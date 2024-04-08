Китайскому императору жившему в Запретном городе не разрешалось посещать наложниц по своему желанию. Если император хотел побыть с одной из своих нескольких тысяч наложниц, он должен был соблюдать дворцовый этикет. Для этого был необходим цзиншифан. Специальный орган, заведующий всеми пикaнтными делами императора и его наложницами во дворце под руководством главного евнуха.
Каждый раз, когда император просил принести ему наложницу, то она могла попасть в покoи императора (исключительно) завёрнутой в одеяло.
Евнух из цзиншифан должен лично был принести её к императору, а затем записать год, месяц, число и время на случай будущей проверки беременности.
Но почему, чтобы попасть к императору наложниц завёртывали в одеяло?
Сейчас подробнее расскажем в нашей новой статье:
В Запретном городе все процедуры взаимодействия императора с его наложницами были (относительно) сложны из-за огромного количества традиционных правил этикета.
Каждый день после ужина, главный евнух приносил императору к столу небольшой ящик с десятью пластинками, на каждой из которых было написано имя наложницы. Император должен был выбрать понравившееся ему имя и перевернуть пластину обратной стороной. Евнух запоминал имя выбранной наложницы, и передавал его своему подчиненному, евнуху, отвечавшему за перенос наложницы к императору. Если император не хотел выбирать никого, то он просто говорил «уйди», и главный евнух уходил прочь.
После того как император переворачивал пластину, евнух спешил в Цзяо Фан, отдельный дворец в Запретном городе, где жили несколько тысяч наложниц императора. Выбранная наложница получала информацию, что сегодня она была выбрана провести нoчь с императором.
Она должны была снять с себя все украшения и принять ванну. После служанки завёртывали наложницу в роскошное одеяло, а евнухи из цзиншифан поднимали её на руки и относили (непосредственно) к самому императору.
Но почему всё было так сложно?
Разве она не могла дойти сама?
Заговор Реньинь стал поворотным моментом в китайской истории, поскольку он показал, что даже самые могущественные правители не застрахованы от возможного заговора со стороны своих самых близких.
До этого заговора посещение императором наложниц никак не регулировалось. Поэтому часто император посещал сразу нескольких наложниц по своему собственному желанию.
В 1521 году на трон взошёл император Цзяцзин из династии Мин, начавший своё правление с жесточайших репрессий. Он раздал своим родственникам немыслимые по тем временам назначения, чем оскорбил огромное количество чиновников. В связи с этим многие чиновники отказывались принимать императорское назначение Цзяцзина, подкрепляя свои слова тем, что его мать не была королевой, поэтому он не имел право становиться императором. Однако император смог очень быстро и безжалостно расправиться со всеми несогласными.
На протяжении всего своего правления император Цзяцзин активно увлекался алхимией, мистическими учениями и поисками эликсира бессмертия. Некоторые историки отмечают, что из-за своей веры в потустороннее и желания жить вечно, император был довольно жесток со своими наложницами. Он часто купался в кpoви дeвcтвенниц, которых убивал, уверовав в то, что это поможет ему стать бессмертным. А до этого этих бедных женщин кормили листьями и морили голодом.
Конечно же подобное отношение не могло не пугать огромное количество его наложниц, которые боялись императора. Именно с этого и начался знаменитый заговор Реньинь, случившийся в 1542 году. В нём приняли участие несколько десятков наложниц императорского гарема, которые решили расправиться с императором, когда вместе окажутся наедине с ним.
Однажды во время одной из opгий сразу с 16 наложницами, женщины выждали момент, достали острые булавки, которые они пронесли в своей одежде, и накинулись на императора. Некоторые из них стали держать его за руки и за ноги, а одна из женщин попыталась зaдyшить его своим шёлковым платком. Но ей это не удалось.
Император был серьёзно ранен, охрана сумела оказать ему первую помощь и он выжил, но несколько суток провёл без сознания. В это время его жена (королева) приказала кaзнить всех заговорщиц, в том числе и их родственников. Королева приказала наказать подобным образом и любимую наложницу императора по имени Дуань, которая не принимала в заговоре никакого участия. Историки уверены, что королева пошла на этот шаг, чтобы убрать свою главную конкурентку. Кстати, в будущем император запретит спасать свою королеву во время пожара, в отместку за то, что она лишила его любимой.
После этого заговора были изменены правила взаимодействия императора с его наложницами, просуществовавшие несколько веков. Наложницам стало разрешено посещать императора исключительно по одной за раз, и только в oбнажeннoм виде. Конечно же в таком состоянии она не могла пройти весь путь по дворцу без смущения, поэтому её стали завёртывать в шелковое одеяло и приносить императору на руках. Таким образом исключался риск, что женщина сможет пронести в своей одежде оружие или острый предмет (вроде булавки), если будет планировать как-либо навредить императору.
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