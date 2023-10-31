Как работает мираж, и что такое «Фата-Моргана» - лучший друг всех конспирологов

И это, конечно же, не единичные случаи. Так, в 1840 году жители небольшого острова к северу от Англии увидели в небе прекрасные белые здания и решили, что это и есть подтверждение существования сказочного народа фин, который обитает на небе в хрустальном городе. А в 1889 году перед взором жителя Камчатки, прогуливавшегося неподалеку от горы Фэруэтер, предстал большой город с небоскребами, высокими башнями и шпилями, храмами, похожими на мечети, которого на Камчатке, конечно же, не было и быть не могло.