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В Сочи подростки избили до потери сознания водителя, сделавшего им замечание из-за брошенной петарды

В Сочи подростки избили до потери сознания водителя, сделавшего им замечание из-за брошенной петарды

Автор:
11 января 2023 15:02
Сообщество : Жить в России
Метки: Сочи   видео   драка   извинения   петарды   подростки   полиция   хулиганы   
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Бездельники развлекались, швыряя петарды под колёса авто, пока не услышали критику в свой адрес. После этого весельчаков как подменили. Агрессивные юнцы избили мужчину, посмевшего призвать их к совести и здравому смыслу. Сейчас парни по традиции извиняются и говорят, что больше так не будут. А еще не против "решить вопрос" миром.

В Адлерском районе Сочи группа подростков бросала под колёса авто петарды, и таким образом убивала время на новогодних каникулах. Когда пиротехника прилетела под машину такси, водитель остановился, чтобы разобраться с хулиганами. Услышав замечания в свой адрес, парни набросились на мужчину. Водитель упал на асфальт и сильно ударился головой, после чего потерял сознание. Однако это не остановило подростков, и они продолжали избивать сочинца ногами. После этого подростки преспокойно ушли, оставив пострадавшего лежать на асфальте.



Мужчине потребовалась медицинская помощь. Его госпитализировали в тяжелом состоянии, а по факту случившегося правоохранительными органами была начата проверка.


После этого зумеры записали покаянное видео, в котором извинились за своё поведение. Они просят мужчину выйти с ними на связь, чтобы "решить вопрос".



В соцсетях удивляются: откуда пошла эта практика извинений на камеру и есть ли от неё какой-нибудь толк?


Впрочем, как это водится, в пабликах всегда найдутся защитники сирых и убогих, а в данном случае - безмозглых.

Интересно, понесут наказание или "решат вопрос" без шума и пыли?

Источник:

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Метки: Сочи   видео   драка   извинения   петарды   подростки   полиция   хулиганы   
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15  комментариев
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698
Mrak OBOY Час назад
поколение которое не знает что за дела и поступки надо отвечать.
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40k
Сергей 20 минут назад
Зря отменили , порку для малолеток, и расстрел для переростков.
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25k
Slawa49 Полчаса назад
СВО, штрафбаты там нужны, чтобы не рисковать нормальными парнями, пусть биомусор идет на заклание
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3k
max_wheel Полчаса назад
Я так понимаю, уже выросло поколение, которое считает, что можно творить любую дичь нужно будет просто потом извиниться? Мне кажется, пора уже выкладывать ролики из зала суда, где подобным чучелам выносят приговор, тогда эффект будет гораздо лучше.
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6k
sumrаknn 40 минут назад
Мне совершенно не импонируют , даже бесят всякого рода личности, которые сначала пытаются продемонстрировать свою крутизну и удовлетворить хулиганские желания, а потом такие, что я там нахулиганил, ну давайте я заплачу, мне мамка дала денег на обед, так я четверть отдам, даже половину. А то что нахулиганил на миллион-другой, это до них не доходит. Типа сколько ты там хочешь? приди , найди, попроси, я подумаю. У них там статьи возможно - хулиганство - до 5 лет. тяжкие телесные 5-8 лет, оставление в опасности - 1 год. "Просим свои извинения" и что? какова ценность этих извинений? Не было бы записи, остались неопознанными - не было бы. украл - извини и свободен, убил - извини и свободен? Ну ты нас найди как нить договоримся. Весь тон записи - раздражение, никакого раскаяния. Когда заведут уголовные дела и когда будет светить лет 5, вот тогда может до них дойдет, что надо самим искать, в ноги падать, денег - год папкиной зарплаты (потом папке сам отработает), вот тогда можно мировую
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9k
Евгений 55 минут назад
Что тут обсуждать? О чём договариваться? У нас есть закон.

Согласно нормам действующего законодательства несовершеннолетними признаются лица, не достигшие возраста 18 лет. Уголовная ответственность предусмотрена за любые преступления с 16 лет, а за тяжкие преступления с 14 лет.

К примеру, с 14 лет наступает уголовная ответственность за убийство, умышленное причинение тяжкого или средней тяжести вреда здоровью (в том числе, например, в драке), изнасилование, кражу, грабёж, вымогательство, заведомо ложное сообщение об акте терроризма, угон транспортного средства, хулиганство при отягчающих обстоятельствах, хищение либо вымогательство наркотических средств и другие.

А им на вид, поболее 14 лет будет. Да и преступление совершено группой лиц.
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5k
Hugo_RnD Час назад
им явно по 14 есть, так что по-полной надо сажать за всё, за что можно в данном случае привлечь. научить таких уродов уже нельзя ничему - поздно.
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27k
Ваня Час назад
раз движуху подняли, значит светит им по рублю, а то и по два на казенных харчах посидеть...
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24k
Serg2001 Час назад
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14k
Элитный тигр Час назад
Если им так нравится веселиться, кидая петарды, пусть себе в очко эти петарды запихивают и веселяться, а еще и Маше Раевой можно, ей вообще петарды запихать куда угодно, чтобы тоже веселилась...
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8k
Борис Карабанов Час назад
Что-то никто не "ставит на чёрное"? А, понял! Это - другое!
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149
Серега Борис Карабанов Час назад
Даже жалко да,не порезвиться в комментариях?А может попробуем."Достали уже эти свиноты белопопые,понаехали на наш Кавказ и беспределят." ,"Этих свино...ов,отправить во Владимирскую область,на историческую Родину","Чемодан,вокзал,деревня".
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1k
КолдурасЪ 2 часа назад
На зону их,и пусть они своими анусами извиняются!
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