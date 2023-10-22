В России есть пушка «вождя всех медведей»

Исследование орудия, как справедливо замечает Владимир Галкин, до сих пор не закончено. Однако сейчас историки предполагают следующее.

Пищаль, скорее всего, не русского производства. Надпись на латыни в дательном падеже показывает, что орудие могло быть сделано в Европе как подарок Михаилу Федоровичу – на это также намекает указание «Двинского списка» о том, что пушка «немецкого литья». Принимая ее в подарок, наши соотечественники могли заметить или не заметить смешную «опечатку», но пушка была, вероятно, слишком ценным подарком, чтобы ее не принять.

Этот же источник («Двинский росписной список») позволяет предположить, что изначально нарезов в стволе орудия и механизма заряда с казенной части у пушки не было. Их добавили позже, в XVIII веке. Однако пока это только предположения, которые предстоит подтвердить или опровергнуть.