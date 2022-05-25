Nike заявил о закрытии магазинов в России

Nike не продлил соглашение с компанией Inventive Retail Group (IRG) — владельцем крупнейшей в стране монобрендовой сети магазинов американского ритейлера. Об этом 25 мая сообщила газета «Ведомости» со ссылкой на письмо президента IRG Тихона Смыкова сотрудникам компании.

«Nike не продлила франчайзинговое соглашение с Inventive Retail Group (IRG), которой принадлежит самая большая в стране монобрендовая сеть магазинов американского ритейлера», — пишет газета.

Решение связано с тем, что компания не может организовать поставки товаров в Россию. PR-директор IRG отметила, что товары находятся в дефиците, а поставки приостановлены.