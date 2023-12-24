Волосы мертвых родственников – лучшая шапочка

После каждого расчесывания девушки снимают выпавшие волоски с расчески и кладут в свой «волосяной банк». Это будет их наследство для потомков.

По их вере волосы нельзя выбрасывать, этот как собственноручно выбросить память и силу рода. Лучше передать эту силу своему предку. Потому «рога» считаются чем богаче, чем больше для этой шапки накоплено волос. Это как способ похвастаться – вот как мои предки заботились обо мне, вот какой у меня славный род!