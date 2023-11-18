Почему китайскому императору заниматься любовью с наложницами разрешалось не более 30 минут?

Императорские гаремы были не просто роскошью и богатством; они были отражением социальных норм, ценностей и динамики китайской власти своего времени.

Китайские гаремы были местом, где переплетались политика и личные отношения, где женщины разного происхождения собирались под одной крышей и где воспитывались будущие наследники престола.

Но знаете ли вы, почему ceкcyaльный кoнтaкт императора со своими наложницами (как в эпоху династии Мин, так затем и в династии Цин) строго ограничивался 30 минутами?

Строгим правилам дворца часто должен был подчиняться и сам император