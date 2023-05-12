Поедание перца чили в бочке со льдом: необычное китайское развлечение

Да и в целом участники стараются тренироваться — за фестивалем смотрит добрая половина города, выпрыгнуть из бочки в самом начале или не суметь съесть даже пару перцев — зазорно. Поэтому бравые парни и девушки тренируются дома и тренируют свой желудок к этому, не побоюсь этого слова, суровому испытанию.

Кстати говоря, помимо Льда и Пламя существуют в Поднебесной и другие соревнования по поеданию Чили, без ледяной воды. Но выглядят они еще более эпично. В ней участники погружаются по грудь в воду с перчиками, поедая так много острых плодов, как они способны.