Что такое "синдром третьего человека"

С "Синдром Третьего человека" также столкнулись и многие альпинисты, особенно Фрэнк Смайт, который был дразняще близок к тому, чтобы стать первым человеком, поднявшимся на Эверест.

«Все время, пока я сидел один, у меня было сильное ощущение, что меня сопровождает второй человек. Это чувство было настолько сильным, что полностью устраняло всю безнадежность и одиночество, которое я чувствовал», — вспоминал Смайт в своем дневнике.

Возможно, нехватка кислорода сыграла свою роль, но в какой-то момент он был настолько убежден в присутствии этой фигуры, что Смайт даже вытащил свой паёк и разломил его пополам, пытаясь дать его таинственной фигуре, которая поддерживала его.

С подобной ситуацией также столкнулся и Джо Симпсон, альпинист, чудом выживший в горах и написавший об этом книгу «Прикосновение к пустоте».

Именно элемент "таинственного человека", который появляется рядом с человеком в ситуации на грани жизни и смерти - является постоянным в подобных историях — некая сущность появляется, чтобы помочь вам и дать напутствие или совет. Помогает не сдаться.

Так является ли синдром третьего человека своего рода ангелом-хранителем или, возможно, общей галлюцинацией, вызванной стрессом?

Правда в том, что никто толком не знает.

Наука пыталась объяснить подобный феномен теорией "двухпалатного менталитета", выдвинутого психологом Джулианом Джейнсом, якобы, что мозг состоит из двух половинок: одна говорит, а другая слушает и подчиняется. Однако, учёные считают гипотезу Джейнса спорной и ненаучной.

Некоторые люди прибегают к мистической гипотезе или религиозной, приписывая подобные свойства ангелу-хранителю или приведениям.

Что бы это ни было, и мы, возможно, никогда не узнаем, но "таинственный человек" спас жизни бесчисленному количеству альпинистов и исследователей.

Циник вы или нет, приятно осознавать, что даже в ситуациях на грани жизни и смерти всегда есть шанс, что вы услышите дружелюбный голос, который поможет вам. Даже когда ситуация становится настолько сложной, насколько это возможно.

Такая реакция настолько редка и происходит при таких катастрофических сценариях, что, вероятно, никогда не будет полностью изучена; но идея о том, что в трудную минуту часть нашего мозга призывает друга на помощь, поистине замечательна и странно утешительна.

А что о подобном синдроме думаете вы? Делитесь своим мнением в комментариях.