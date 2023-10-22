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Почему наложницы каждый день соревновались за право «промыть драконью нору» китайского императора?

Почему наложницы каждый день соревновались за право «промыть драконью нору» китайского императора?

Автор:
22 октября 2023 12:24
Сообщество : Исторические факты
Метки: Император   Китай   наложницы   промыть драконью нору   факты   фото   
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Согласно китайской истории, каждый день, проснувшись, император первым делом должен был «промыть свою драконью нору».

Однако, более необычно во всём этом то, что дворцовым служанкам и императорским наложницам приходилось соревноваться друг с дружкой и даже подкупать чиновников близких к императору, лишь бы послужить императору в этом "деликатном" деле.

Вполне логично, что многие читатели задаются вопросом, а что вообще такое «драконья нора» и почему многие женщины так отчаянно пытались помочь императору её промыть?

Подробнее об этом мы сейчас расскажем в нашей новой статье:

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«Давным-давно, в дикой и пересеченной местности, вдали от великих городов Китая жил бедный фермер. Однажды, когда он возвращался домой и подошел к пруду, то он остановился и в изумлении уставился на него... На берегу пруда крепко спала его жена. Над ней навис огромный чешуйчатый дракон. Тучи зачернили небо, сверкнули молнии, и воздух сотрясся от грома. Месяцы спустя, когда жена фермера родила прекрасного сына, пара была полна радости. Этот мальчик вырос и стал императором Гао-цзу, первым правителем династии Хань».



(с) «Исторические записи», ок. 109-91 гг. до н. э.


В Китае с древних времён дракон, считался самым почитаемым существом, а его облик был символом имперского правления.

Другими словами, сам китайский император был известен как «дракон».

В Древнем Китае император - это "Сын Неба", поэтому каждая часть его тела соответствовала частям тела небесного дракона (божественной сущности).

Внешний вид императора был лицом дракона. Руки императора - когтями дракона. Одежда, которую он носил, называлась драконьей мантией. А его рот считался «драконьей норой/дырой/щeлью».


Практика "чунлунгоу" означала вставать утром, чтобы служить императору и чистить "драконью нору" (то есть полоскать его рот) отваром из листьев зелёного чая. (c) Из книги "История чая и человека" Су Дунпо времен династии Сун (с 960 по 1279 год)


То есть каждое утро императору требовался слуга, чтобы чистить ему зубы. Ведь начиная с гигиены полости рта и заканчивая приемом пищи, всё это выполнялось слугами. Императору почти ничего не нужно было делать.

В древние времена ещё не существовало зубной пасты и зубной щетки, чтобы удалять загрязнения с поверхности зубов, поэтому многие люди протирали зубы пальцами. Богатые люди использовали зеленую соль, приготовленную из морских водорослей для полоскания рта, а некоторые использовали различные китайские лекарственные травы, чтобы изготовить специальный зубной порошок.

Однако, император был выше простых людей, поэтому каждое утро ему подавали чашку специального отвара из листьев зеленого чая. Эту чашку чая нужно было не пить, а полоскать во рту, держать около минуты, а потом выплёвывать.

После того как император вставал утром, он просил дворцовых служанок или наложниц принести чашку чая, чтобы прополоскать "драконью нору", то есть свой рот.

Но почему все женщины так активно боролись за то, чтобы помочь императору в данном вопросе?

Существовало всего 2 причины:

Те, кого можно устроить на службу лично императору, обычно были красивы, умны и здоровы. Поэтому, чем ближе женщина была к императору, тем более высоки были её шансы заинтересовать его.

Если однажды император полюбит её, то простая служанка превратится из обычной дворцовой служанки в императорскую наложницу, и она полностью изменит свою жизнь. А если ей однажды удастся получить "сeмя дракона", то родив ребёнка она может достичь высочайших позиций во дворце.

Наложницы же также конкурировали с другими женщинами за то, чтобы иметь возможность обслужить императора, поскольку в Запретном городе жили тысячи наложниц, многие из которых никогда в своей жизни не видели императора, поскольку до них никогда не доходила очередь, чтобы навестить его в кpoвaти и получить свой шанс даровать ему ребёнка.

Очень редкие и дорогие чайные листья (из которого готовили отвар для императора) можно было высушить, чтобы получить возможность заварить их повторно или выгодно перепродать знающим торговцам по огромной цене.

Чайные листья, которые император обычно использовал в Чунлунгоу, были ценной данью, даже остатки чая, отправленные за пределы дворца, считались продуктами высочайшего качества. Потому что эти чайные листья были чрезвычайно редки, более того, они были использованы для приготовления отвара для самого императора.

Поэтому остатки заваренного чая утром удачливая служанка забирала, сушила, а затем продавала на рынке. Порой за продажу этих листьев она могла выручить сумму равносильную её многомесячному труду.


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Метки: Император   Китай   наложницы   промыть драконью нору   факты   фото   
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20  комментариев
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8k
Алексей 2 часа назад
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6k
Кистень 6 минут назад
Фу ты, а я-то подумал...
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92k
sapér Vodička 16 минут назад
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2k
¯\_(ツ)_/¯ ХОМЯК 🙌 Полчаса назад
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Комментарий удален. Причина: порнография/эротика
82k
37k
Алексей 36 минут назад
что все ждали немного другого да?)
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6k
Кот 46 минут назад
Я до последнего надеялся что драконья нора это совсем другое место и ждал рассказ про это!
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24
Петр 51 минуту назад
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4k
Lexx 56 минут назад
В следующий раз будет рассказ про императорскую жопу. Как она называлась, кто её и чем чистил.
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390k
Алексей Час назад
ААААААААААААААААА а я то подумал ...
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30k
Юрьевич Час назад
Фигня какая то.
Если они императора считали драконом, почему, его рот - драконья норма, а не рот или пасть?
Я вначале подумал, что это они так жопу императора называли
Кто-то ведь мыл ему жопу?
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5k
Babangdida Час назад
Патамушта!

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2k
Максим Макашев Час назад
и сыграть на кожаной флейте императора
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17k
Алексей 2 часа назад
у меня драконья нора в другом месте....
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