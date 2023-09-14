"Я стала артисткой благодаря бабушке и судьбе, а не Советскому Союзу": Вайкуле сообщила, что не видела от СССР ничего хорошего

Латвийская артистка, имя которой гремело на весь СССР, заявляет, что в её судьбе страна не сыграла никакой роли. Вот бабушка, певшая в церковном хоре - да. А всё остальное - вторично. Только один вопрос: кем бы стала внучка церковной певчей, если бы не СССР?
Лайма Вайкуле давно уже не скрывает своего отношения к России и СССР. Не так давно артистка заявила, что "кормила весь Советский Союз", а её подруга Алла Пугачёва - всю Россию. Теперь же певица поведала, что в её успешной карьере главными были родные и собственно судьба. Благодаря этому она стала знаменитой, а Советский Союз всегда лишь мешал и, вообще, от него было только плохо.
Помимо этого, в интервью украинской журналистке, латвийская певица заметила, что основная масса российских артистов, не сбежавших за рубеж - просто "конченые". Конечно, среди них есть заблуждающиеся и сошедшие с ума, но большинство "притворяются". Им важны лишь деньги, потому они наплевали на принципы и остались в РФ.
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Между тем, Вайкуле, не смотря на её русофобские высказывания, до сих пор имеет в РФ бизнес. Её компания Laimalukss Latvia занимается услугами в сфере красоты, а также продажей косметических средств и мебели.
В августе 2022 года Вайкуле передала свою долю участия в «Лайма-Люкс Рус» Ширазу Мамедову, однако Вайкуле до сих пор остается собственником компании. Интересен тот факт, чистая прибыль компании в 2022 году составила всего 8 тысяч рублей. Это при том, что в 2021-2022 гг, как сообщает издание Life, фирма получала финансовую поддержку от Департамента предпринимательства Москвы и Минэкономразвития РФ. Также занимателен тот факт, что филиалы компании, торгующей косметикой, есть не только в Москве и Санкт-Петербурге, но и в Екатеринбурге, Самаре, Краснодаре и Калининграде.
Смогла бы внучка церковной певчей добиться всех этих финансовых успехов без поддержки СССР, а потом России? Вопрос, конечно, риторический.
Кстати, на странную прибыль "Лайма-люкс рус" обратил внимание глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин, который обратился в Генпрокуратуру с просьбой проверить бизнес Вайкуле на уход от налогов.
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Чем больше упоминаний, тем больше они себя считают "звездами"
И оба они, в силу ограниченности ума, не понимают, что так бы и остались широко известными в узких кругах, если бы не СССР.
Кикабидзе был бы заштатным актёришком в каком-нибудь тбилисском театре, Вайкуле так и бы пела в кабаках.
Кем себя вообразила эта старая безголосая "лядь"
2. И не будет.
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1. Прибалтика ВСЕГДА была русской.
Для этого просто почитайте исторические названия городов
2. Будет. Точнее останется. А аборигены пусть сидят по хуторам.
типа бородач в юбке-понять и простить.
Бзднет что-то - получит гонорар.