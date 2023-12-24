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Красный платок от китайского императора — самый страшный и жестокий «подарок» для наложницы в гареме

Красный платок от китайского императора — самый страшный и жестокий «подарок» для наложницы в гареме

Автор:
24 декабря 2023 10:03
Сообщество : Исторические факты
Метки: Император   Китай   гарем   красный   наложница   платок   факты   фото   
2953
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Жестокость императоров династии Мин по отношению к наложницам не знала границ.

Китайская династия Мин просуществовала 276 лет (с 1368 по 1644 гг. н.э.).

За это время империя Мин стала глобальной сверхдержавой: она совершала крупные морские экспедиции на годы раньше Христофора Колумба и начала создавать книги ещё до того, как в Англии появился печатный станок.

Но несмотря на удивительные достижения династии Мин, у неё была и более куда более темная сторона.

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Жестокость императоров династии Мин по отношению к наложницам не знала границ. У некоторых императоров династии Мин было более 9 000 наложниц, многих из которых для служения похищали против воли (а не отбирали как раньше) прямо из своих домов, и им было запрещено покидать дворец императора, за исключением тех случаев, когда этих женщин вызывали в пocтeль к императору.

Однако, самым суровым законом династии Мин для наложниц стало появление «правила вручения красного платка» императора после его смерти.

Но почему получение этого платка было самым страшным моментом в жизни любой императорской наложницы?

У Джу Ди, третьего императора династии Мин было несколько тысяч наложниц. После его смерти летом 1424 года, тридцать тщательно отобранных наложницы получили кроваво-красный квадрат шелка (платок).

Для женщин это был самый страшный подарок, который только можно было получить. Поскольку он означал то, что теперь эти женщины заполучили благородное право продолжать "служить императору" даже после его смерти.

По закону династии Мин вручение красного платка императора тщательно отобранным женщинам означало, что именно эти наложницы были избраны, чтобы продемонстрировать свою вечную верность императору, следуя за ним в мoгилy.

Один путешественник в своих летописях пишет то, как этих несчастных девушек с плачем провожали в большой зал, где их заставляли стоять на деревянных стойках, прежде чем приказать пoвecитьcя на шелковых петлях, свисавших над ними.

Вид их хрупких тeл, покачивающихся на прохладном ночном ветру, должно было быть, действительно жутким зрелищем. Но мерой жестокости правителей династии Мин является то, что этим несчастным девушкам почти повезло, что для них был выбран именно этот метод «ухода».

Всё дело в том, что у других императоров из династии Мин были куда более суровые требования к собственному погребению. Например, некоторые императоры требовали после своей смерти xopонить рядом с ним исключительно живых наложниц, то есть зaживo.

А начал эту ужасную традицию, согласно китайскому учёному Мао Цилину жившему в 1623–1716 годах, «первый император династии Мин Чжу Юаньчжан, который был похоронен с сорока шестью наложницами, а также с десятью простыми служанками из дворца».

После этого императорская семья династии Мин чтила память погибших семей этих наложниц и служанок, которым были вручены благодарности и награды.

Избежать подобной участи могли только женщины, которые родили императору детей. Или же те женщины, чья семья заслужила какие-то почести или имела видных деятелей.

Обычно такие женщины были «освобожденными» от вручения им красного шелкового платка. История знает как минимум один случай, когда дочь видного военачальника (обожаемого армией) была выбрана для подобного погребения, однако, его суровая реакция на данное известие заставило императорскую семью и евнухов отменить это правило, и выбрать другую юную девушку.

Все остальные наложницы, в том числе из бедных семейств, имели наибольшие шансы для того, чтобы последовать за императором.

Перед своей смертью император вызвал своего старшего сына и сказал ему слова, которые записывали присутствующие там евнухи: «С тех пор, как умирал император нашей династии, вместе с ним хоронили много жен из гарема. Я не могу сохранить эту жестокую традицию. И сам ты, сын, должен пообещать мне, чтобы ничего подобного больше не повторилось в будущем!»

Таким образом, перед своей смертью, император Чжу Цичжэнь положил конец этой жестокой системе захоронений в династии Мин. Этот инцидент также принес Чжу Цичжэню определенную репутацию одного из самых добросердечных правителей.

Но конечно же целиком эту традицию искоренить не удалось, и она иногда встречалась после Маньчжурского завоевания Китая в династии Цин.


