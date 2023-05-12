Поедание перца чили в бочке со льдом: необычное китайское развлечение

Зачастую ни логика, ни здравый смысл не способны объяснить нам, почему люди в разных странах начинают отмечать тот или иной праздник. То народ устраивает спуски в ванных с горных склонов, то бегает с тяжелыми бревнами по джунглям, то пугает младенцев. А вот китайцы пошли еще дальше, решив поедать острейший перчик чили в холодной, нет, просто ледяной, воде. Причем массово!
Речь идет о фестивале "Лед и Пламя", который проходит в городе Ханчжоу. При этом само по себе поедание перца не существует отдельно от остального действа: оно является лишь его самой зрелищной частью.
Представьте себе десяток смелых и отважных китайцев, которые сидят в бочках со льдом и едят на время острейший перец. При этом если лед начинает таить, в вода - нагреваться, то волонтеры просто... добавят в бочку еще немного льда.
Победителем становится тот, кто просто съест больше всех перца и не выпрыгнет из бочки от невыносимого холода. И, как правило, в первые пять минут конкурса, примерно половина смельчаков этот самый конкурс и заканчивают — слишком остро и холодно.
И, да, соревнование опасное. И я сейчас не шучу. Во-первых, не все люди могут адекватно воспринимать перепад температуры от +40 на улице, до +5 в бочке. Во-вторых, были случаи госпитализации участников с ожогами пищевода. Да и попросту застудиться в воде со льдом — раз плюнуть. Поэтому перед началом испытания добровольцы проходят осмотр врача, который может не допустить кого-то из них до участия.
Да и в целом участники стараются тренироваться — за фестивалем смотрит добрая половина города, выпрыгнуть из бочки в самом начале или не суметь съесть даже пару перцев — зазорно. Поэтому бравые парни и девушки тренируются дома и тренируют свой желудок к этому, не побоюсь этого слова, суровому испытанию.
Кстати говоря, помимо Льда и Пламя существуют в Поднебесной и другие соревнования по поеданию Чили, без ледяной воды. Но выглядят они еще более эпично. В ней участники погружаются по грудь в воду с перчиками, поедая так много острых плодов, как они способны.
Источник:
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Я думаю, что китайцы будут "в пролёте" на таком чемпионате...