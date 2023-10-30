Певица МакSим рассказала, как у неё хотели отобрать детей и имущество, пока она была в коме

В интервью Надежде Стрелец Марина рассказала, что люди из её ближайшего окружения пытались отобрать в неё детей.

Я провела 61 день в клинике. За это время просто перевернулся весь мир. Некоторые близкие люди стали узнавать, как удочерить моих детей, чтобы переоформить на себя имущество. Оказалось, что я, будучи в коме, подписывала какие-то документы. Подделывали подпись.

Когда певица об этом узнала, то не стала раздувать скандал. Тогда у неё были другие заботы, кроме как разбираться с родственниками.