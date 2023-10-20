Куда исчезли все тела погибших на "Титанике"?

Более века назад роскошный океанский лайнер Титаник потерпел страшную катастрофу. Пожалуй, одну из страшнейших в истории мореплавания. Погибло более полутора тысяч человек.
Но каждый из нас, и я в том числе, наверняка задумывался - куда же пропали тела всех погибших в той ужасной трагедии?
Их костями же должно быть усеяно буквально все дно в окрестностях места гибели грандиозного лайнера.
На самом деле, все довольно интересно. Сейчас подробно расскажу-покажу. Погнали на канале "Этобаза"!
Начну с того, что родственники жертв кораблекрушения тут же попросили компанию-судовладельца White Star Line отыскать тела их мужей, жен, братьев, сестер.... Компания уже в течение пары недели после трагедии наняла корабль-кабелеукладчик, что уже за первые две недели работы выловил свыше 300 тел. По большей части тех, кто замерз в спасательных жилетах на ледяной поверхности океана.
Правда, не все выловленные тела доставлены были в порты- по канадскому закону можно было лишь замабальзамированные трупы везти на сушу. А так как бальзамирующее вещество на кабелеукладчике быстро кончилось, то часть тел пассажиров третьего класса, как позже выяснилось, просто снова выбросили в море...
Кроме того, из воды поисковики не вытаскивали тела погибших членов экипажа "Титаника" - по старинной британской традиции погибшие моряки должны покоиться в море. За борт отправили и останки тех бедолаг, что совсем уж казалось невозможным опознать.
Всего в море назад отправили около 150 тел. Оставшиеся 150 похоронили по-божески на кладбищах ближайшего к месту трагедии города - канадского Галифакса.
Немалую часть пассажиров в спасательных жилетах унесло далеко от места X. Спасательные жилеты развалились, тела ушли на дно совершенно в других районах северной Атлантики. И найти их просто стало нереально.
В 1985-м при обнаружении обломков "Титаника" исследователи обнаружили рядом с погибшим лайнером леденящую душу картину - множество пар обуви. Мужской, женской, даже детской.
Замечены были и остатки одежды. Например, явно офицерского кителя.
При крайне неблагоприятных условиях в соленой океанской воде погрузившие в ил плоть и кости этих несчастных людей быстро разложились. Поработали морские рыбы, беспозвоночные, микроорганизмы и прочие глубоководные гады-любители органики. По той простой причине, что на голодной глубине в 3 километра, где покоятся останки "Титаника" - любая органика тут же пир на весь мир. Съедается все и без остатка.
Таким образом, как считается, даже сами кости пассажиров лайнера окончательно исчезли уже к 1940-м годам.
Но вот обувь осталась по сей день...
Как считается, рядом могут все же находиться глубоко погруженные какие-то останки их прежних владельцев. Иногда рядом якобы бы даже замечали останки фаланг пальцев с обручальными кольцами. Но по негласной установке, исследователи "Титаника" такие могилы не тревожат.
Любопытно, что кое-какие органические останки все же с "Титаника" исследователи подняли. А именно - закрытую супницу, в которой лежали кости сваренного век назад незадолго до катастрофы барана.
Кстати, рядом с "Титаником" на океанском дне под водой установлена небольшая символическая плита с красноречивой надписью - leave him alone - то есть, "Оставьте его в покое". Эх, прочитали бы ту надпись пассажиры батискафа "Титан"...
Источник:
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Расхитителей могил не приветствуют ни в этом мире ни в том...