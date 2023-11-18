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Почему китайскому императору заниматься любовью с наложницами разрешалось не более 30 минут?

Почему китайскому императору заниматься любовью с наложницами разрешалось не более 30 минут?

Автор:
18 ноября 2023 08:41
Сообщество : Исторические факты
Метки: Император   Китай   история   наложница   секс   факты   фото   
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Императорские гаремы существовали в Китае с древних времен, чтобы обеспечить максимальный шанс на продолжение царской династии.

Императорские гаремы были не просто роскошью и богатством; они были отражением социальных норм, ценностей и динамики китайской власти своего времени.


Китайские гаремы были местом, где переплетались политика и личные отношения, где женщины разного происхождения собирались под одной крышей и где воспитывались будущие наследники престола.


Но знаете ли вы, почему ceкcyaльный кoнтaкт императора со своими наложницами (как в эпоху династии Мин, так затем и в династии Цин) строго ограничивался 30 минутами?

Строгим правилам дворца часто должен был подчиняться и сам император

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В древнем Китае у императоров в Запретном Городе часто было по несколько тысяч наложниц, ожидающих благосклонности императора. Из-за такого огромного количества женщин, управление гаремами во времена династии Мин было строгим и институционализированным.


В эпоху Мин организация, управлявшая личной жизнью императора, называлась Цзиншифан, а высшее ответственное лицо — комнатный евнух Цзинши, который персонально отвечал за управление всеми делами спальни императора.


Абсолютно все связи между императором и его жёнами, а также наложницами строго контролировались, управлялись и записывались евнухом Цзинши.

Каждая связь должна была подробно записана, начиная от года, месяца и дня, как свидетельство возможного зачатия.


Когда император обедал, евнух подносил ему серебряное блюдце на котором лежало 12 палочек с именами наложниц. Если император не собирался нoчeвать с какой-либо наложницей, он просто говорил евнуху: «Отойди». И тот поклонившись должен был унести блюдце и выйти из комнаты.

Если император хотел заняться ceкcoм со своей наложницей, то он брал палочку с наиболее приглянувшимся именем и клал её обратной стороной на серебряное блюдце. После этого евнух навещал выбранную наложницу и приказывал ей принять ванну, а также сделать все необходимые приготовления, поскольку она заслужила благословение императора.


Когда императору пришло время ложиться спать, евнух в императорском дворце снимал с наложницы всю oдeждy, заворачивал её обнaжeннoe тeлo в ткани из пуха цапли и относил в комнату императора.

Это была мера безопасности, принятая для того, чтобы никакая женщина не могла пронести спрятанное оружие или яд на встречу с императором. Ведь однажды императора Цзяцзина (из династии Мин) попытались убить собственные наложницы пронёсшие оружие в своей одежде за то, что он жестоко с ними обращался. И с тех пор для женщин вход в cпальню императора в одeждe был строго запрещён.

Затем евнух садился возле комнаты императора, ожидая окончания и записывая все данные. И примечательно здесь то, что на весь процесс императору и наложнице давалось всего 30 минут, после чего евнух кричал «время вышло».


Если император не отвечал, то евнух снова кричал о том, что «время вышло».


Если же евнух повторит эти слова три раза, и не получит ответа, то он должен будет войти в комнату императора и унести наложницу обратно. В то же время другой евнух из Цзиншифан должен был записать точное время: день/месяц/год, как свидетельство возможной будущей беременности.

Если эта наложница рожала через 9 месяцев, то это могло оказать большое влияние на её будущий статус во дворце.


Но почему на весь "процесс" императору и его наложнице давалось всего 30 минут?

На самом деле существовало несколько причин.

  • В первую очередь, строгое ограничение по времени делалось для того, чтобы император не злоупотреблял чрезмерной ceкcyaльной активностью не со своей императрицей («официальной женой»), которая также участвовала в выборе наложниц, которые могли заслужить благословение императора. Император (из династии Мин и Цин) часто не мог свободно видеться с наложницей, без разрешения императрицы и её официальной печати на документе. Ведь в гареме императрица часто имела право вето на любые отношения между императором и его наложницами.
  • Также строгое ограничение по времени в 30 минут было сделано для того, чтобы император успел сделать "главные дела", но не успел хорошо узнать и сильно привязаться к определённой женщине и не нарушить хрупкий баланс во дворце между остальными сотнями и тысячами наложниц. Ведь во время процветающей династии Мин (1368–1644) в Запретном городе жило почти 40 000 наложниц (да, безумная цифра)! И каждая женщина должна была иметь возможность получить равный шанс (хотя большинство этого шанса так и не дожидались всю свою жизнь).
  • А ещё евнухи верили, что если императору дать возможность проводить с женщинами дольше 30 минут, то очень быстро найдётся женщина, которая попытается очаровать его или влюбить в себя, что возвысит её статус и статус её семьи, что также может привести к проблемам в борьбе за власть и перекосу сил, если вдруг император решит сделать кого-то из её родственников видной фигурой.

Поэтому даже когда император обладал верховной властью, он также подвергался различным ограничениям. Современным людям может показаться невероятным утверждение, что каждый император из династии Мин и Цин занимался ceкcoм со своими тысячами наложниц всего по 30 минут, но именно такими были правила в древние времена Китая.

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Метки: Император   Китай   история   наложница   секс   факты   фото   
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4  комментария
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33k
Юрий 46 минут назад
А если император задерживался, то евнух мог наказать императора.
Кто всё это придумывает?
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8k
Колорад 12 минут назад
Амператор: Так-с пойду поем, еще 25 минут есть.
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5k
B@r@bux Полчаса назад
Вдруг война, а он уставший.
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1k
Тордион 36 минут назад
Если какой то обрезанный решает за тебя с кем и как долго перепихиваться, то император он, а не ты. И совершенно не важно есть резоны для тех ограничений или их нет.
Охренительные истории!)))
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