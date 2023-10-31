Как работает мираж, и что такое «Фата-Моргана» - лучший друг всех конспирологов

Что вам приходит в голову, когда вы слышите слово «мираж»? Соглашусь, вариантов тут немного, хотя некоторые меломаны конца 80-х- начала 90-х годов наверняка вспомнят поп-группу с таким названием.
В основном же, под миражами принято понимать своеобразный обман зрения, иллюзию, если угодно, не существующую в реальности картинку, созданную мозгом в ответ на определенные условия.
Самым часто встречающимся миражом (автомобилисты не дадут соврать) является лужа с водой, возникающая в очень жаркую погоду на раскаленной асфальтированной дороге. По мере приближения автомобиля лужа постепенно бледнеет, а, спустя мгновение, и вовсе исчезает, поскольку вода, увиденная водителем вдалеке, это ничто иное, как отражение неба на асфальте.
Более яркие и живописные примеры миражей частенько показывают в художественных фильмах, когда измученным зноем и жаждой путникам, бредущим по пустыне, мерещатся оазисы с прохладной водой и тенистыми пальмами. Однако в данном случае речь идет не о мираже, а об иллюзии, когда человек, под воздействием тех или иных обстоятельств (в данном случае, климатических) выдает желаемое за действительное. Мозг его обманывает, и рецепторы, в свою очередь, начинают неправильно воспринимать увиденное.
Мираж же, в отличие от видения, является самым настоящим оптическим атмосферным явлением, возникающим во время преломления потока света на границе между разными по температуре слоями воздуха. Говоря простым языком, когда луч света меняет свое направление и переходит из воздушного слоя одной температуры в слой другой температуры, и возникает мираж. И, к слову, мираж не является иллюзией, поскольку иллюзия, как мы выяснили выше – это обман, созданный человеческим мозгом, а мираж – реально возникающий эффект, и никакого обмана.
На самом деле, миражи появляются ежедневно в разных уголках мира. Правда, далеко не всегда человек становится свидетелем этого уникального явления. Да и изучать их непросто, поскольку миражи не возникают по заказу и предсказать их появление в принципе невозможно, но ученые стараются. Более того, первые упоминая миражей приводятся еще в трактате Аристотеля «Метеорологика», где автор рассказывает о жителях эллинской колонии на восточном берегу Сицилии, которые в течение нескольких часов могли наблюдать берег континентальной Италии, хотя до него было 150 км…
Научное объяснение этому оптическому явлению появилось лишь в 1799 году. Французский физик Гаспар Монж, после своей экспедиции по пустыне Египта, рассказал, что подобный эффект возникает из-за преломления и отражения света.
Ну а изучать такой природный феномен, как мираж, начали практически одновременно с появлением на кораблях судовых журналов, в которых, собственно, фиксировались абсолютно все явления, произошедшие с судном во время плавания. Так, к примеру, в старинной книге «Поденные записки о плавании на северный китовый промысел, содержащие исследования и обретения на восточном береге Гренландии», рассказывается о большом городе, который летом 1820 года увидел командир судна «Баффин». Капитан настолько впечатлился великолепием этого неизвестного города, что поспешил зарисовать хотя бы общие черты, чтобы в дальнейшем вернуться и познакомиться с городом поближе. Разумеется, найти его не получилось больше ни одному мореплавателю…
И это, конечно же, не единичные случаи. Так, в 1840 году жители небольшого острова к северу от Англии увидели в небе прекрасные белые здания и решили, что это и есть подтверждение существования сказочного народа фин, который обитает на небе в хрустальном городе. А в 1889 году перед взором жителя Камчатки, прогуливавшегося неподалеку от горы Фэруэтер, предстал большой город с небоскребами, высокими башнями и шпилями, храмами, похожими на мечети, которого на Камчатке, конечно же, не было и быть не могло.
В настоящее время о миражах ученым известно одновременно все и ничего, и да, такое вполне может быть. Миражи возникают там, где встречаются несколько слоев воздуха разной температуры. Теплый воздух более разреженный, чем холодный, и свет в нем распространяется быстрее. В физике эту разницу определяет показатель преломления: у теплого воздуха показатель преломления меньше, а холодного – больше. Так вот, мираж возникает в тот момент, когда свет, искривляя свой путь, как бы отражается от неравномерно нагретых и различных по плотности слоев воздуха.
