Певице Bebe Rexha разбили лицо смартфоном прямо во время выступления

Охрана вывела 27-летнего мужчину, бросившего на сцену смартфон. Николаю Мальванье предъявлено несколько обвинений в преследовании и нападении на артистку. Сам он, кстати, считает свой поступок просто забавным.

После инцидента Мальванья был освобожден под подписку о невыезде. Ему также было приказано держаться подальше от певицы вплоть до судебного заседания по этому делу, которое состоится 31 июля. Если суд признает его виновным, Мальванье грозит до одного года лишения свободы.