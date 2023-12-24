Красный платок от китайского императора — самый страшный и жестокий «подарок» для наложницы в гареме

У Джу Ди, третьего императора династии Мин было несколько тысяч наложниц. После его смерти летом 1424 года, тридцать тщательно отобранных наложницы получили кроваво-красный квадрат шелка (платок).

Для женщин это был самый страшный подарок, который только можно было получить. Поскольку он означал то, что теперь эти женщины заполучили благородное право продолжать "служить императору" даже после его смерти.

По закону династии Мин вручение красного платка императора тщательно отобранным женщинам означало, что именно эти наложницы были избраны, чтобы продемонстрировать свою вечную верность императору, следуя за ним в мoгилy.

Один путешественник в своих летописях пишет то, как этих несчастных девушек с плачем провожали в большой зал, где их заставляли стоять на деревянных стойках, прежде чем приказать пoвecитьcя на шелковых петлях, свисавших над ними.