Красный платок от китайского императора — самый страшный и жестокий «подарок» для наложницы в гареме

Жестокость императоров династии Мин по отношению к наложницам не знала границ.
Китайская династия Мин просуществовала 276 лет (с 1368 по 1644 гг. н.э.).
За это время империя Мин стала глобальной сверхдержавой: она совершала крупные морские экспедиции на годы раньше Христофора Колумба и начала создавать книги ещё до того, как в Англии появился печатный станок.
Но несмотря на удивительные достижения династии Мин, у неё была и более куда более темная сторона.
Жестокость императоров династии Мин по отношению к наложницам не знала границ. У некоторых императоров династии Мин было более 9 000 наложниц, многих из которых для служения похищали против воли (а не отбирали как раньше) прямо из своих домов, и им было запрещено покидать дворец императора, за исключением тех случаев, когда этих женщин вызывали в пocтeль к императору.
Однако, самым суровым законом династии Мин для наложниц стало появление «правила вручения красного платка» императора после его смерти.
Но почему получение этого платка было самым страшным моментом в жизни любой императорской наложницы?
У Джу Ди, третьего императора династии Мин было несколько тысяч наложниц. После его смерти летом 1424 года, тридцать тщательно отобранных наложницы получили кроваво-красный квадрат шелка (платок).
Для женщин это был самый страшный подарок, который только можно было получить. Поскольку он означал то, что теперь эти женщины заполучили благородное право продолжать "служить императору" даже после его смерти.
По закону династии Мин вручение красного платка императора тщательно отобранным женщинам означало, что именно эти наложницы были избраны, чтобы продемонстрировать свою вечную верность императору, следуя за ним в мoгилy.
Один путешественник в своих летописях пишет то, как этих несчастных девушек с плачем провожали в большой зал, где их заставляли стоять на деревянных стойках, прежде чем приказать пoвecитьcя на шелковых петлях, свисавших над ними.
Вид их хрупких тeл, покачивающихся на прохладном ночном ветру, должно было быть, действительно жутким зрелищем. Но мерой жестокости правителей династии Мин является то, что этим несчастным девушкам почти повезло, что для них был выбран именно этот метод «ухода».
Всё дело в том, что у других императоров из династии Мин были куда более суровые требования к собственному погребению. Например, некоторые императоры требовали после своей смерти xopонить рядом с ним исключительно живых наложниц, то есть зaживo.
А начал эту ужасную традицию, согласно китайскому учёному Мао Цилину жившему в 1623–1716 годах, «первый император династии Мин Чжу Юаньчжан, который был похоронен с сорока шестью наложницами, а также с десятью простыми служанками из дворца».
После этого императорская семья династии Мин чтила память погибших семей этих наложниц и служанок, которым были вручены благодарности и награды.
Избежать подобной участи могли только женщины, которые родили императору детей. Или же те женщины, чья семья заслужила какие-то почести или имела видных деятелей.
Обычно такие женщины были «освобожденными» от вручения им красного шелкового платка. История знает как минимум один случай, когда дочь видного военачальника (обожаемого армией) была выбрана для подобного погребения, однако, его суровая реакция на данное известие заставило императорскую семью и евнухов отменить это правило, и выбрать другую юную девушку.
Все остальные наложницы, в том числе из бедных семейств, имели наибольшие шансы для того, чтобы последовать за императором.
Известно, что отметить данный варварский обычай удалось шестому и восьмому императору Чжу Цичжэню из династии Мин (дважды взошедшему на престол).
Перед своей смертью император вызвал своего старшего сына и сказал ему слова, которые записывали присутствующие там евнухи: «С тех пор, как умирал император нашей династии, вместе с ним хоронили много жен из гарема. Я не могу сохранить эту жестокую традицию. И сам ты, сын, должен пообещать мне, чтобы ничего подобного больше не повторилось в будущем!»
Таким образом, перед своей смертью, император Чжу Цичжэнь положил конец этой жестокой системе захоронений в династии Мин. Этот инцидент также принес Чжу Цичжэню определенную репутацию одного из самых добросердечных правителей.
Но конечно же целиком эту традицию искоренить не удалось, и она иногда встречалась после Маньчжурского завоевания Китая в династии Цин.
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А постель императора находилась где-то за пределами дворца?
Вполне явил хорошие военные умения, но в дворцовых интригах, склоках и изменах не разбирался от слова совсем. Засим и вынужден это был компенсировать постоянными репрессиями, казня то казнокрадов, то самоуправцев, то всевозможных заговорщиков. Под это дело прилетало и наложницам, относившимся к той же самой среде и имевшим с провинившимися родственные узы.
Никаких "фараоновских" погребений с отгрохиванием при жизни гробниц и планированием кого с собой прихватить потом за компанию он не выдумывал, мавзолей ему выстроили уже после его смерти.
Кражами и угонами приглянувшихся девушек из случайных семей - он не занимался. Это был вообще из абсолютно другого теста чувак, суровый, но без придури и бандитских закидонов.
К чему в этой теме вы Павла приплели вообще непонятно. Типа "шоб було" , наверное.
Нет, если ты любимая дочь генерала, и он готов позаботиться о твоём будущем..... То твоё место в могиле с радостью займёт сестра по ложу, которая дочь нищего, и которой в будущем всё равно ничего не светит.
ЗЫ: Самураи тоже делали харакири добровольно.
И кстати, не надо проводить паралель с самураями и сеппуку. Для самураев сеппуку- возможность сохранить лицо, честь. О какой чести может идти речь для наложницы? Потому там это добровольно и почётно, даже искупление вины, если было. А тут просто приказ без возможности отказаться.
Нет, если ты любимая дочь генерала, и он готов позаботиться о твоём будущем..... То твоё место в могиле с радостью займёт сестра по ложу, которая дочь нищего, и которой в будущем всё равно ничего не светит.
ЗЫ: Самураи тоже делали харакири добровольно.
Нет, если ты любимая дочь генерала, и он готов позаботиться о твоём будущем..... То твоё место в могиле с радостью займёт сестра по ложу, которая дочь нищего, и которой в будущем всё равно ничего не светит.
ЗЫ: Самураи тоже делали харакири добровольно.