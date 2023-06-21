Певице Bebe Rexha разбили лицо смартфоном прямо во время выступления

Фанат швырнул на сцену гаджет и - что удивительно - попал им прямо в лоб артистке. В результате певице пришлось наложить три шва.
Поступки фанатов порой выходят за границы здравого смысла. Американская певица Bebe Rexha пострадала во время своего концерта в Нью-Йорке. Артистка выступала в рамках своего тура Best F'n Night Of My Life, когда на сцену прилетел смартфон. Увесистый гаджет попал в лоб исполнительнице, которой пришлось прервать выступление и уйти за кулисы.
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Концерт был прекращён после этой выходки. Также не состоялась ранее намеченная встреча артистки с фанатами. Певица была вынуждена ехать в больницу, где ей зашили рассеченную бровь, наложив три шва.
Охрана вывела 27-летнего мужчину, бросившего на сцену смартфон. Николаю Мальванье предъявлено несколько обвинений в преследовании и нападении на артистку. Сам он, кстати, считает свой поступок просто забавным.
После инцидента Мальванья был освобожден под подписку о невыезде. Ему также было приказано держаться подальше от певицы вплоть до судебного заседания по этому делу, которое состоится 31 июля. Если суд признает его виновным, Мальванье грозит до одного года лишения свободы.
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Вот не кинул бы он в неё телефон, о её существовании так никто бы и не узнал.
То-то вид у неё такой довольный...