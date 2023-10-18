Нарвал: зачем киту копьё на носу?

Четвёртая теория совсем новая. Тут биологи решили детальнее рассмотреть строение бивня. Ну а поскольку это всё же зуб, то и состоит он, как положено зубу, из цемента, дентина и пульпы. Когда наши с вами зубы реагируют на горячее или холодное — виновата пульпа. Но если у людей зубы хотя бы защищены эмалью, то у нарвалов на бивнях эмали нет. Представляете, каково им живётся всё время с оголённым трёхметровым клыком?

По-видимому, очень даже ничего. Более того, эта конструкция устроена так специально, чтобы киты могли реагировать на малейшие изменения в воде. Здравый смысл тут тоже есть, ведь колебания солёности могут указывать на замерзание воды и образование той самой ледяной ловушки. Но опять же, если бивень служит таким идеальным инструментом, почему бы всем самкам его не отрастить?