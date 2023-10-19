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3 вида бактерий, без которых не может существовать человек

3 вида бактерий, без которых не может существовать человек

Автор:
19 октября 2023 08:39
Сообщество : ФотоМир
Метки: бактерии   интересно   познавательно   факты   фото   человек   
1089
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Однако со временем выяснилось, что бактерии активно участвуют в различных природных процессах. И, более того, без некоторых из них современная жизнь просто не сможет существовать.

Давайте посмотрим на эти живые кирпичики нашего мироздания, на которых покоится фундамент природы. И начнем с тех, кто очень важен для человека.


Кисломолочные бактерии

Только представьте, в каждом человеке живут десятки триллионов бактериальных клеток. Это в три раза больше чем число клеток человека!

И полезных бактерий здесь гораздо больше, чем патогенов. Потому что вредные микроорганизмы нещадно убиваются. И во многом, этому способствуют именно герои этой главы.

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Кисломолочные бактерии умеют перерабатывать органику в молочную кислоту. Это свойство активно использовалось человеком для ферментации продуктов. Что позволяет сохранять продукты, не давая размножаться в них патогенам. Кефир, йогурт, квашеная капуста и многие другие полезные продукты - это результаты работы именно кисломолочных бактерий. Но это далеко не единственная их польза.

Первым ученым, кто высказал смелое предположение о важности бактерий для нашего организма был российский ученый Илья Мечников.

Он заметил, что кисломолочные бактерии крайне важны для здоровья человека. Помогают расщеплять продукты в кишечнике и добывать полезные вещества. Некоторые продукты без их помощи мы бы просто не смогли бы есть - пища бы не усвоилась.

Рацион человека стал бы гораздо более скудным. Например, все злаки и белковые продукты усваивались бы гораздо хуже. Например, казеин - очень полезный белок, содержащийся в молоке.

Его очень любят спортсмены, потому что он помогает обновлять мышечные и другие клетки организма. Но казеин - белок сложный. Усвоить его мы можем именно за счет деятельности кисломолочных бактерий.

Но главное - они становятся барьером на пути вредных микроорганизмов.

Кисломолочные бактерии стоят на страже человеческого иммунитета. Входят в состав микробиоты слизистых. Выделяют вещества, убивающие патогены - например, перекись водорода. Это место открытого соприкосновения организма человека с агрессивной средой. Кроме этого, обилие кисломолочных бактерий в кишечнике обладает доказанными свойствами снижать уровень плохого холестерина.

Цианобактерии

Если без кисломолочных бактерий не смог бы выжить человек, то без цианобактерий - не смогла бы в принципе выжить живая природа в нынешних сложных формах.

Цианобактерии способны питаться с помощью фотосинтеза. И, соответственно, производить кислород. Это единственные из бактерий, кто умеет подобное.

Согласно новейшим данным, цианобактерии производят до 40% кислорода по всей планете! Вклад деревьев и многоклеточных наземных растений куда скромнее.

Именно цианобактерии - главный генератор кислорода в природе. На втором месте - другие представители фитопланктона в океане (т. е. мелкие водоросли).

Раньше их даже считали растениями и называли "сине-зелеными водорослями". Уж слишком они похожи на другие типы мелких водорослей. И всё-таки это бактерии. Так как по строению они - прокариоты. То есть клетки, у которых нет оформленного ядра, как в наших с вами клетках, а также клетках других животных, грибов и растений. Их ДНК тоже находится в центре клетки, но не имеет ядерной оболочки, а просто находится в цитоплазме.

Но, главное, именно цианобактерии насытили атмосферу кислородом более 2 млрд лет назад. И со временем это привело к появлению сложных организмов, включая человека.

Азотфиксирующие бактерии

Эти бактерии помогают извлекать азот из атмосферы и насыщать им почву. Где он становится доступным для растений.

До открытия азотфиксирующих бактерий люди активно использовали их свойства. Например, они заметили, что сельхозкультуры растут гораздо лучше на почве, где раньше рос горох. Впоследствии оказалось, что на горохе скапливаются азотфиксирующие бактерии, что и делает почву богаче.

Растениям очень нужен азот, он стимулирует их рост.

Но извлекать азот из атмосферы они не могут из-за специфики строения молекул этого вещества. И именно азотфиксирующие бактерии сами приносят это жизнеобразующее вещество растениям, как сказал бы Остап Бендер: "На блюдечке с голубой каемочкой!".

Без этих бактерий флора на нашей планете была бы очень скудной. И, конечно, ни о какой сельхоз деятельности говорить бы не пришлось - столь сложные растения, включая деревья, не смогли бы существовать. Для них просто не хватило бы важных микроэлементов.

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Метки: бактерии   интересно   познавательно   факты   фото   человек   
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Женя 56 минут назад
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1k
muhandes Полчаса назад
"Только представьте, в каждом человеке живут десятки триллионов бактериальных клеток. Это в три раза больше чем число клеток человека!"

Это, что, во мне живет еще три меня???
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