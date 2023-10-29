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29-летний хоккеист погиб от того, что соперник рассёк ему шею коньком

29-летний хоккеист погиб от того, что соперник рассёк ему шею коньком

Автор:
29 октября 2023 17:02
Сообщество : Спорт
Метки: Адам Джонсон   Видео   Травма   Хоккеист   коньки   рассечение   шея   
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И врачи уже ничем не могли ему помочь.

Адам Джонсон был нападающим «Питтсбурга», затем перешёл в «Ноттингем-Пантерз».

И во время очередной игры, Джонсон получил жуткую травму - он упал на лёд, а соперник проехался ему по горлу. С этим рассечением его увели со льда, но спасти не сумели.

На а «Пантерз» в своих соцсетях заявили:

Адам, был не только выдающимся хоккеистом, но и отличным товарищем по команде и невероятным человеком, у которого вся жизнь была впереди. «Пантеры» хотели бы выразить наши мысли и соболезнования семье Адама, его партнеру и всем его друзьям в это чрезвычайно трудное время.


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Метки: Адам Джонсон   Видео   Травма   Хоккеист   коньки   рассечение   шея   
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16  комментариев
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8k
Алексей Час назад
В таком случае счет идет на секунды. В 1989 году в такой же ситуации вратаря спас опытный врач, который сначала зажал вену, а уже потом увел с поля.
Ссылка www.youtube.com
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6k
livaneth 9 минут назад
В хоккей играют настоящие мужчины
Трус не играет в хоккей
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1k
гоша гога 19 минут назад
В посте написано что он упал на лед, а соперник проехал ему по горлу. Но в видео по другому все видно. Падающий соперник ему стоящему в шею коньком ударил. специально он это сделал или случайно это другой вопрос.
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24k
ЦСКА Полчаса назад
Защита горла хоккеиста! К сожалению 99% хоккеистов, преренбрегают этим элементом экипировки! Шея моментально под ней потеет и натирается! Например Уэйн Грецки пользовался, но не всегда...
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15k
GROMOZEKA 40 минут назад
«соболезнования семье Адама, его партнеру»

Надеюсь речь идет о партнере по покеру?
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211
Рашит GROMOZEKA 21 минуту назад
Речь может идти и про девушку, в штатах вместо того, чтобы сказать что это жена/девушка/невеста говорят, -- "это моя партнерша" (точнее партнер, так как феминитивов нет).
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1k
liveevil Час назад
Жесть конечно. Очень страшная смерть.
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