа назад
что мешает школам установить систему видеонаблюдения в классах? это не такие уж гигантские неподъёмные суммы, одно дело когда ученики довели--дебилов всегда хватало а совсем другое когда учителя намерено унижают учеников, вспоминаю как в нашем классе учительница запрещала всем во время урока выходить в туалет, по итогу одна девочка со слабым здоровьем однажды уписалась прям на уроке, так эта училка её даже отругала--типа как тебе не стыдно и выставила в школьный коридор "высыхать" ! надо ли говорить что эту девочку до конца школы гнобили за это и над ней смеялись одноклассники, дети это очень жестокий народ, кстати учительница была весьма заслуженная и уважаемая--у неё на уроке все пикнуть боялись, а уж оскорбить или указкой по лбу это для неё было в порядке вещей, да и много таких учителей было, был и противоположность--молодой учитель истории только из института, как он преподавал! я и сейчас помню то что при нём проходили и как он рассказывал, это шедевр и такое надо на камеру записывать и как эталон показывать другим "заслуженным педагогам", даже конченые двоечники по истории получали пятёрки--это нонсенс для нашего класса был, и что вы думаете--его быстро сожрал коллектив заслуженных и уважаемых учителей нашей школы, и вот я всегда осторожно воспринимаю вот такие истории типа-- довели бедного учителя
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171
0ptimist Валерий 58 минут назад
Тоже всегда недоумеваю по поводу отсутствия видеонаблюдения в классах.. Тогда при возникновении любого конфликта, достаточно пригласить к директору учителя и родителей ученика на просмотр инцидента!
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233
Пользователь №4571 Валерий 14 минут назад
Хорошее видеонаблюдение стоит хороших денег и даже в этом случае, дети будут всё делать в мертвой зоне камер. Всё уже пройдено.
Камеры не помогут.
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11k
Shtoppi 2 часа назад
эта бабушка - она слабенькая, потому и глумятся над ней недоросли. смешно им что она ничего сделать не может.
интересно, если они физрука доведут и он им леща свесит, будет им так же весело?
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