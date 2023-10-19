Что такое "синдром третьего человека"

Он случается только с теми, кто находится на грани жизни и смерти?
В декабре 1914 года знаменитый англо-ирландский мореплаватель Эрнест Шеклтон отплыл на своем корабле «Эндьюранс» в Антарктиду, намереваясь стать первым, кто успешно завершит трансантарктическую экспедицию.
Однако, он никак не ожидал, что его корабль застрянет в паковых льдах и всему экипажу из 28 человек придётся выживать на плавучем льду в сильнейший тридцатиградусный мороз несколько недель, надеясь, что паковый лёд ослабит хватку корабля и высвободит их из ледяного плена.
Уже 24 октября 1915 года сильный напор льдов со штирборта привёл к разрушению деревянной конструкции и образованию пробоины из-за чего корабль затонул в одном из самых опасных мест на Земле, а команда осталась выживать на льдах без надежды на спасение и возможности вызвать помощь.
После того как корабль ушёл под воду: команде Шеклтона предстояло выживать. Почти 2 недели Эрнест Шеклтон вёл своих людей по ледяному покрову, пытаясь добраться до суши. Пока наконец он не организовал лагерь и не решил отправиться небольшой группой на шлюпке к Южной Георгии, совершая смертельно опасное плавание с целью добраться до цивилизации и вернуться к своей команде с помощью.
Рассказывая о мучительном и тяжелом путешествии в своих дневниках, Шеклтон сделал одно неожиданное признание, что якобы каждый член его команды видел рядом с собой "одного лишнего человека":
«...во время этого долгого и изнурительного тридцатишестичасового марша по безымянным горам и ледникам Южной Георгии нам всем часто казалось, что нас было четверо, а не трое»
Благодаря рассказу Шеклтона с тех пор всё больше людей переживших тяжелейшие условия рассказывали об этом странном феномене, известном как "Синдром Третьего человека", когда необъяснимое «привидение» появляется перед человеком только перед угрозой жизни и смерти.
"Синдром Третьего человека" получил своё название из стихотворения. Узнав о героическом выживании Шеклтона в Антарктиде, поэт и драматург Томас Стернз Элиот написал стихотворение «Бесплодная земля» в 1922 году, и в одном из разделов длинного стихотворения Элиот обращается к «третьему».
Кто тот третий, который всегда идет рядом с тобой? Когда я считаю, есть только ты (разум) и я (тело), но когда я смотрю вперед на белую дорогу, то рядом с тобой всегда идет ещё кто-то один. Завернутый в коричневую мантию, с капюшоном, не знаю, мужчина или женщина.
В сноске к стихотворению Элиот написал о вдохновении, которое он черпал из истории испытаний Шеклтона: «…рассказывалось, что группа исследователей, находившаяся на пределе своих сил, имела постоянное заблуждение, что каждый из них всегда видел на одного члена команды больше, чем на самом деле можно было бы посчитать».
И подобный синдром испытывала не только команда Шеклтона.
С "Синдром Третьего человека" также столкнулись и многие альпинисты, особенно Фрэнк Смайт, который был дразняще близок к тому, чтобы стать первым человеком, поднявшимся на Эверест.
«Все время, пока я сидел один, у меня было сильное ощущение, что меня сопровождает второй человек. Это чувство было настолько сильным, что полностью устраняло всю безнадежность и одиночество, которое я чувствовал», — вспоминал Смайт в своем дневнике.
Возможно, нехватка кислорода сыграла свою роль, но в какой-то момент он был настолько убежден в присутствии этой фигуры, что Смайт даже вытащил свой паёк и разломил его пополам, пытаясь дать его таинственной фигуре, которая поддерживала его.
С подобной ситуацией также столкнулся и Джо Симпсон, альпинист, чудом выживший в горах и написавший об этом книгу «Прикосновение к пустоте».
Именно элемент "таинственного человека", который появляется рядом с человеком в ситуации на грани жизни и смерти - является постоянным в подобных историях — некая сущность появляется, чтобы помочь вам и дать напутствие или совет. Помогает не сдаться.
Так является ли синдром третьего человека своего рода ангелом-хранителем или, возможно, общей галлюцинацией, вызванной стрессом?
Правда в том, что никто толком не знает.
Наука пыталась объяснить подобный феномен теорией "двухпалатного менталитета", выдвинутого психологом Джулианом Джейнсом, якобы, что мозг состоит из двух половинок: одна говорит, а другая слушает и подчиняется. Однако, учёные считают гипотезу Джейнса спорной и ненаучной.
Некоторые люди прибегают к мистической гипотезе или религиозной, приписывая подобные свойства ангелу-хранителю или приведениям.
Что бы это ни было, и мы, возможно, никогда не узнаем, но "таинственный человек" спас жизни бесчисленному количеству альпинистов и исследователей.
Циник вы или нет, приятно осознавать, что даже в ситуациях на грани жизни и смерти всегда есть шанс, что вы услышите дружелюбный голос, который поможет вам. Даже когда ситуация становится настолько сложной, насколько это возможно.
Такая реакция настолько редка и происходит при таких катастрофических сценариях, что, вероятно, никогда не будет полностью изучена; но идея о том, что в трудную минуту часть нашего мозга призывает друга на помощь, поистине замечательна и странно утешительна.
А что о подобном синдроме думаете вы? Делитесь своим мнением в комментариях.
Источник:
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