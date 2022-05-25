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Nike заявил о закрытии магазинов в России

Nike заявил о закрытии магазинов в России

Автор:
25 мая 2022 10:09
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: nike   Россия   США   магазины   покупки   санкции   товары   
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Знаменитый американский производитель спортивной обуви и одежды Nike окончательно покидает Россию. Бренд не продлил франчайзинговое соглашение с компанией Inventive Retail Group (IRG).

Nike не продлил соглашение с компанией Inventive Retail Group (IRG) — владельцем крупнейшей в стране монобрендовой сети магазинов американского ритейлера. Об этом 25 мая сообщила газета «Ведомости» со ссылкой на письмо президента IRG Тихона Смыкова сотрудникам компании.

«Nike не продлила франчайзинговое соглашение с Inventive Retail Group (IRG), которой принадлежит самая большая в стране монобрендовая сеть магазинов американского ритейлера», — пишет газета.

Решение связано с тем, что компания не может организовать поставки товаров в Россию. PR-директор IRG отметила, что товары находятся в дефиците, а поставки приостановлены.

«В текущих реалиях мы не можем продолжать поддерживать работу монобрендовых магазинов и будем вынуждены их закрыть», — заключила PR-директор IRG Людмила Семушина.

Надо заметить, что Nike уже уходил из России в марте. Тогда они заявили о приостановке деятельности. Однако спустя несколько дней передумали. Виной всему стал ажиотаж покупателей.

«За последние две недели в компании зафиксировали повышенный спрос на спортивную одежду и обувь, а повышение цен не отпугнуло клиентов. Делать прогнозы по рынку на ближайшее время пока сложно, но мы наблюдаем увеличение обращений в наш адрес различных производителей одежды и обуви и всегда открыты к обсуждению возможного сотрудничества», - заявили в компании.

Судя по всему, теперь Nike покинет нас окончательно.


Источник:

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Метки: nike   Россия   США   магазины   покупки   санкции   товары   
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67  комментариев
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5k
Вадик 4 часа назад
Скатертью дорожка
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1k
Pioner76 22 минуты назад
Я уже 5 лет только New Balance.
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12
Михаил Гребенюк 36 минут назад
гавном торгуют 25 лет
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−14
Erton Час назад
Мне только одно непонятно почему при таком уровне ненависти ко всему американскому товары Nike вообще продавались в России?
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Комментарий удален. Причина: мат на картинке
91k
7k
mbr 2 часа назад
Ну сама по себе фирма Нике ничего не стоит.
Носить значок нике на одежде, и гордится этим -- игрушка для дебилов, когда понты важнее всего.
Так что пусть уё...вают. Ничего не теряем.
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17
enot.pihun mbr 57 минут назад
Я бы тут поспорил. Всё таки удобные спортивные беговые тапки делают. Второй год в найках на полумарафонах наяриваю. Удобные, зарразы.
Но в целом, для повседневности это излишество. Цена конская. Значит, будем переходить на китайские аналоги. Когда захотят вернуться - сами себе сгрызут локти до костей.
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89
Роман Романов enot.pihun 41 минуту назад
поддержу. тапки хорошие, но по цене раза в 2 выше, чем стоило бы. сток-центры и распродажи скругляли углы, конечно.
у нас в ТЦ и адидасы уже разбирают ведзе.
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Комментарий удален. Причина: флуд
0
1k
Фидель 2 часа назад
Nike
Ссылка www.youtube.com
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50
adssaf 2 часа назад
Ну будем покупать не у этих продажников, а напрямую с завода-производителя. Разницы-то? У китайцев и индусов проблем с границами нет.
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275
ton adssaf Час назад
Международная торговля работает немного иначе, к сожалению
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50
adssaf ton Час назад
Тхя. Примут законопроект о частичном снятии авторских прав - вертеть мы эту международную торговлю будем абсолютно и полностью.
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7k
Trenzel2003 2 часа назад
Главное что бы, костюмчик сидел! А кто его производитель, найк, адьюдас или скороход, не важно!
Я всегда выбираю обувь или одежду по критериям, прочно, надежно, не дорого.
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120k
arek14 2 часа назад
Сейчас голимые патриоты начнут.
Вали на ...,да мы этими товарами не пользовались...,цены сумасшедшие...,качество дрянь,...
Между прочим, Nike крупнейшая фирма в мире по производству спортивных товаров и спортивной одежды.
Просто так такую позицию при огромной конкуренции не занять.
Значит, качество не такое уж и плохое.
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275
ton solamon Час назад
Никто и раньше не мешал, только почему-то не организовали до сих пор
Nike - это не только масс-маркет, это экипировка практически для всех видов любительского и проф спорта
Как бы ни были приукрашены результаты в их бутсах, крагах, щитках, перчатках для гольфа и т.д., объективно, прыгать и бегать в найках удобнее, чем в условных кедах «Москва»
И одно дело построить завод и найти рабочих !дешевле!, чем в условном Вьетнаме или Индонезии (что тоже недёшево), откуда брать деньги и время на разработку тех или иных технологий
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12k
котегRUS 3 часа назад
20 лет проходил в "Скороходах" и еще столько же прохожу..))
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7k
Владимир 3 часа назад
Эх.... Переживем. Хотя мне нравился найк. Качество конечно в последнее время говно. Даже реплика живёт дольше оригинала. Оригиналы аиров 90х за год пятка крошится начала. А реплика 2 зимы пережили и походы по Северному Кавказу. И даже не расклеились. Так что похер, пусть валят!
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1k
Sergius SPb 3 часа назад
Уход может быть только когда убытки перевешивают прибыль.
А значит у Найка дела в РФ шли не так хорошо.
Или они "уходят" уже несколько раз?
Громко хлопнув дверью и столь же тихо вернувшись?
Свято место пусто не бывает.Другие придут. Или же работа по обходным схемам.
Это же капиталисты, только прибыль.
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1k
Leonid 3 часа назад
Китайцы сейчас поржали... кто эти покупатели в фирменном магазине? кто эти лошары, покупающие футболку с чиркашом на сиське за 8 тыс?! ппц
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5k
Leo Sun 3 часа назад
Аха, и "покинет российский рынок", как и Макдональдс. Ну да, ну да...
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6k
Алексей 3 часа назад
Последние аирмаксы продержались всего одно лето, нахер я буду по 10ке за пару отдавать если ноунеймы из спортмастера, ценой - косарь, ходят столько же. Туда найку и дорога с таким качеством.
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8k
КОСТЯН 3 часа назад
Пффф да и ЕХАЙ НА ФУЙ!!! Как же мы теперь без найка??? по миру пойдем ёпан-в-рот не иначе. Макдаку-Мудаку привет передавай
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69
бон ли КОСТЯН 3 часа назад
пойдешь!
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16k
scorpick 3 часа назад
Я обуваю всю семью в магазинах типа " смешные цены" за цену одной пары с торчащим нитками и следами клея, но с каким-то логотипом. Я вообще не понимаю,в чем прикол.
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69
бон ли scorpick 3 часа назад
скоро в секенд хенде будешь одевать свою "семью" придурок!
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