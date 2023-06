Певице Bebe Rexha разбили лицо смартфоном прямо во время выступления

Поступки фанатов порой выходят за границы здравого смысла. Американская певица Bebe Rexha пострадала во время своего концерта в Нью-Йорке. Артистка выступала в рамках своего тура Best F'n Night Of My Life, когда на сцену прилетел смартфон. Увесистый гаджет попал в лоб исполнительнице, которой пришлось прервать выступление и уйти за кулисы.