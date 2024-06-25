Российских боксёров вернули на международные соревнования

При этом отмечается, что Всемирный боксерский совет (WBC) пока не планирует снимать санкции с российского бокса. Тем не менее спортивные журналисты уже заговорили об "оттепели". Пока рано надеяться, что в России начнут проводить крупные международные турниры, но лёд тронулся.





"Очень важно, что свои позиции в мировом боксе стремительно теряют США и Мексика. А всё потому, что буквально расцветает индустрия в Саудовской Аравии. И именно по этой причине Россия может воспользоваться ситуацией и урвать серьёзный кусок этого пирога", — пишет журналист Сергей Сорокин.