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Певица МакSим рассказала, как у неё хотели отобрать детей и имущество, пока она была в коме

Певица МакSим рассказала, как у неё хотели отобрать детей и имущество, пока она была в коме

Автор:
30 октября 2023 10:40
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: интервью   кража   максим   мошеннники   певица   родственники   шоу бизнес   
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В 2021 году Марина Абросимова попала в больницу с диагнозом пневмония. 23 июня ее ввели в медикаментозную кому и подключили к аппарату ИВЛ. После двух месяцев лечения МакSим выписали из больницы и она вернулась к детям. За эти два месяца многое изменилось в окружении певицы.

В интервью Надежде Стрелец Марина рассказала, что люди из её ближайшего окружения пытались отобрать в неё детей.

Я провела 61 день в клинике. За это время просто перевернулся весь мир. Некоторые близкие люди стали узнавать, как удочерить моих детей, чтобы переоформить на себя имущество. Оказалось, что я, будучи в коме, подписывала какие-то документы. Подделывали подпись.

Когда певица об этом узнала, то не стала раздувать скандал. Тогда у неё были другие заботы, кроме как разбираться с родственниками.

Марина рассказала, как пристрастилась к алкоголю и попала в рехаб. По её словам, во всём виноваты последние отношения, которые продлились 8 лет. С помощью алкоголя Марина пыталась избавиться от чувств. Спустя время артистка поняла, что стала зависима от алкоголя. Певица отметила, что не пила ради веселья, а была эмоционально привязано к спиртному. Избавиться от зависимости Марине помогли в рехабе не только врачи, но и священник.

В июле певица публично призналась в своей алкогольной зависимости. Перед признанием она посоветовалась со своей старшей 16-летней дочерью.

Посоветовалась с ней в первую очередь. Это могло отразиться здесь и сейчас особенно в этом возрасте на отношениях в школе, мы все знаем, дети не самые добрые. Я ей сказала: „Как ты смотришь на признание, учитывая ситуацию со школой?“. Она сказала: „Мне все равно на сверстников, если это тебе поможет, то делай признание“, — заявила МакSим.


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Метки: интервью   кража   максим   мошеннники   певица   родственники   шоу бизнес   
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12  комментариев
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198
Нежмисто Живисто 2 часа назад
Я не алкаш, я просто эмоционально привязан к спиртному. Мне нравится моя новая отмазка для жены, когда приду домой на ,,бровях".
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1k
Аркадий 20 минут назад
Когда то была мега популярная
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6k
Duckk Час назад
Пьяница мать - горе в семье.
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10k
Billi_Bons 2 часа назад
Посоветовалась на тему, что сейчас молодежь бухает? А то негоже любимице тинейджеров отставать от моды.
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6k
livaneth 2 часа назад
Если человек лежит в коме, а в это время подделываются его подписи на документах, позволяющих распоряжаться его имуществом - то это статья 159 УК РФ.
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61k
pynh 2 часа назад
А она не думала, что детей забрать хотели потому что мать алкашка?
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PokemonKa
Pika-Pika?
https://fishki.net/community/golaja-pravda
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