К примеру, лучи от светлого неба, двигаясь к земле, отражаются и под определенным углом попадают в поле зрения человека, и человек, в свою очередь, видит отражение неба на земле, которое очень напоминает ему воду. И совсем противоположная ситуация возникает, когда внизу воздух холодный, а наверху горячий. В этом случае возникает так называемое обратное искривление, и человек видит объекты выше, чем они расположены на самом деле. В общем, очень интересно, но ничего непонятно!
Сегодня ученые, занимающиеся исследованиями данного атмосферного явления, выделяют несколько основных типов миражей, отличающиеся друг от друга температурой и направлением отражения лучей света: нижний, верхний, боковой миражи и «Фата-Моргана». Нижний мираж считается самым распространенным – это как раз та самая злополучная лужа воды, которую водители видят на асфальте в жаркий день.
Нижний мираж возникает в условиях, когда более теплый воздух расположен внизу, а прохладный – сверху. Верхний мираж случается гораздо реже, и для его возникновения необходимо, чтобы холодный воздух «лежал» ниже, чем теплый. При возникновении верхнего миража, человеку в принципе может привидится все, что душе угодно, да и в поле зрения он остается гораздо дольше.
Принцип возникновения бокового мираж чем-то схож с принципом возникновения нижнего, только в данном случае теплый воздух располагается сбоку. Например, в качестве источника тепла может выступать нагретая стена, в отражении которой человек, словно в зеркале, способен увидеть окружающие ее объекты.
И несколько особнячком от вышеперечисленных видов миражей стоит «Фата-Моргана», чье название больше подходит сказочной ведьме или злодейке из одной известной комиксовой киновселенной. А все потому, что данному явлению по сей день так и не было найдено вразумительного и убедительного научного объяснения.
«Фата-Моргана», по мнению ученых, считается самым сложным и загадочным видом миражей, поэтому и название ему было выбрано соответствующее - в честь героини бретонского эпоса Фаты Морганы, сводной сестры короля Артура. В свое время девушка была отвергнута Ланцелотом, и в расстроенных чувствах поселилась на дне моря в хрустальном дворце, а чтобы не было слишком скучно, завела себе хобби – дразнить и сбивать с пути мореплавателей призрачными видениями.
«Фата-Моргана» считается сложным, многослойным миражом, возникновение которого происходит вследствие чередования слоев теплого и холодного воздуха. Результатом подобной многослойности зачастую становятся удивительные оптические эффекты: например, умножение образов, когда вместо одного объекта человек видит несколько повторяющихся, причем они могут быть перевернуты, увеличены или уменьшены.
«Но ведь этого просто не может быть!» - воскликните вы. А вот и может…Более того, существование миража «Фата-Моргана» подтверждено фактами. Так, к примеру, 3 апреля 1900 года буры, защитники Блумфонтейна, стали свидетелями появления в небе боевых порядков британской армии. Это явление было настолько четким, что они сумели рассмотреть даже пуговицы на красных мундирах офицеров! В тот момент мираж был воспринят как дурное предзнаменование, и через два дня столица Оранжевой республики пала.
Еще пример. 10 декабря 1941 года команда британского транспорта «Вендор», находящегося в районе Мальдивских островов, заметила на горизонте горящий корабль. «Вендор» поспешил на помощь к терпящему бедствие судну, однако не успел - корабль затонул. Тем не менее, «Вендор» подошел к предполагаемому месту гибели корабля, чтобы попробовать отыскать возможных выживших, но не обнаружил ровным счетом ничего.
На месте в принципе отсутствовали какие-либо признаки только что произошедшей трагедии. «Вендор» направился в порт назначения, и уже там выяснилось, что в тоже самое время, когда экипаж суда наблюдал «вымышленную» трагедию, в 900 км от этого места на самом деле терпел бедствие крейсер «Рипалс», атакованный японскими торпедоносцами. Вот такая злая ирония…а, точнее, мираж.
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Некий предприниматель решил подзаработать денег. Купил цистерну пива, привез ее в пустыню и поставил на самом оживленном караванном пути. Громадный рекламный щит, все как положено. Идет караван никто к мужику не подходит. Второй караван идет мужик размахивает руками, кричит: «Пиво, холодное пиво». Ноль внимания. Проходит третий караван, мужик подбегает к первому верблюду, дергает седока за ногу: «Ну пиво же, пиво!» Тот лениво отмахивается:
- Уйди, мираж!