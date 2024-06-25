Российских боксёров вернули на международные соревнования

Спортсменов вернули в рейтинги всемирных организаций. Спортивные журналисты считают, что вскоре в Россию могут вернуться и статусные международные турниры
Международная боксерская федерация (IBF) и Всемирная боксерская организация (WBO) сняли санкции с российского бокса. Отмечается, что российские спортсмены были исключены из рейтингов этих организаций весной 2022 года.
"Решение о снятии санкций было принято в середине июня. Теперь российские боксеры смогут снова занимать позиции в топ-15 лучших на планете по версии IBF. Первые изменения в рейтингах уже вступили в силу - боксер RCC Boxing Promotions Василий Войцеховский (13-0, 7 КО) занял 13-ю позицию в мировом топе IBF в полутяжелом весе", - сообщении пресс-службы уральского организации "РМК Боксинг Промоушен".
При этом отмечается, что Всемирный боксерский совет (WBC) пока не планирует снимать санкции с российского бокса. Тем не менее спортивные журналисты уже заговорили об "оттепели". Пока рано надеяться, что в России начнут проводить крупные международные турниры, но лёд тронулся.
"Очень важно, что свои позиции в мировом боксе стремительно теряют США и Мексика. А всё потому, что буквально расцветает индустрия в Саудовской Аравии. И именно по этой причине Россия может воспользоваться ситуацией и урвать серьёзный кусок этого пирога", — пишет журналист Сергей Сорокин.
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