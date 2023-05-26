Дома-крепости, которые могли выдерживать выстрел пушек и многомесячную осаду

Мой дом — моя крепость. Эту простую фразу знают все. И, конечно, никто не воспринимает ее всерьез, все понимают, что крепость — это просто собирательный образ всего того теплого и светлого, что олицетворяет собой наш дом.
Однако это касается исключительно нас с вами. В Китае же дома-крепости — не такая уж и редкость. Называются эти крепости Тулоу, и находятся они в провинциях Фуцзянь и Гуандун.
В диснеевском фильме "Мулан" мы как раз могли наблюдать одну из них.
Впрочем, сказать на Тулоу "дом" или "крепость" все-таки нельзя, ведь это целые жилые комплексы, которые возводились рядом друг с другом для защиты народа хакка от других народов, проживающих тогда на территории современного Китая. Все-таки даже сейчас в Китае проживает аж 56 национальностей, которые раньше постоянно воевали друг с другом за территорию, влияние и ресурсы.
Вот и народ хакка, бежавший на Юг страны, был вынужден обороняться от уже проживавших там местных жителей. Поэтому для обороны ими и были построены Тулоу, которые в некоторой степени были неприступны для относительно плохо вооруженных врагов хакка.
Причем это были не просто какие-то укрепленные дома, а настоящие крепости, построенные по уму. И тут интересно все.
Во-первых, был интересен сам процесс строительства столь фундаментальных сооружений: толщина стен каждого Тулоу могла достигать аж двух-трех метров, что делало проникновение в здание практически невозможным — вход в Тулоу был только один, но и он очень хорошо защищался. Причем эти дома, как и Великую Китайскую Стену, строили примерно по одной технологии. Внутри стен можно найти и камень, и подобие кирпичей, и бамбук, плотно прессованный при помощи глины. Неудивительно, что Тулоу выстояли, пережив и прямые выстрелы пушек, и землетрясение и века эксплуатации.
Выдерживали они и пожары, ведь хакка делили Тулоу на секции, каждая из которых была отгорожена огнеупорной перегородкой. Эти секции представляли собой наши "подъезды", всю территорию которой занимала одна семья.
Впрочем, говорить о семьях в Тулоу непросто. Как правило, все жители Тулоу имело одну фамилию и так или иначе было связано друг с другом кровными узами. Порой жителями одного такого здания были одновременно 600-800 человек, что делает их одновременно и городом, и семьей, и соседями.
В центре Тулоу, как правило, рылся колодец, откуда жители "крепости" брали воду. И это был невероятно умный ход: в случае осады здание становилось фактически автономным, ведь если есть вода и доступ к ней, это уже огромное преимущество для обороняющихся.
Были случаи, когда Тулоу выдерживали оборону на протяжении нескольких месяцев: вода и еда у жителей была, куры несли яйца, запасов сена и риса было тоже немало. А вот нападающие не были столь хорошо подготовлены, поэтому взять Тулоу измором не получалось.
Со внутренней стороны Тулоу жители делали своеобразные этажи-ярусы, которые занимали разные семьи. На первом этаже был колодец и хозяйственные постройки, где жили домашние животные, здесь же находился алтарь. Второй этаж, как правило, представлял собой склады для еды и ресурсов, коих у хакка всегда было немало. Здесь же были некоторые общие помещения типа комнат отдыха. И уже на третьем (иногда и четвертом) этаже располагались жилые комнаты.
При этом жить в Тулоу было непросто. Недостаток места и плотная застройка очень сильно сказывались на качестве жизни. Пространство внутри Тулоу было тесным и весьма темным: окон-то в целях безопасности не было.
Впрочем, хакка не особо страдали по этому поводу: им было попросту некогда это делать. У них было много своих забот: необходимо было сделать так, чтобы Тулоу с его огромным количеством людей работал, как единый механизм, поэтому у каждого жителя этого здания были свои обязанности: кто-то занимался обороной, кто-то следил за детьми, а кто-то ухаживал за животными и добывал необходимые для проживания общины ресурсы.
В современном Китае Тулоу все еще существуют. Более того, они обитаемы. Но попасть во многие из них у нас не получится — теперь это частная территория, закрытая для посещения. Некоторые Тулоу стали наследием ЮНЕСКО, а некоторые — популярным туристическим объектом. Вот их-то жители сумели монетизировать дома своих предков.
Сюда проводятся организованные экскурсии и небольшими историческими сценками и чаепитиями, на территории Тулоу работают сувенирные магазинчики и кафе — в общем, каждый крутится так, как может. И ничего плохого я в этом не вижу — прикоснуться к столь уникальным сооружениям очень интересно.
Так вот и существуют до сих пор дома-крепости, куда вмещается целый город с полноценной инфраструктурой и самообеспечением. Конечно, сейчас необходимость в оборонительной функции Тулоу отпала, но менталитет китайцев не позволяет им покидать землю предков. Они чтят свои традиции, чтят людей, проживавших в этих домах ранее, потому и остаются здесь. Ведь как говорят жители, уйди они отсюда, на месте этих величественных сооружений сразу будет построен очередной завод или торговый центр.
Источник:
- "А как же артрит?": пользователи сети смеются над молодой бабушкой Верой Вонг
- Самка орангутана попросила женщину показать малыша
- Эффектный и результативный удар гольфиста
- В Литве забили один из лучших автоголов последних лет
- Девушка пытается открыть бутылку штопором