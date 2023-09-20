"Раньше все хотели стать врачами или космонавтами, но сейчас это уже не развито": дочь Джигана рассказала о своём будущем

Подписчики обратили внимание не только на мнение девочки, но и на её внешний вид. Дело в том, что Оксана Самойлова показывает на своей странице детей, используя фильтры и разные приложения для улучшения лица. На своей странице мать пытается сделать старшую дочь похожей на себя саму, но девочка явно пошла в папу.