Почему наложницы каждый день соревновались за право «промыть драконью нору» китайского императора?

Однако, более необычно во всём этом то, что дворцовым служанкам и императорским наложницам приходилось соревноваться друг с дружкой и даже подкупать чиновников близких к императору, лишь бы послужить императору в этом "деликатном" деле.

Вполне логично, что многие читатели задаются вопросом, а что вообще такое «драконья нора» и почему многие женщины так отчаянно пытались помочь императору её промыть?

Подробнее об этом мы сейчас расскажем в нашей новой статье: