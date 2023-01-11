В Сочи подростки избили до потери сознания водителя, сделавшего им замечание из-за брошенной петарды

Бездельники развлекались, швыряя петарды под колёса авто, пока не услышали критику в свой адрес. После этого весельчаков как подменили. Агрессивные юнцы избили мужчину, посмевшего призвать их к совести и здравому смыслу. Сейчас парни по традиции извиняются и говорят, что больше так не будут. А еще не против "решить вопрос" миром.
В Адлерском районе Сочи группа подростков бросала под колёса авто петарды, и таким образом убивала время на новогодних каникулах. Когда пиротехника прилетела под машину такси, водитель остановился, чтобы разобраться с хулиганами. Услышав замечания в свой адрес, парни набросились на мужчину. Водитель упал на асфальт и сильно ударился головой, после чего потерял сознание. Однако это не остановило подростков, и они продолжали избивать сочинца ногами. После этого подростки преспокойно ушли, оставив пострадавшего лежать на асфальте.
Осторожно! В видео присутствует ненормативная лексика
Мужчине потребовалась медицинская помощь. Его госпитализировали в тяжелом состоянии, а по факту случившегося правоохранительными органами была начата проверка.
После этого зумеры записали покаянное видео, в котором извинились за своё поведение. Они просят мужчину выйти с ними на связь, чтобы "решить вопрос".
В соцсетях удивляются: откуда пошла эта практика извинений на камеру и есть ли от неё какой-нибудь толк?
Впрочем, как это водится, в пабликах всегда найдутся защитники сирых и убогих, а в данном случае - безмозглых.
Интересно, понесут наказание или "решат вопрос" без шума и пыли?
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Согласно нормам действующего законодательства несовершеннолетними признаются лица, не достигшие возраста 18 лет. Уголовная ответственность предусмотрена за любые преступления с 16 лет, а за тяжкие преступления с 14 лет.
К примеру, с 14 лет наступает уголовная ответственность за убийство, умышленное причинение тяжкого или средней тяжести вреда здоровью (в том числе, например, в драке), изнасилование, кражу, грабёж, вымогательство, заведомо ложное сообщение об акте терроризма, угон транспортного средства, хулиганство при отягчающих обстоятельствах, хищение либо вымогательство наркотических средств и другие.
А им на вид, поболее 14 лет будет. Да и преступление совершено группой лиц.