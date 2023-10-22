Литва предложила запретить экспортировать в Россию иглы, спицы, кнопки и гвозди

Как мы теперь будем жить без литовских гвоздей, я даже боюсь себе представить! (сарказм)
12 пакет санкций против нашей страны на подходе, но фантазия в ЕС уже иссякает. И вот с грандиозным предложением по "разрушению российских промышленных мощностей" на сцену выходит Вильнюс.
Среди прочего Литва предложила запретить поставки в РФ радиаторов отопления, гвоздей, гаек, кнопок, швейных игл и вязальных спиц.
Это "суровое" решение прокомментировала Официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Бесспорно, это мощнейший удар по нашим бабушкам, которые уже давно вяжут китайскими спицами.
Ну а наши предприимчивые граждане уже на всякий случай начали готовиться к такому повороту событий.
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Вся власть - ставленники и продолжатели дела антисоветских у"бков. Начиная с путина и кончая этой захаровой.
всё дешевле. Им выгоднее чтобы всё были врозь, чтобы конфликтовали, маленькая победоносная в...