Nike заявил о закрытии магазинов в России

Знаменитый американский производитель спортивной обуви и одежды Nike окончательно покидает Россию. Бренд не продлил франчайзинговое соглашение с компанией Inventive Retail Group (IRG).
Nike не продлил соглашение с компанией Inventive Retail Group (IRG) — владельцем крупнейшей в стране монобрендовой сети магазинов американского ритейлера. Об этом 25 мая сообщила газета «Ведомости» со ссылкой на письмо президента IRG Тихона Смыкова сотрудникам компании.
«Nike не продлила франчайзинговое соглашение с Inventive Retail Group (IRG), которой принадлежит самая большая в стране монобрендовая сеть магазинов американского ритейлера», — пишет газета.
Решение связано с тем, что компания не может организовать поставки товаров в Россию. PR-директор IRG отметила, что товары находятся в дефиците, а поставки приостановлены.
«В текущих реалиях мы не можем продолжать поддерживать работу монобрендовых магазинов и будем вынуждены их закрыть», — заключила PR-директор IRG Людмила Семушина.
Надо заметить, что Nike уже уходил из России в марте. Тогда они заявили о приостановке деятельности. Однако спустя несколько дней передумали. Виной всему стал ажиотаж покупателей.
«За последние две недели в компании зафиксировали повышенный спрос на спортивную одежду и обувь, а повышение цен не отпугнуло клиентов. Делать прогнозы по рынку на ближайшее время пока сложно, но мы наблюдаем увеличение обращений в наш адрес различных производителей одежды и обуви и всегда открыты к обсуждению возможного сотрудничества», - заявили в компании.
Судя по всему, теперь Nike покинет нас окончательно.
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АНТИФИШКИ
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Носить значок нике на одежде, и гордится этим -- игрушка для дебилов, когда понты важнее всего.
Так что пусть уё...вают. Ничего не теряем.
Но в целом, для повседневности это излишество. Цена конская. Значит, будем переходить на китайские аналоги. Когда захотят вернуться - сами себе сгрызут локти до костей.
у нас в ТЦ и адидасы уже разбирают ведзе.
И вообще заворачивать жопу в тряпочку по тройной цене, пусть и с чиркашом, который оценят пацаны, ну это верх идиотизма.
Я всегда выбираю обувь или одежду по критериям, прочно, надежно, не дорого.
Вали на ...,да мы этими товарами не пользовались...,цены сумасшедшие...,качество дрянь,...
Между прочим, Nike крупнейшая фирма в мире по производству спортивных товаров и спортивной одежды.
Просто так такую позицию при огромной конкуренции не занять.
Значит, качество не такое уж и плохое.
Nike - это не только масс-маркет, это экипировка практически для всех видов любительского и проф спорта
Как бы ни были приукрашены результаты в их бутсах, крагах, щитках, перчатках для гольфа и т.д., объективно, прыгать и бегать в найках удобнее, чем в условных кедах «Москва»
И одно дело построить завод и найти рабочих !дешевле!, чем в условном Вьетнаме или Индонезии (что тоже недёшево), откуда брать деньги и время на разработку тех или иных технологий
А значит у Найка дела в РФ шли не так хорошо.
Или они "уходят" уже несколько раз?
Громко хлопнув дверью и столь же тихо вернувшись?
Свято место пусто не бывает.Другие придут. Или же работа по обходным схемам.
Это же капиталисты, только прибыль.
В общем с деньгами у меня все хорошо, спасибо что спросил. Проблемы с финансами обычно как раз у тех, кому приходится покупать барахло втридорога, чтобы таким же бестолочам пускать пыль в глаза своим мнимым благосостоянием)
Короче ладно, я нищеброд в демиксах согласно твоей теории благосостояния. Однако я предпочитаю говяжьи стейки с доставкой, а не выбирать сосиски в пятерочке наряжаясь в тряпки из зары)