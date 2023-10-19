3 вида бактерий, без которых не может существовать человек

Давайте посмотрим на эти живые кирпичики нашего мироздания, на которых покоится фундамент природы. И начнем с тех, кто очень важен для человека.

Кисломолочные бактерии

Только представьте, в каждом человеке живут десятки триллионов бактериальных клеток. Это в три раза больше чем число клеток человека!

И полезных бактерий здесь гораздо больше, чем патогенов. Потому что вредные микроорганизмы нещадно убиваются. И во многом, этому способствуют именно герои этой главы.