FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Фоторепортажи 1232 поста • 233 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Фоторепортажи
Волосы мертвых родственников – лучшая шапочка

Волосы мертвых родственников – лучшая шапочка

Автор:
24 декабря 2023 09:51
Сообщество : Фоторепортажи
Метки: Волосы мертвых родственников   Китай   волосы   факты   фото   шапочка   
786
6

В Китае есть народ, который называется Лонг Хорн Мяо, что в переводе означает «длиннорогие мяо». Они и правда длиннорогие, потому что носят головные уборы в виде больших рогов. Но самое главное – из чего эти волосы сделаны. Аж волосы на голове шевелятся!

Длиннорогие Мяо тщательно собирают каждый свой выпавший волос на протяжении жизни. Правда, не все, а только женщины. Хотя говорят, что раньше такое практиковали и мужчины.

×
×

После каждого расчесывания девушки снимают выпавшие волоски с расчески и кладут в свой «волосяной банк». Это будет их наследство для потомков.

По их вере волосы нельзя выбрасывать, этот как собственноручно выбросить память и силу рода. Лучше передать эту силу своему предку. Потому «рога» считаются чем богаче, чем больше для этой шапки накоплено волос. Это как способ похвастаться – вот как мои предки заботились обо мне, вот какой у меня славный род!

Волосы будут копиться годами, чтобы потом дочери и внучки сделали из них для себя пышный головной убор. А рогом он называется из-за формы основания, которое крепится на голове по бокам, оно похоже на большой бычий рог. Получаются действительно два таких рога, как одна из причесок Королевы Амидалы из Звездных войн.

Носят эти рога не каждый день, а на важные даты – в память о каком-то любимом родственнике, либо на праздники.

Суть в том, что волосы хранятся долго, так что в семьях скапливаются рога из волос пра-прабабушки и даже пра-пра-прабабушки.

Длиннорогие мяо – небольшое по численности китайское племя, проживающее в Люпаньшуй. По последним подсчетам их всего порядка 5 тысяч человек. Но они смогли не раствориться в общей массе и сохранить свою уникальную традицию оставлять накопленное волосяное богатство своим дочерям и внучкам.

Многие жители племени уже давно работают не в своем городке, а по всему Китаю не производствах. Но когда наступает китайский новый год, они стекаются в свое горное селение, надевают рога из волосы бабушки и танцуют традиционные танцы.

А раньше местные женщины, которые не покидали селение, носили такие парики ежедневно. И чем более древний твой род, тем тяжелее твоя шапка, но носить ее надо с гордостью.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Фоторепортажи"
Метки: Волосы мертвых родственников   Китай   волосы   факты   фото   шапочка   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
1  комментарий
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
34k
БамбарбияКиргуду Полчаса назад
Снизу волосы тоже собирают? Пи.з.датая шапка получилась бы.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Anarasius

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

1167460



Другие посты автора
Популярное в сообществах
"Где-то убивают, где-то голодают дети, а где-то в это время пьют шампанское": в Госдуме призвали убрать героев "голой вечеринки" из "Голубых огоньков"
"Где-то убивают, где-то голодают дети, а где-то в это время пьют шампанское": в...
"Если тенденция сохранится, мы потеряем Россию": патриарх Кирилл призвал сократить поток мигрантов в РФ
"Если тенденция сохранится, мы потеряем Россию": патриарх Кирилл призвал сократить...
Набирающие популярность в сообществах
Очень крупные купюры
Очень крупные купюры
Автомобильные гифки
Автомобильные гифки
Спал, ел, не сошёл с ума: ищем достижения и подводим итоги года
Спал, ел, не сошёл с ума: ищем достижения и подводим итоги года
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Искусство древней цивилизации

Лучшие демотиваторы
Дрон моего детства

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#интересное#Юмор#интересно#ДТП#новый год#знаменитости#люди#авто аварии#подборка
#факты#автомобили#машина#милота#забавно#Россия#кино#мигранты#Автовсячина#Жизнь
#животные#автомир#история#СССР#искусство#аварии#Китай#США#Прикол#собака
Робопёс установил рекорд скорости в стометровке (видео) Робопёс установил рекорд скорости в стометровке (видео) Почему китайскому императору заниматься любовью с наложницами разрешалось не более 30 минут? Почему китайскому императору заниматься любовью с наложницами разрешалось не более 30 минут? Булыжники за тысячи долларов – как бедные китайцы сорвали джек-пот Булыжники за тысячи долларов – как бедные китайцы сорвали джек-пот Быть подружкой невесты в Китае настолько опасно, что появились профессионалки Быть подружкой невесты в Китае настолько опасно, что появились профессионалки Зачем на китайские мечи вешали кольца Зачем на китайские мечи вешали кольца Лишайники спасают Великую китайскую стену от разрушения Лишайники спасают Великую китайскую стену от разрушения

На что жалуетесь?

Вернуться