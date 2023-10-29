29-летний хоккеист погиб от того, что соперник рассёк ему шею коньком

На а «Пантерз» в своих соцсетях заявили:

Адам, был не только выдающимся хоккеистом, но и отличным товарищем по команде и невероятным человеком, у которого вся жизнь была впереди. «Пантеры» хотели бы выразить наши мысли и соболезнования семье Адама, его партнеру и всем его друзьям в это чрезвычайно трудное время.