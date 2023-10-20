Куда исчезли все тела погибших на "Титанике"?

Правда, не все выловленные тела доставлены были в порты- по канадскому закону можно было лишь замабальзамированные трупы везти на сушу. А так как бальзамирующее вещество на кабелеукладчике быстро кончилось, то часть тел пассажиров третьего класса, как позже выяснилось, просто снова выбросили в море...

Кроме того, из воды поисковики не вытаскивали тела погибших членов экипажа "Титаника" - по старинной британской традиции погибшие моряки должны покоиться в море. За борт отправили и останки тех бедолаг, что совсем уж казалось невозможным опознать.

Всего в море назад отправили около 150 тел. Оставшиеся 150 похоронили по-божески на кладбищах ближайшего к месту трагедии города - канадского Галифакса.