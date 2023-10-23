В честь каких баб названо "Бабье лето" – обзор всех версий, от паутины до космоса

Некоторые названия также сравнивают этот период с настоящим летом — поэтому появились такие названия, как послелетье, леточко и прочее.

Но часто при упоминании святых добавлялось слово «маленькое» — например, в Испании это «маленькое лето Святого Михаила», а в Южной Америке еще помнят о «маленьком лете Иоанна Крестителя».

Считается, что до 18 века во многих странах лето официально заканчивалось 23 сентября. Это был день зачатия Иоанна Крестителя по церковному календарю и День осеннего равноденствия по астрономическому календарю, то есть наступление астрономической осени.