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"Раньше все хотели стать врачами или космонавтами, но сейчас это уже не развито": дочь Джигана рассказала о своём будущем

"Раньше все хотели стать врачами или космонавтами, но сейчас это уже не развито": дочь Джигана рассказала о своём будущем

Автор:
20 сентября 2023 16:51
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Ариэлла   будущее   джиган   знаменитости   интервью   самойлова   фото   шоу бизнес   
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Дочь Оксаны Самойловой и Джигана 12-летняя Ариэлла рассказала, кем она мечтает стать, когда вырастет.

Ариэлла Самойлова дала небольшое интервью, где рассказала о своих планах на будущее. По мнению 12-летней девочки, сейчас никто не хочет становиться врачами или космонавтами. В современном мире дети мечтают быть блогерами.

"В первую очередь я хочу стать блогером, но развиваться больше в инсте (запрещённой в РФ социальной сети Instagram*), чтобы больше было подписчиков, стать более популярной и более лайф", - рассказала девочка.

По словам девочки, обычным блогером быть она не хочет. Чтобы зарабатывать много денег, надо иметь свой бренд или компанию. Поэтому девочка заметила, что хотела бы ещё петь.

Подписчики обратили внимание не только на мнение девочки, но и на её внешний вид. Дело в том, что Оксана Самойлова показывает на своей странице детей, используя фильтры и разные приложения для улучшения лица. На своей странице мать пытается сделать старшую дочь похожей на себя саму, но девочка явно пошла в папу.

Кроме того, многие заметили опухшие и красные губы на детском круглом личике.

Не могу понять, ей губы накачали что-ли?

Семья богатая, а ребёнка к логопеду отвести не могут

Вот интересно. Оксана говорит, что её дочь круглая отличница. В каком месте? Я не могу слышать её неграмотную речь!


* Запрещены в РФ

Источник:

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Метки: Ариэлла   будущее   джиган   знаменитости   интервью   самойлова   фото   шоу бизнес   
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38  комментариев
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16k
a_komolow Полчаса назад
Работать никто не хочет

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55k
zloykoyot Минуту назад
Как говорится, сапожник от сапог не далеко падает. Ещё одно дитятко рассказало что родители им не занимаются. Кстати, кому вообще интересно интервью даже не самого этого ту3,14здня-рэпера, а его мелкой дочи?
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25k
Slawa49 2 минуты назад
а блоги она будет вести про то как за раз сожрать 3 кг пельменей с майонезом))))) детей она хочет ))) в 12 лет)))))))))))))) семья биомусор
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6k
Андрей Крылов 5 минут назад
Отброс людского общества.
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111k
Z_Павел Юрьевич_V 6 минут назад
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10k
Seledochnik 6 минут назад
Хера се она будку в 12 лет откормила
Взгляд еще такой хабалистый
Такая же безработная будет как и родители
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4k
Alex 12 минут назад
Угу, с таким еб**льником только в блоггеры.
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31k
БамбарбияКиргуду 13 минут назад
Какие родители,такие и дети.
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16k
Majul 18 минут назад
Папаша неуч, дочка явно в него.
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17k
Shtoppi 21 минуту назад
<<...я хочу стать блогером, но развиваться больше в инсте (запрещённой в РФ социальной сети Instagram*), чтобы больше было подписчиков...>>
-------
все в принципе понятно. шлюха хочет много клиентов, чтобы больше зарабатывать и сделать свою глубокую глотку брендом.
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79
ruslan d 22 минуты назад
Ну это уже норма современности , я лично таких детей знаю. Самое смешное даже есть такой подарочный бокс , как набор юнно блогера ...
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14k
Antique computer Полчаса назад
Лицо, не обезображенное интеллектом.
Хотя, ей всего 12 лет. Шансы ещё есть.
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9k
Бритва 40 минут назад
что это было?
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9k
Гомерчик 42 минуты назад
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12k
Copycat 48 минут назад
ну а когда мы в последний раз отдавали должное врачам, учителям, космонавтам?
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30k
Юрьевич 48 минут назад
А вы много знаете программ на центральном телевидении, где героями бы были народные умельцы, мастера, врачи, учителя?
Везде шоу и какая-то пурга.

А с чего вы решили, что дети захотят стать инженерами и врачами, если вокруг них информационное пространство забито блогерами и прочими геями?
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12k
Rus77 51 минуту назад
Очередная блевотина!
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81k
Доктор Джонс 54 минуты назад
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60k
pynh 56 минут назад
кушает она, конечно, хорошо
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1k
БУЛЬБАШ 57 минут назад
12 лет
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WhiteRat

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