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Метки: Император   Китай   гарем   красный   наложница   платок   факты   фото   
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Мальчик в трусиках Час назад
"....им было запрещено покидать дворец императора, за исключением тех случаев, когда этих женщин вызывали в пocтeль к императору..."
__________________________
А постель императора находилась где-то за пределами дворца?
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6k
Ronin Минуту назад
Ну если честно то эта традиция не династии Мин, а ооочень древняя ещё даже до Цинь Шихуанди Китайская забава ранней бронзы хоронить живьём или не очень всех слуг верховного правителя, кстати всем известные терракотовые воины это так сказать отголосок того обычая, когда поняли что убивать полезных для государства людей очень расточительно их решили заменить глиняными фигурками.
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2k
КАКАнгел 13 минут назад
повесить пару наложниц для сопровождения императора в загробный мир - это жестокость ??? учитывая культ правителей на востоке ??? да везде в ранних культурах с царями хоронили лошадей слуг охрану , жен и наложниц . Это было нормой. Я уж думал что там что-то особенное .
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40k
pypkyn Полчаса назад
А где то еще пальцы отрубали. В знак скорби. Точнее фаланги.
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302
Pasha Panfilov 48 минут назад
Голливудская брехня )) Чжу Юань Чжан происходил из простой крестьянской, вообще не королевских кровей семьи, а выдвинулся во время смуты и "гражданской войны", примкнув к красноповязочникам. Женился там на дочери одного из, как бы выразиться, тузов, и впоследствии исхитрился выдвинуться в императоры, за счет сугубо простолюдинского образца настойчивости и упорства. Выехал в императоры по большей части на том, что, в отличие от конкурентов, пытался наладить на подконтрольных территориях стабильную, близкую к миру и спокойствию жизнь, а не занимался ошалелым грабежом населения.
Вполне явил хорошие военные умения, но в дворцовых интригах, склоках и изменах не разбирался от слова совсем. Засим и вынужден это был компенсировать постоянными репрессиями, казня то казнокрадов, то самоуправцев, то всевозможных заговорщиков. Под это дело прилетало и наложницам, относившимся к той же самой среде и имевшим с провинившимися родственные узы.
Никаких "фараоновских" погребений с отгрохиванием при жизни гробниц и планированием кого с собой прихватить потом за компанию он не выдумывал, мавзолей ему выстроили уже после его смерти.
Кражами и угонами приглянувшихся девушек из случайных семей - он не занимался. Это был вообще из абсолютно другого теста чувак, суровый, но без придури и бандитских закидонов.
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31k
Григорий 53 минуты назад
9000 женщин. В году 365 дней. 25 лет ежедневно новая женщина. Мне такое животное в качестве императора не нужно. Император всего лишь человек, что озвучивает интересы олигархов, а те озвучивают интересы народа, чтобы народ их на вилы не поднял. Некоторые забывают такие простые истины и их убивают.
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6k
livaneth Час назад
30 из нескольких тысяч? А что ждало остальных наложниц? Позор? Нищета? Солдатский бордель? Работа на рисовых полях? Да я вполне допускаю, что эти 30 вызвались добровольно!
Нет, если ты любимая дочь генерала, и он готов позаботиться о твоём будущем..... То твоё место в могиле с радостью займёт сестра по ложу, которая дочь нищего, и которой в будущем всё равно ничего не светит.
ЗЫ: Самураи тоже делали харакири добровольно.
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6k
livaneth Час назад
30 из нескольких тысяч? А что ждало остальных наложниц? Позор? Нищета? Солдатский бордель? Работа на рисовых полях? Да я вполне допускаю, что эти 30 вызвались добровольно!
Нет, если ты любимая дочь генерала, и он готов позаботиться о твоём будущем..... То твоё место в могиле с радостью займёт сестра по ложу, которая дочь нищего, и которой в будущем всё равно ничего не светит.
ЗЫ: Самураи тоже делали харакири добровольно.
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6k
livaneth Час назад
30 из нескольких тысяч? А что ждало остальных наложниц? Позор? Нищета? Солдатский бордель? Работа на рисовых полях? Да я вполне допускаю, что эти 30 вызвались добровольно!
Нет, если ты любимая дочь генерала, и он готов позаботиться о твоём будущем..... То твоё место в могиле с радостью займёт сестра по ложу, которая дочь нищего, и которой в будущем всё равно ничего не светит.
ЗЫ: Самураи тоже делали харакири добровольно.
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