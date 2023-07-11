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Сестра Жанны Фриске прорекламировала ритуальную контору прямо на могиле певицы

Сестра Жанны Фриске прорекламировала ритуальную контору прямо на могиле певицы

Автор:
11 июля 2023 09:43
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Жанна Фриске   знаменитости   интересное   могила   певица   ритуальная контора   фото   шоу бизнес   
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8 июля певице Жанне Фриске исполнилось бы 49 лет. В 2015 году Жанна скончалась после длительной борьбы с онкологическим заболеванием.

Сестра Жанны Фриске Наталья посетила могилу певицы на Николо-Архангельском кладбище. Могила утопает в цветах, ведь 8 июля Жанне могло исполниться 49 лет. Свой поход на кладбище Наталья решила "отбить", прорекламировав в своих социальных сетях художника.

С твоим днем, мой ангел. Очень не хватает тебя. Второй раз заказываю у ребят фото. Если нужны контакты, обращайтесь!

Далеко не все, впрочем, оценили ее поступок. В Instagram* пользователи сети назвали Наталью мелочной и жалкой.

Дно пробито, я просто не могу в это поверить!

Человек так глубоко скорбит, что решил еще и немножечко бабок срубить!

Мерзость какая-то. Наталья, похоже, головой вообще не думает.


* Запрещены в РФ

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Метки: Жанна Фриске   знаменитости   интересное   могила   певица   ритуальная контора   фото   шоу бизнес   
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5  комментариев
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423
Neftyanoy56 3 часа назад
Бизнес и и ничего личного
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Julia Sepp Полчаса назад
Ок, я понимаю когда чужие зарабатывают на ушедших знаменитостях, ну блин родная сестра это кринжово. И не верю что она прямо бедствует, тогда бы я ещё как-то поняла такое!((
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Серж Час назад
Хоть какая то польза от этой фриски. Задолбала эта Санта Барбара.
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2k
Сергей Викторович 2 часа назад
Ой да ладно. Кто-то еще верит в светлый образ артистов и в песни, которые они поют? Деньги. За них они споют что угодно, кому угодно и как надо - лишь бы такса устраивала. Все ради денег, и эти две сестрички не исключение.
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PokemonKa
Pika-Pika?
https://fishki.net/community/golaja-pravda
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