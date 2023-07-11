Сестра Жанны Фриске прорекламировала ритуальную контору прямо на могиле певицы

8 июля певице Жанне Фриске исполнилось бы 49 лет. В 2015 году Жанна скончалась после длительной борьбы с онкологическим заболеванием.
Сестра Жанны Фриске Наталья посетила могилу певицы на Николо-Архангельском кладбище. Могила утопает в цветах, ведь 8 июля Жанне могло исполниться 49 лет. Свой поход на кладбище Наталья решила "отбить", прорекламировав в своих социальных сетях художника.
С твоим днем, мой ангел. Очень не хватает тебя. Второй раз заказываю у ребят фото. Если нужны контакты, обращайтесь!
Далеко не все, впрочем, оценили ее поступок. В Instagram* пользователи сети назвали Наталью мелочной и жалкой.
Дно пробито, я просто не могу в это поверить!
Человек так глубоко скорбит, что решил еще и немножечко бабок срубить!
Мерзость какая-то. Наталья, похоже, головой вообще не думает.
Источник:
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