"Раньше все хотели стать врачами или космонавтами, но сейчас это уже не развито": дочь Джигана рассказала о своём будущем

Дочь Оксаны Самойловой и Джигана 12-летняя Ариэлла рассказала, кем она мечтает стать, когда вырастет.
Ариэлла Самойлова дала небольшое интервью, где рассказала о своих планах на будущее. По мнению 12-летней девочки, сейчас никто не хочет становиться врачами или космонавтами. В современном мире дети мечтают быть блогерами.
"В первую очередь я хочу стать блогером, но развиваться больше в инсте (запрещённой в РФ социальной сети Instagram*), чтобы больше было подписчиков, стать более популярной и более лайф", - рассказала девочка.
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По словам девочки, обычным блогером быть она не хочет. Чтобы зарабатывать много денег, надо иметь свой бренд или компанию. Поэтому девочка заметила, что хотела бы ещё петь.
Подписчики обратили внимание не только на мнение девочки, но и на её внешний вид. Дело в том, что Оксана Самойлова показывает на своей странице детей, используя фильтры и разные приложения для улучшения лица. На своей странице мать пытается сделать старшую дочь похожей на себя саму, но девочка явно пошла в папу.
Кроме того, многие заметили опухшие и красные губы на детском круглом личике.
Не могу понять, ей губы накачали что-ли?
Семья богатая, а ребёнка к логопеду отвести не могут
Вот интересно. Оксана говорит, что её дочь круглая отличница. В каком месте? Я не могу слышать её неграмотную речь!
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Взгляд еще такой хабалистый
Такая же безработная будет как и родители
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все в принципе понятно. шлюха хочет много клиентов, чтобы больше зарабатывать и сделать свою глубокую глотку брендом.
Хотя, ей всего 12 лет. Шансы ещё есть.
Возможно, поумнеет. Или откроет в себе талант, полезный людям.
Вспоминаю себя в 12 был, не думаю, что был сильно умнее, а вот блогеров и вебкам-моделей тогда не было, вот и не видел дурных примеров.
Везде шоу и какая-то пурга.
А с чего вы решили, что дети захотят стать инженерами и врачами, если вокруг них информационное пространство забито блогерами и прочими геями?