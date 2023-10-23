Зачем ковбои на Диком Западе носили шейные платки

Хотя этот уникальный кусок ткани имеет множество названий — бандана, косынка, маскада (шарф по-испански) — этот модный аксессуар был и остаётся одним из самых ценных инструментов абсолютно любого ковбоя.

Более того, ни один уважающий себя ковбой на Диком Западе не мог обойтись без шейного платка.

Но почему?

Сейчас подробнее об этом мы расскажем в нашей новой статье: