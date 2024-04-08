Почему китайскому императору наложниц приносили завёрнутыми в одеяло?

Заговор Реньинь стал поворотным моментом в китайской истории, поскольку он показал, что даже самые могущественные правители не застрахованы от возможного заговора со стороны своих самых близких.

До этого заговора посещение императором наложниц никак не регулировалось. Поэтому часто император посещал сразу нескольких наложниц по своему собственному желанию.

В 1521 году на трон взошёл император Цзяцзин из династии Мин, начавший своё правление с жесточайших репрессий. Он раздал своим родственникам немыслимые по тем временам назначения, чем оскорбил огромное количество чиновников. В связи с этим многие чиновники отказывались принимать императорское назначение Цзяцзина, подкрепляя свои слова тем, что его мать не была королевой, поэтому он не имел право становиться императором. Однако император смог очень быстро и безжалостно расправиться со всеми несогласными.

На протяжении всего своего правления император Цзяцзин активно увлекался алхимией, мистическими учениями и поисками эликсира бессмертия. Некоторые историки отмечают, что из-за своей веры в потустороннее и желания жить вечно, император был довольно жесток со своими наложницами. Он часто купался в кpoви дeвcтвенниц, которых убивал, уверовав в то, что это поможет ему стать бессмертным. А до этого этих бедных женщин кормили листьями и морили голодом.

Конечно же подобное отношение не могло не пугать огромное количество его наложниц, которые боялись императора. Именно с этого и начался знаменитый заговор Реньинь, случившийся в 1542 году. В нём приняли участие несколько десятков наложниц императорского гарема, которые решили расправиться с императором, когда вместе окажутся наедине с ним.