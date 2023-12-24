Волосы мертвых родственников – лучшая шапочка

В Китае есть народ, который называется Лонг Хорн Мяо, что в переводе означает «длиннорогие мяо». Они и правда длиннорогие, потому что носят головные уборы в виде больших рогов. Но самое главное – из чего эти волосы сделаны. Аж волосы на голове шевелятся!
Длиннорогие Мяо тщательно собирают каждый свой выпавший волос на протяжении жизни. Правда, не все, а только женщины. Хотя говорят, что раньше такое практиковали и мужчины.
После каждого расчесывания девушки снимают выпавшие волоски с расчески и кладут в свой «волосяной банк». Это будет их наследство для потомков.
По их вере волосы нельзя выбрасывать, этот как собственноручно выбросить память и силу рода. Лучше передать эту силу своему предку. Потому «рога» считаются чем богаче, чем больше для этой шапки накоплено волос. Это как способ похвастаться – вот как мои предки заботились обо мне, вот какой у меня славный род!
Волосы будут копиться годами, чтобы потом дочери и внучки сделали из них для себя пышный головной убор. А рогом он называется из-за формы основания, которое крепится на голове по бокам, оно похоже на большой бычий рог. Получаются действительно два таких рога, как одна из причесок Королевы Амидалы из Звездных войн.
Носят эти рога не каждый день, а на важные даты – в память о каком-то любимом родственнике, либо на праздники.
Суть в том, что волосы хранятся долго, так что в семьях скапливаются рога из волос пра-прабабушки и даже пра-пра-прабабушки.
Длиннорогие мяо – небольшое по численности китайское племя, проживающее в Люпаньшуй. По последним подсчетам их всего порядка 5 тысяч человек. Но они смогли не раствориться в общей массе и сохранить свою уникальную традицию оставлять накопленное волосяное богатство своим дочерям и внучкам.
Многие жители племени уже давно работают не в своем городке, а по всему Китаю не производствах. Но когда наступает китайский новый год, они стекаются в свое горное селение, надевают рога из волосы бабушки и танцуют традиционные танцы.
А раньше местные женщины, которые не покидали селение, носили такие парики ежедневно. И чем более древний твой род, тем тяжелее твоя шапка, но носить ее надо с гордостью.
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