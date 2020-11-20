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Комплекс гимнастики для шеи – 10 самых полезных упражнений

Комплекс гимнастики для шеи – 10 самых полезных упражнений (4 фото + 1 видео)

Автор:
20 ноября 2020 09:28
Метки: видео   гимнастика   здоровые   спорт   упражнение   фото   шея   
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Наша шея – очень уязвимая и важная часть нашего тела. Она связывает головной мозг и тело, через неё проходят все жизненно важные сосуды и нервы. Поэтому важно поддерживать здоровье шейного отдела позвоночника. А поможет нам в этом гимнастика для шеи, в которую входит целый комплекс упражнений.

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Метки: видео   гимнастика   здоровые   спорт   упражнение   фото   шея   
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2k
aed Час назад
Комплекс гимнастики для шеи – 10 самых полезных упражнений
Комплекс гимнастики для шеи – 10 самых полезных упражнений
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6k
Юрий 4 минуты назад
Я подумал что это вампир начинающий.
Я подумал что это вампир начинающий.
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845
Кокс Час назад
Ссылка www.youtube.com
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5k
Lev Asriev 2 часа назад
Не так давно начались проблемы с шейным отделом позвоночника, и , как следствие головные боли. Делал гимнастику, пил таблетки-толку никакого. Сошло на нет, после того, как стал делать шраги с 20кг блинами каждый день.
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18k
SerGProS Lev Asriev 2 часа назад
Не рекомендую.А то может возникнуть еще большая проблема - межпозвонковая грыжа
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