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Певице Bebe Rexha разбили лицо смартфоном прямо во время выступления

Певице Bebe Rexha разбили лицо смартфоном прямо во время выступления

Автор:
21 июня 2023 10:11
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Bebe Rexha   Видео   Травма   разбили бровь   смартфон   фанаты   шоу бизнес   
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Фанат швырнул на сцену гаджет и - что удивительно - попал им прямо в лоб артистке. В результате певице пришлось наложить три шва.

Поступки фанатов порой выходят за границы здравого смысла. Американская певица Bebe Rexha пострадала во время своего концерта в Нью-Йорке. Артистка выступала в рамках своего тура Best F'n Night Of My Life, когда на сцену прилетел смартфон. Увесистый гаджет попал в лоб исполнительнице, которой пришлось прервать выступление и уйти за кулисы.


Концерт был прекращён после этой выходки. Также не состоялась ранее намеченная встреча артистки с фанатами. Певица была вынуждена ехать в больницу, где ей зашили рассеченную бровь, наложив три шва.


Охрана вывела 27-летнего мужчину, бросившего на сцену смартфон. Николаю Мальванье предъявлено несколько обвинений в преследовании и нападении на артистку. Сам он, кстати, считает свой поступок просто забавным.


После инцидента Мальванья был освобожден под подписку о невыезде. Ему также было приказано держаться подальше от певицы вплоть до судебного заседания по этому делу, которое состоится 31 июля. Если суд признает его виновным, Мальванье грозит до одного года лишения свободы.

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Метки: Bebe Rexha   Видео   Травма   разбили бровь   смартфон   фанаты   шоу бизнес   
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9  комментариев
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4k
Wertos 2 часа назад
Жуть какая... Поступок тоже жуть, но я о другом...!
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6k
vasilykopkov Полчаса назад
Пусть благодарна будет.
Вот не кинул бы он в неё телефон, о её существовании так никто бы и не узнал.
То-то вид у неё такой довольный...
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6k
Станислав 46 минут назад
Кто это и откуда у нее фанаты?
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114
Сергей Клейстер 58 минут назад
ну и жопень
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14k
Shtoppi Час назад
а кто такая эта Bebe Rexha?
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14k
Александр 2 часа назад
Жаль не Нокия 3310...
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46k
Максим Т. 2 часа назад
Якубеня...
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16k
Smiley 2 часа назад
Может ему не нравилось её пение, а на концерт притащила девушка.
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