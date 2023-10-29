29-летний хоккеист погиб от того, что соперник рассёк ему шею коньком

И врачи уже ничем не могли ему помочь.
Адам Джонсон был нападающим «Питтсбурга», затем перешёл в «Ноттингем-Пантерз».
И во время очередной игры, Джонсон получил жуткую травму - он упал на лёд, а соперник проехался ему по горлу. С этим рассечением его увели со льда, но спасти не сумели.
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На а «Пантерз» в своих соцсетях заявили:
Адам, был не только выдающимся хоккеистом, но и отличным товарищем по команде и невероятным человеком, у которого вся жизнь была впереди. «Пантеры» хотели бы выразить наши мысли и соболезнования семье Адама, его партнеру и всем его друзьям в это чрезвычайно трудное время.
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Трус не играет в хоккей
Надеюсь речь идет о партнере по покеру?
В каждый пост их приплетать.
но умереть от потери крови это ничуть не очень страшная смерть.