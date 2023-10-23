Зачем ковбои на Диком Западе носили шейные платки

В наше время практически любой человек, который когда-либо смотрел фильм в жанре вестерн, несомненно, узнает ковбоя по его модной шляпе, сапогам и пыльному шейному платку, повязанному на шее.
Хотя этот уникальный кусок ткани имеет множество названий — бандана, косынка, маскада (шарф по-испански) — этот модный аксессуар был и остаётся одним из самых ценных инструментов абсолютно любого ковбоя.
Более того, ни один уважающий себя ковбой на Диком Западе не мог обойтись без шейного платка.
Но почему?
Сейчас подробнее об этом мы расскажем в нашей новой статье:
В 1799 году во время первой золотой лихорадки в Северной Америке (Каролинской), местные старатели подсмотрели идею шейных платков у испанских вакерос (пастухов).
Американцы заметили, что испанские пастухи приехавшие в Северную Америку с целью подзаработать постоянно обвязывали шею платком и закрывали с её помощью свой рот, чтобы защититься от пыли.
Данная идея понравилась старателям и шахтёрам, которые часто добывали золото, а также олово и медь в шахтах и тем самым защищались от "глотания" пыли.
Поэтому изначально в Северной Америке шейные платки носили преимущественно шахтеры и золотодобытчики (старатели), и только ближе к концу 1800-х годов эта мода постепенно перешла в ковбойскую культуру.
Ковбои предпочитали носить исключительно шёлковые платки, а не хлопковые, как большинство старателей или шахтеров.
Всё из-за того, что шёлк был идеальным материалом из-за своей универсальности независимо от сезона; он может отводить влагу в летние месяцы и обеспечивать тепло в зимние месяцы. Также по мере износа шелковая ткань становится мягче.
Но конечно для ковбоя, который обладал ограниченными финансами в радость было приобрести и простой хлопковый платок, который обычно стоил почти в 3 раза дешевле, чем хлопковый.
Когда многие люди думают о шейном ковбойском платке, то их первая мысль заключается в том, что ковбои натягивали их на лицо, чтобы просто защититься от пыли во время своей работы на ферме или при перегоне крупного рогатого скота.
Однако, это далеко не единственный способ использования шейного платка.
Ничто не служит большему количеству целей, чем этот уникальный кусок квадратной ткани.
Вот только несколько причин, из-за которых каждый ковбой носил на своей шее платок и был готов отдать за него целую зарплату:
Но конечно же данные вещи были не единственными, для чего платок можно было использовать. Например, профессиональные стрелки (ганфайтеры) или разбойники очень часто использовали платки, как банданы при грабеже банков, нападений на дилижансы, чтобы маскировать свою личность.
А в фильме «Аппалуза» с Эдом Харрисом и Виго Мортенсеном, герой Мортенсена прямо показывает зрителю, как платок был необходим ковбоям Дикого Запада - ведь в одном из эпизодов он латает дырку на одежде, используя кусок платка для заплатки.
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