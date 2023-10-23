В честь каких баб названо "Бабье лето" – обзор всех версий, от паутины до космоса

Старые названия даны в честь святых, дни которых приходятся на один и тот же период каждый год. Например, в Британии это «Лето Святого Луки» — по церковному календарю этот день приходится на 18 октября. Аналогично, в других странах этот период называют летом Святого Мартина, Святого Дени, Святого Вацлава и т. д.
Некоторые названия также сравнивают этот период с настоящим летом — поэтому появились такие названия, как послелетье, леточко и прочее.
Но часто при упоминании святых добавлялось слово «маленькое» — например, в Испании это «маленькое лето Святого Михаила», а в Южной Америке еще помнят о «маленьком лете Иоанна Крестителя».
Считается, что до 18 века во многих странах лето официально заканчивалось 23 сентября. Это был день зачатия Иоанна Крестителя по церковному календарю и День осеннего равноденствия по астрономическому календарю, то есть наступление астрономической осени.
На Руси этот период называли «Марфино лето», но это название не связано со святыми. Существует легенда о том, как многодетная матушка Марфа не успела собрать урожай и помолилась, чтобы лето продлилось. Ее молитвы были услышаны, и еще две недели было тепло, что позволило ей собрать урожай.
Хотя это больше похоже на сказку, название «Марфино лето» было известно русским людям задолго до того, как стало популярным «бабье лето». Существует еще одна версия этой легенды, где не одна Марфа, а множество баб просили Бога вернуть тепло, и отсюда возникло название «бабье лето».
В Северной Америке этот период называют Indian Sammer — «индейское лето». Это уже давно устоявшееся выражение, которое часто переводится на русский язык именно как «бабье лето».
Однако точного происхождения этого названия никто не знает. То есть понятно, что появилось оно от названия индейцев, которых, как известно, европейские мореплаватели назвали так, думая, что приплыли именно в Индию.
Существует две основные версии происхождения названия. Первая гласит, что местные кочевники в это время переезжали с запада на восток, где становилось теплее — в условное «индейское лето».
Вторая версия связывает название с яркой раскраской листьев местных деревьев в это время года, которая напоминала одежду индейцев. Возможно, по этой же причине в Болгарии и Македонии этот период называют «цыганским летом».
Интересно, что многие названия этого времени года связаны с яркими разноцветными листьями — и это имеет научное обоснование.
По мнению некоторых ученых, процесс изменения цвета листьев является химическим и сопровождается выделением тепла. Поскольку этот процесс происходит одновременно с большим количеством листьев, выделяется много тепла, которое поднимается вверх и вызывает изменения в атмосферном давлении. Это, в свою очередь, может привести к образованию антициклона. Таким образом, ежегодный листопад может быть причиной «бабьего лета».
Но почему же у нас это лето называется «бабьим»? И только ли у нас оно так называлось? Оказывается, нет!
Некоторые ученые считают, что это название связано с тем, что в это время заканчивалась жатва, и наступала пора работ, которыми занимались только женщины — мочить лен, ткать, вязать и т. д.
Другие утверждают, что «бабы» здесь скорее означает «бабушки», то есть этот поздний период лета ассоциировали с возрастом женщины.
Например, у немцев «бабье лето» называется Altweibersommer — «лето старушек» или «лето старых женщин». Такое же название было и у британцев — Old Wives' Summer, буквально «Лето старых жён».
Если предположить, что в этих названиях есть что-то общее, то британское название логично перевести и как «лето пожилых женщин», хотя может британцы имели ввиду что-то более буквальное, вроде поры менять старую жену на новую (шутка, конечно).
Ещё одна напрашивающаяся ассоциация — «баба ягодка опять», то есть лето в этом случае могло бы символизировать молодость, а тёплая часть осени — как вторая молодость. Или старость — как посмотреть, ведь ещё одна теория говорит о том, что название «бабье лето» связано… с паутиной.
Именно в это время года активно появляются тонкие белые нити паутины, которые летают в воздухе — они якобы могли вызывать ассоциации с седыми волосами пожилых женщин.
Пусть это просто паучки расселяются таким образом по округе, но именно отсюда и могло появиться «лето старушек».
В немецком языке также существует свое название для этого осеннего периода — Mettensommer. По всей видимости, metten означает тонкую паутину, которая появляется именно в это время года. Некоторые немцы также сомневаются в слове Altweibersommer, которое пеерводят именно как «бабье лето».
Говорят, что в древневерхненемецком языке weiben означает «ткать», поэтому это словосочетание следует относить не к женщине (weib), а к паутине, которую ткали пауки.
В некоторых славянских странах этот период также называли «паутинным летом», поэтому нет необходимости искать связь с «старушками» или «бабами».
Какая из этих версий является правдивой — решать не имеет смысла. Очевидно, что в разных странах могли использоваться разные объяснения, основанные на местных особенностях и приметах сезона.
Например, в Турции этот период называется «время бастурмы», потому что идет заготовка вяленого мяса. Все эти объяснения являются понятными и земными.
Но есть и настоящая космическая версия.
В начале 20-го века в России существовало название созвездия Бабы — речь идет о Плеядах или Волосожарах. Название «Бабье лето» могло появиться из-за того, что именно в сентябре-октябре это созвездие появляется на небе.
Однако это утверждение не совсем точное, так как в наших широтах Плеяды видны в любое время года. С другой стороны, в это время года ночи становятся длиннее и темнее, поэтому Плеяды становятся особенно яркими на тех участках неба, где раньше в это же время было солнце.
Как видите, существует много версий, и остается только выбирать ту, которая ближе к истине или больше нравится. Какой из них вам ближе?
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