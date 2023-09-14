"Я стала артисткой благодаря бабушке и судьбе, а не Советскому Союзу": Вайкуле сообщила, что не видела от СССР ничего хорошего

Лайма Вайкуле давно уже не скрывает своего отношения к России и СССР. Не так давно артистка заявила, что "кормила весь Советский Союз", а её подруга Алла Пугачёва - всю Россию. Теперь же певица поведала, что в её успешной карьере главными были родные и собственно судьба. Благодаря этому она стала знаменитой, а Советский Союз всегда лишь мешал и, вообще, от него было только плохо.

Помимо этого, в интервью украинской журналистке, латвийская певица заметила, что основная масса российских артистов, не сбежавших за рубеж - просто "конченые". Конечно, среди них есть заблуждающиеся и сошедшие с ума, но большинство "притворяются". Им важны лишь деньги, потому они наплевали на принципы и остались в РФ.