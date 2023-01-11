В Сочи подростки избили до потери сознания водителя, сделавшего им замечание из-за брошенной петарды

В Адлерском районе Сочи группа подростков бросала под колёса авто петарды, и таким образом убивала время на новогодних каникулах. Когда пиротехника прилетела под машину такси, водитель остановился, чтобы разобраться с хулиганами. Услышав замечания в свой адрес, парни набросились на мужчину. Водитель упал на асфальт и сильно ударился головой, после чего потерял сознание. Однако это не остановило подростков, и они продолжали избивать сочинца ногами. После этого подростки преспокойно ушли, оставив пострадавшего лежать на асфальте.



