Певица МакSим рассказала, как у неё хотели отобрать детей и имущество, пока она была в коме

В 2021 году Марина Абросимова попала в больницу с диагнозом пневмония. 23 июня ее ввели в медикаментозную кому и подключили к аппарату ИВЛ. После двух месяцев лечения МакSим выписали из больницы и она вернулась к детям. За эти два месяца многое изменилось в окружении певицы.
В интервью Надежде Стрелец Марина рассказала, что люди из её ближайшего окружения пытались отобрать в неё детей.
Я провела 61 день в клинике. За это время просто перевернулся весь мир. Некоторые близкие люди стали узнавать, как удочерить моих детей, чтобы переоформить на себя имущество. Оказалось, что я, будучи в коме, подписывала какие-то документы. Подделывали подпись.
Когда певица об этом узнала, то не стала раздувать скандал. Тогда у неё были другие заботы, кроме как разбираться с родственниками.
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Марина рассказала, как пристрастилась к алкоголю и попала в рехаб. По её словам, во всём виноваты последние отношения, которые продлились 8 лет. С помощью алкоголя Марина пыталась избавиться от чувств. Спустя время артистка поняла, что стала зависима от алкоголя. Певица отметила, что не пила ради веселья, а была эмоционально привязано к спиртному. Избавиться от зависимости Марине помогли в рехабе не только врачи, но и священник.
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В июле певица публично призналась в своей алкогольной зависимости. Перед признанием она посоветовалась со своей старшей 16-летней дочерью.
Посоветовалась с ней в первую очередь. Это могло отразиться здесь и сейчас особенно в этом возрасте на отношениях в школе, мы все знаем, дети не самые добрые. Я ей сказала: „Как ты смотришь на признание, учитывая ситуацию со школой?“. Она сказала: „Мне все равно на сверстников, если это тебе поможет, то делай признание“, — заявила МакSим.
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