Почему китайскому императору заниматься любовью с наложницами разрешалось не более 30 минут?

Императорские гаремы существовали в Китае с древних времен, чтобы обеспечить максимальный шанс на продолжение царской династии.
Императорские гаремы были не просто роскошью и богатством; они были отражением социальных норм, ценностей и динамики китайской власти своего времени.
Китайские гаремы были местом, где переплетались политика и личные отношения, где женщины разного происхождения собирались под одной крышей и где воспитывались будущие наследники престола.
Но знаете ли вы, почему ceкcyaльный кoнтaкт императора со своими наложницами (как в эпоху династии Мин, так затем и в династии Цин) строго ограничивался 30 минутами?
Строгим правилам дворца часто должен был подчиняться и сам император
В древнем Китае у императоров в Запретном Городе часто было по несколько тысяч наложниц, ожидающих благосклонности императора. Из-за такого огромного количества женщин, управление гаремами во времена династии Мин было строгим и институционализированным.
В эпоху Мин организация, управлявшая личной жизнью императора, называлась Цзиншифан, а высшее ответственное лицо — комнатный евнух Цзинши, который персонально отвечал за управление всеми делами спальни императора.
Абсолютно все связи между императором и его жёнами, а также наложницами строго контролировались, управлялись и записывались евнухом Цзинши.
Каждая связь должна была подробно записана, начиная от года, месяца и дня, как свидетельство возможного зачатия.
Когда император обедал, евнух подносил ему серебряное блюдце на котором лежало 12 палочек с именами наложниц. Если император не собирался нoчeвать с какой-либо наложницей, он просто говорил евнуху: «Отойди». И тот поклонившись должен был унести блюдце и выйти из комнаты.
Если император хотел заняться ceкcoм со своей наложницей, то он брал палочку с наиболее приглянувшимся именем и клал её обратной стороной на серебряное блюдце. После этого евнух навещал выбранную наложницу и приказывал ей принять ванну, а также сделать все необходимые приготовления, поскольку она заслужила благословение императора.
Когда императору пришло время ложиться спать, евнух в императорском дворце снимал с наложницы всю oдeждy, заворачивал её обнaжeннoe тeлo в ткани из пуха цапли и относил в комнату императора.
Это была мера безопасности, принятая для того, чтобы никакая женщина не могла пронести спрятанное оружие или яд на встречу с императором. Ведь однажды императора Цзяцзина (из династии Мин) попытались убить собственные наложницы пронёсшие оружие в своей одежде за то, что он жестоко с ними обращался. И с тех пор для женщин вход в cпальню императора в одeждe был строго запрещён.
Затем евнух садился возле комнаты императора, ожидая окончания и записывая все данные. И примечательно здесь то, что на весь процесс императору и наложнице давалось всего 30 минут, после чего евнух кричал «время вышло».
Если император не отвечал, то евнух снова кричал о том, что «время вышло».
Если же евнух повторит эти слова три раза, и не получит ответа, то он должен будет войти в комнату императора и унести наложницу обратно. В то же время другой евнух из Цзиншифан должен был записать точное время: день/месяц/год, как свидетельство возможной будущей беременности.
Если эта наложница рожала через 9 месяцев, то это могло оказать большое влияние на её будущий статус во дворце.
Но почему на весь "процесс" императору и его наложнице давалось всего 30 минут?
На самом деле существовало несколько причин.
- В первую очередь, строгое ограничение по времени делалось для того, чтобы император не злоупотреблял чрезмерной ceкcyaльной активностью не со своей императрицей («официальной женой»), которая также участвовала в выборе наложниц, которые могли заслужить благословение императора. Император (из династии Мин и Цин) часто не мог свободно видеться с наложницей, без разрешения императрицы и её официальной печати на документе. Ведь в гареме императрица часто имела право вето на любые отношения между императором и его наложницами.
- Также строгое ограничение по времени в 30 минут было сделано для того, чтобы император успел сделать "главные дела", но не успел хорошо узнать и сильно привязаться к определённой женщине и не нарушить хрупкий баланс во дворце между остальными сотнями и тысячами наложниц. Ведь во время процветающей династии Мин (1368–1644) в Запретном городе жило почти 40 000 наложниц (да, безумная цифра)! И каждая женщина должна была иметь возможность получить равный шанс (хотя большинство этого шанса так и не дожидались всю свою жизнь).
- А ещё евнухи верили, что если императору дать возможность проводить с женщинами дольше 30 минут, то очень быстро найдётся женщина, которая попытается очаровать его или влюбить в себя, что возвысит её статус и статус её семьи, что также может привести к проблемам в борьбе за власть и перекосу сил, если вдруг император решит сделать кого-то из её родственников видной фигурой.
Поэтому даже когда император обладал верховной властью, он также подвергался различным ограничениям. Современным людям может показаться невероятным утверждение, что каждый император из династии Мин и Цин занимался ceкcoм со своими тысячами наложниц всего по 30 минут, но именно такими были правила в древние времена Китая.
Источник:
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Кто всё это придумывает?
Охренительные истории!)))