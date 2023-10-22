FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Жить в России 7785 постов • 1034 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Жить в России
Литва предложила запретить экспортировать в Россию иглы, спицы, кнопки и гвозди

Литва предложила запретить экспортировать в Россию иглы, спицы, кнопки и гвозди

Автор:
22 октября 2023 08:27
Сообщество : Жить в России
Метки: 12 пакет   Литва   Россия   гвозди   иглы   санкции   спицы   
1299
3

Как мы теперь будем жить без литовских гвоздей, я даже боюсь себе представить! (сарказм)

12 пакет санкций против нашей страны на подходе, но фантазия в ЕС уже иссякает. И вот с грандиозным предложением по "разрушению российских промышленных мощностей" на сцену выходит Вильнюс.

Среди прочего Литва предложила запретить поставки в РФ радиаторов отопления, гвоздей, гаек, кнопок, швейных игл и вязальных спиц.

Это "суровое" решение прокомментировала Официальный представитель МИД России Мария Захарова.


Бесспорно, это мощнейший удар по нашим бабушкам, которые уже давно вяжут китайскими спицами.

Ну а наши предприимчивые граждане уже на всякий случай начали готовиться к такому повороту событий.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Жить в России"
Метки: 12 пакет   Литва   Россия   гвозди   иглы   санкции   спицы   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
18  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
636
Шурман 54 минуты назад
Ну и хрен бы с ними , кстати из всех прибалтов именно Литва еще что то может а остальные типа Латышей и Эстонцев это так 0 . Но самые говнистые это Латыши !
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 2 ответа
8k
Фельдъегерь Минуту назад
ну все, это была последняя капля, пора свергать власть
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
ишты 4 минуты назад
Да пусть оставляют все иголки себе. Может хоть танк себе из них сделают. Свой, литовский, а не у немцев выклянченный... Ну и победят нас на нем, конечно, сразу же. Или мы испугаемся и в плен им сдадимся (пусть кормят). Тьфу, идиоты, бл...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Робот ник-балда 13 минут назад
Т.е. по словам алкашки, то что РФ покупает иглы и спицы в Китае это нормально?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
488
Алексей Бляйбтрой Полчаса назад
и что делать? Литву жаль
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
57k
Опиум для народа 36 минут назад
То есть у нас с НАТО якобы война, по ТВ их уже почти в открытую называют врагом, а торговля с ними идёт? Это не они должны нас пугать, а мы ПЕРВЫЕ УЖЕ должны отказаться от их товаров, перестать гнать туда газ и прочее.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 6 ответов
21k
Davy Jones 44 минуты назад
Видимо это стратегические товары Литвы, раз они так категоричны.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
kaboza 45 минут назад
и правильно запрещают, а то им самим воевать нечем будет..
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
kca-opa 49 минут назад
Ну теперь Рашке точно кранты:-) Тут ещё не написано что решение это было принято по причине того, что Россия может переплавить иголки на танковую броню, ну типа нам стали от сгоревших танков и БМ окраины, и наших, к сожалению, не хватает, и именно поставки иголок с трибалтии может помочь нашему ВПК выпустить тысячи танков
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
FOX98

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

89287



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Фотограф показал, как он делает крутейшие снимки, не прибегая к дичайшему фотошопу
Фотограф показал, как он делает крутейшие снимки, не прибегая к дичайшему фотошопу
Обматеривших губернатора Самарской области мигрантов задержали
Обматеривших губернатора Самарской области мигрантов задержали
Набирающие популярность в сообществах
11 интересных фактов о мебели
11 интересных фактов о мебели
Живопись Сергея Панина
Живопись Сергея Панина
Свято место пусто не бывает: как наши усовершенствовали "ушедших" в туман
Свято место пусто не бывает: как наши усовершенствовали "ушедших" в туман
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Когда заказал значок из фоток

Лучшие демотиваторы
Как мужики видят девушек с макияжем ибез макияжа

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#животные#интересное#в мире#СССР#конфликт#кино#кот#наука#США
#Юмор#история#забавно#машина#автомир#задержание#люди#дети#новости#суд
#интересно#факты#Прикол#автомобили#Россия#истории#Автовсячина#Китай#сарказм#подборка
Кэшбэк за все - оказывается, и такое бывает Кэшбэк за все - оказывается, и такое бывает "Поддержать своих": муж Вайкуле объяснил поступок певицы "Поддержать своих": муж Вайкуле объяснил поступок певицы "Вы ушли с маршрута": что будет, если Россию отключат от GPS? "Вы ушли с маршрута": что будет, если Россию отключат от GPS? В Европе из-за санкций против РФ подорожало женское нижнее белье В Европе из-за санкций против РФ подорожало женское нижнее белье Nike заявил о закрытии магазинов в России Nike заявил о закрытии магазинов в России "Просто плывите быстрее, чтобы не замёрзнуть": как Германия воюет с российским газом и со своим комфортом "Просто плывите быстрее, чтобы не замёрзнуть": как Германия воюет с российским газом и со своим...

На что жалуетесь?

Вернуться