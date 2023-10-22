В России есть пушка «вождя всех медведей»

Роясь в фондах старого петербургского Арсенала в конце 1850-х годов, историк Флорентий Павленков нашел пушку начала XVII века. Ее длина – 155,6 см, вес – 315,5 кг, диаметр ствола – 69 мм. Ствол нарезной, заряжается с казенной (тыльной) части.
Находка была поразительной – в то время все пушки были еще гладкоствольными и заряжались через дуло. Но еще более удивительными были слова, отлитые на пушке.
На казенной части орудия указан год отливки – 1615, изображен герб Московского государства – двуглавый орел со щитом на груди, а в щите – Георгий Победоносец. Вокруг ствола идет надпись на латыни: Magno Domini Tzari et Magno Duchi Michaeli Foedrowits Omnium Ursorum – «Великому государю царю и великому вождю всех медведей Михаилу Федоровичу».
Сказка о старой пушке
Конечно, надпись о «вожде всех медведей» – результат ошибки создателей орудия. Надпись должна была заканчиваться словами Omnium Russorum – «всея Руси». Но кто-то перепутал местами буквы, и Russorum превратилось в Ursorum, а urs по-латыни – «медведь». Флорентий Павленков предположил, что ошибку «по малой грамотности и плохому знанию латинского языка» допустил именно русский мастер. В таком случае, писал Павленков, «очень может быть, что отливка этого орудия принадлежит нам, и тогда честь инициативы в деле изобретения орудийных нарезов будет нашею полною и нераздельною собственностью».
Дело в том, что нарезные пушки появились в Европе только в конце XVII века, а собственные нарезные орудия в России начали делать только во времена Павленкова – второй половине XIX столетия. Первые исследователи пушки, Павленков и Николай Бранденбург, предположили, что орудие русское и вплоть до 1950-х годов выставлялось в Петропавловской крепости как первая в мире нарезная пушка, сделанная в России. В 1900 году пушку даже возили на Всемирную выставку в Париже: «орудие это является наиболее древним из всех известных нарезных орудий, заряжающихся с казенной части», было написано в каталоге выставки.
Развенчание красивой легенды
Первые серьезные сомнения в атрибуции пушки появились у советских историков в 1950-х годах. Тогда же орудие было снято с экспозиции в Петропавловской крепости до выяснения его происхождения – «она может быть на нашей экспозиции только в том случае, если она русская», передает историк Владимир Галкин мнение музейных работников.
Только в 2010-х годах пушку изучил известный историк артиллерии Алексей Лобин, который обнаружил новый источник – орудие было упомянуто в «Двинском росписном списке 1702 года» (это перечень укреплений и орудий Архангельска и близких к нему крепостей) как «пищаль медная полковая, немецкого литья». При этом не было указано, что ствол заряжался с казенной части и имел нарезы.
Исследование орудия, как справедливо замечает Владимир Галкин, до сих пор не закончено. Однако сейчас историки предполагают следующее.
Пищаль, скорее всего, не русского производства. Надпись на латыни в дательном падеже показывает, что орудие могло быть сделано в Европе как подарок Михаилу Федоровичу – на это также намекает указание «Двинского списка» о том, что пушка «немецкого литья». Принимая ее в подарок, наши соотечественники могли заметить или не заметить смешную «опечатку», но пушка была, вероятно, слишком ценным подарком, чтобы ее не принять.
Этот же источник («Двинский росписной список») позволяет предположить, что изначально нарезов в стволе орудия и механизма заряда с казенной части у пушки не было. Их добавили позже, в XVIII веке. Однако пока это только предположения, которые предстоит подтвердить или опровергнуть.
Источник:
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А ничего, что на Руси летоисчисление от рождества Христова ведётся только с 1700 года? Если бы пушку отливали в России в 1615 году, то год был бы указан, как тогда было принято, 7123 от сотворения мира.
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Никакой ошибки, Дмитрий Анатольевич!