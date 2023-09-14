FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации 7982 поста • 887 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
"Я стала артисткой благодаря бабушке и судьбе, а не Советскому Союзу": Вайкуле сообщила, что не видела от СССР ничего хорошего

"Я стала артисткой благодаря бабушке и судьбе, а не Советскому Союзу": Вайкуле сообщила, что не видела от СССР ничего хорошего

Автор:
14 сентября 2023 17:30
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Бородин   Видео   бизнес   вайкуле   интервью   русофобия   уход от налогов   шоу бизнес   
1298
3
1

Латвийская артистка, имя которой гремело на весь СССР, заявляет, что в её судьбе страна не сыграла никакой роли. Вот бабушка, певшая в церковном хоре - да. А всё остальное - вторично. Только один вопрос: кем бы стала внучка церковной певчей, если бы не СССР?

Лайма Вайкуле давно уже не скрывает своего отношения к России и СССР. Не так давно артистка заявила, что "кормила весь Советский Союз", а её подруга Алла Пугачёва - всю Россию. Теперь же певица поведала, что в её успешной карьере главными были родные и собственно судьба. Благодаря этому она стала знаменитой, а Советский Союз всегда лишь мешал и, вообще, от него было только плохо.


Помимо этого, в интервью украинской журналистке, латвийская певица заметила, что основная масса российских артистов, не сбежавших за рубеж - просто "конченые". Конечно, среди них есть заблуждающиеся и сошедшие с ума, но большинство "притворяются". Им важны лишь деньги, потому они наплевали на принципы и остались в РФ.



Между тем, Вайкуле, не смотря на её русофобские высказывания, до сих пор имеет в РФ бизнес. Её компания Laimalukss Latvia занимается услугами в сфере красоты, а также продажей косметических средств и мебели.


В августе 2022 года Вайкуле передала свою долю участия в «Лайма-Люкс Рус» Ширазу Мамедову, однако Вайкуле до сих пор остается собственником компании. Интересен тот факт, чистая прибыль компании в 2022 году составила всего 8 тысяч рублей. Это при том, что в 2021-2022 гг, как сообщает издание Life, фирма получала финансовую поддержку от Департамента предпринимательства Москвы и Минэкономразвития РФ. Также занимателен тот факт, что филиалы компании, торгующей косметикой, есть не только в Москве и Санкт-Петербурге, но и в Екатеринбурге, Самаре, Краснодаре и Калининграде.


Смогла бы внучка церковной певчей добиться всех этих финансовых успехов без поддержки СССР, а потом России? Вопрос, конечно, риторический.


Кстати, на странную прибыль "Лайма-люкс рус" обратил внимание глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин, который обратился в Генпрокуратуру с просьбой проверить бизнес Вайкуле на уход от налогов.


Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации"
Метки: Бородин   Видео   бизнес   вайкуле   интервью   русофобия   уход от налогов   шоу бизнес   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
25  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
16k
Majul 2 часа назад
Прекратите пиарить эту выжившую из ума маразматичку.
Чем больше упоминаний, тем больше они себя считают "звездами"
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Александр 11 минут назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
КремлеКот 11 минут назад
Такой же мразью был Кикабидзе, тоже "рукоплескал развалу СССР".
И оба они, в силу ограниченности ума, не понимают, что так бы и остались широко известными в узких кругах, если бы не СССР.
Кикабидзе был бы заштатным актёришком в каком-нибудь тбилисском театре, Вайкуле так и бы пела в кабаках.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
14k
GROMOZEKA 17 минут назад
Очередная песня из альбома «дряхлая п@здострадалица»?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
27k
AzuveR 21 минуту назад
Старая прошма решила напомнить о себе.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
33k
Юр21 Полчаса назад
Да насрать что там лепечет выжившая из ума бабка.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Roninsamuray Полчаса назад
Правильно говорил известный кинорежиссер В.Меньшов, - «….вступая на путь антисоветизма, ты непременно придёшь к откровенной русофобии…»
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Roninsamuray Полчаса назад
Хорошего человека Лаймой не назовут. У моих соседей по даче, была собачка с кличкой Лайма, та ещё, собака женского рода была.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Alex 45 минут назад
Престарелая чухонская б**лядь.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
34k
albedo 52 минуты назад
Зато она показывала всему ссср свое "хорошее" (сарказм).
Кем себя вообразила эта старая безголосая "лядь"
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
Андрей Ма-С 53 минуты назад
благодаря самой себе она только дурой смогла стать. Так и зовут подобных "самодурка"
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
25k
Slawa49 55 минут назад
маразм крепчал и прогресировал))))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
299
iskra 57 минут назад
Положа руку на сердце - прибалтика никогда не была русской. И не будет. И незачем было тащить в славянское государство тех,кто этого не хочет. Вложили туда сумасшедшие деньги и ресурсы,получили только ненависть.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
416
Олег 58 минут назад
Пусть Паулсу Раймонду Вольдемаровичу руки целует, ибо он вытащил её из кабака и поучал: хочешь стать известной - пой на русском языке. Выводы делайте сами... Ну и маразм крепчает, не ругайте старушку! Кстати, в 80-е очень популярной кличкой для собак (сучек) была Лайма!!!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
644
Александр 58 минут назад
Ну да, это судьба, что из проститутошной один знаменитый тип вытащил, да и без бабушки она физически в проститутошной просто не оказалась бы, а вот на счёт СССР не права - она разве где-то ещё нужна была, да и сейчас тем более.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
0
Дашка Комиссарова Час назад
Так значит и твоя популярность- просто пшик.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
12k
Copycat Час назад
самый прикол что при ссср они жировали как ни кто, а по итогу теперь ругают его
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
22k
Killgrave Час назад
Эта шпротная шваль окончательно ибанулась. Не надо ее вообще доставать из-за плинтуса.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Старичок 2 часа назад
кто то с упорством бульдозера пытается вернуть эту старую перечничу в российскую медиазону.
типа бородач в юбке-понять и простить.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
16k
Мистер Фикс 2 часа назад
Да к черту эту старую [мат].
Бзднет что-то - получит гонорар.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
180
Homefighter 2 часа назад
Зачем? Зачем это надо? Старое, дряблое, жадное, жалкое существо всеми возможными способами напоминает о своём существовании. На хрена ей потворствовать? На хрена это здесь?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё 2 комментария
Показать ещё
Schreibikus

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

186632



Другие посты автора
Популярное в сообществах
К нам едет Ким Чен Ын: лидер Северной Кореи выдвинулся на своём бронепоезде в Россию
К нам едет Ким Чен Ын: лидер Северной Кореи выдвинулся на своём бронепоезде в Россию
"Ты мужик!": американец не пустил трансгендера в женский туалет и вызвал восхищение у интернет-пользователей
"Ты мужик!": американец не пустил трансгендера в женский туалет и вызвал восхищение у...
Набирающие популярность в сообществах
АвтоВсячина
АвтоВсячина
АвтоВсячина
АвтоВсячина
Лучший способ научить ребенка обращаться с деньгами
Лучший способ научить ребенка обращаться с деньгами
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Обидно

Лучшие демотиваторы
У меня появился любимый дорожный знак!

Перейти в раздел
Популярные теги
#автомобили#машина#Юмор#люди#животные#подборка#Москва#шоу бизнес#полиция#Девушка
#автомир#Прикол#интересно#интересное#авто аварии#дети#Китай#Разное#знаменитости#Мемы
#в мире#фото#ДТП#аварии#Автовсячина#позитив#новости#Россия#кино#нападение
Лучший способ научить ребенка обращаться с деньгами Лучший способ научить ребенка обращаться с деньгами Не музыкой единой: Игорь Николаев регистрирует товарный знак "Выпьем за любовь" и планирует торговать винишком Не музыкой единой: Игорь Николаев регистрирует товарный знак "Выпьем за любовь" и планирует... "Мне тяжело дышать": в старике на экране поклонники не узнали Андрея Губина "Мне тяжело дышать": в старике на экране поклонники не узнали Андрея Губина "Российского мужчину не переделаешь, у него родовая память": Роза Сябитова объяснила, почему разведенным женщинам с детьми не светит семейное счастье "Российского мужчину не переделаешь, у него родовая память": Роза Сябитова объяснила, почему... "Я очень устала": дочь Глюкозы решила бросить школу, чтобы не сдавать ЕГЭ "Я очень устала": дочь Глюкозы решила бросить школу, чтобы не сдавать ЕГЭ "Да кому ты нужна, королева?!": Лобода заявила, что её умоляли остаться в России за любые деньги, но ей не поверили "Да кому ты нужна, королева?!": Лобода заявила, что её умоляли остаться в России за любые...

На что жалуетесь?

Вернуться