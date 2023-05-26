Дома-крепости, которые могли выдерживать выстрел пушек и многомесячную осаду

Однако это касается исключительно нас с вами. В Китае же дома-крепости — не такая уж и редкость. Называются эти крепости Тулоу, и находятся они в провинциях Фуцзянь и Гуандун.

В диснеевском фильме "Мулан" мы как раз могли наблюдать одну из них.