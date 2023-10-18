Нарвал: зачем киту копьё на носу?

Нарвал, или морской единорог — существо не менее мифическое, чем единорог обычный. Разница между ними лишь в том, что нарвалы реально существуют, чего не скажешь о лошадках. Зато мифов и легенд о них обоих хватает с головой! Один только бивень чего стоит — мы ведь до сих пор точно не знаем, зачем оно китам надо!
Наряду с косатками и кашалотами, эти животины — крайне экстравагантные представители парвотряда зубатых китов. Они отличаются довольно скромными размерами: крупный взрослый самец вырастает всего до 5,5 метров в длину и набирает при этом максимум 1600 килограмм. Самки мельче, их вес обычно не превышает 1 тонну.
И был бы наш герой неуклюжим сосискообразным обитателем севера. Но он решил добавить в свой образ ещё одну изюминку — огромный вырост на морде. Из-за него про нарвалов сочиняют детские стишки и травят байки, а биологи снаряжают многочисленные экспедиции для изучения. Но до сих пор никто из учёных не знает на 100%, зачем же китам нужно это копьё! Зато у нас есть сразу много правдоподобных и не противоречащих друг другу теорий. Но перед тем, как их озвучить, давайте для начала разберёмся, что это вообще за вырост такой? Рог? Зуб? Часть черепа?
В этом вопросе ученые единогласны. Штырь на морде нарвалов на самом деле — очень длинный клык, что растёт прямиком из верхней челюсти. Зуб закручивается влево вокруг своей оси, как мороженка из ларька. Вырастает такой бивень 3 метра в длину и весит он килограмм 10. Носить его неудобно. Насквозь никого проткнуть не получится. Наколдовать чудес — ну, тоже вряд ли. Так зачем тогда эволюция наградила их таким чудо-приспособлением?
Первая теория гласит: с помощью бивней нарвалы ломают лёд, чтобы добраться до поверхности и вдохнуть воздуха. Логика тут есть. Живут киты в Северном Ледовитом океане и в северной же части Атлантики. Летом они греют бока у побережий, ну а зимой киты уходят дальше, в открытые воды. Осенью, во время миграции, велик шанс попасться в ледовую ловушку — когда корка льда образуется быстрее, чем нарвалы успевают покинуть эти места. Под водой без доступа к воздуху звери могут проплыть всего 1.5 километра. Если через это расстояние не найдется хоть одна полынья — увы, нарвал просто задохнётся и утонет. Так, в самую крупную ледовую ловушку в Западной Гренландии в 1915 году попало более 1000 нарвалов!
Конечно, животины стараются всеми силами проломить лёд. И вроде бы логично использовать для этого шпагу на морде, но, во-первых, для интенсивного ледокола бивень не годится. А во-вторых, зубы лучше отрастают у самцов. Среди самок всего 15% могут похвастать роскошными бивнями. Что ж им теперь, помирать?
Вторая теория называет бивни нарвалов способом завоевать самку. Настоящих сражений на нарвальих алебардах не проведёшь — они для этого слишком мягкие. Но ведь никто не запрещал пацанам просто мериться, у кого штырь длиннее? Возможно, самцы с самым длинным рогом получают возможность спариться со всеми самочками в округе — но на деле эту теорию никто досконально не проверял. Информации о брачных ритуалах нарвалов ничтожно мало. Мы знаем, что спариваются звери весной в местах дрейфа пакового льда. Увы, отслеживать их там довольно трудно.
Согласно третьей теории, своим бивнем нарвалы глушат добычу. Питаются киты донной рыбой, кальмарами, креветками, мойвой и некоторыми другими морепродуктами. За вкусняшками ныряют на глубину до 1500 метров и проводят там около 25 минут. Но зубов у наших героев, помимо одного огромного клыка, больше нет, так что загрызть добычу кит не в состоянии. Вот и пользуется он гигантским бивнем, как дубинкой. Но здесь есть свои «но». Такое поведение учёные наблюдали лишь единожды. В остальных же случаях кит просто вспугивает рыбёшек со дна. Самки тоже портят картину. Они-то в большинстве своём без бивней. И от голода они не вымерли.
Четвёртая теория совсем новая. Тут биологи решили детальнее рассмотреть строение бивня. Ну а поскольку это всё же зуб, то и состоит он, как положено зубу, из цемента, дентина и пульпы. Когда наши с вами зубы реагируют на горячее или холодное — виновата пульпа. Но если у людей зубы хотя бы защищены эмалью, то у нарвалов на бивнях эмали нет. Представляете, каково им живётся всё время с оголённым трёхметровым клыком?
По-видимому, очень даже ничего. Более того, эта конструкция устроена так специально, чтобы киты могли реагировать на малейшие изменения в воде. Здравый смысл тут тоже есть, ведь колебания солёности могут указывать на замерзание воды и образование той самой ледяной ловушки. Но опять же, если бивень служит таким идеальным инструментом, почему бы всем самкам его не отрастить?
Помимо знаменитых бивней, нарвалы скрывают ещё массу всяких секретов. Например, интересные социальные взаимодействия. Не так давно учёные выяснили, что у самок этого вида есть менопауза. Помимо людей, этим могут похвастать лишь единицы животных видов. В теории киты могут дожить до 115 лет, но средняя продолжительность их жизни — 50-60 лет. Самки приносят первого детёныша в 6-8 лет, а беременность длится около 14 месяцев. По итогу на свет появляется всего один малыш, что ещё года два будет полностью зависим от матери. Если скорость размножения нарвалов не очень-то высока, зачем же им отказываться от деторождения?
По всей видимости, бабушки делают выбор в пользу внуков. Старые самки могут научить молодняк всем премудростям жизни и воспитания, поскольку сами имеют богатый опыт. Для популяции это куда важнее, чем если бы бабки просто размножались и не парились по поводу подрастающей молодёжи.
На сегодняшний день популяции нарвалов практически ничего не угрожает. На них не ведётся массовая промышленная охота. Люди добывают под 1000 особей в год, — намного больше гибнет от зубов косаток и белых медведей, тонет под сплошной коркой льда, страдает от голода и загрязнения океана. Также киты очень чувствительны к изменениям климата — по ним учёные могут судить, насколько всё плохо.
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