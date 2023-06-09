В аграрных районах Великобритании значительно выросло число краж сельхозоборудования - сообщают СМИ. По сравнению с предыдущими показателями количество украденой сельхозтехники в первом квартале нынешнего года увеличилось на 300%! Такого никогда не было раньше, и прецедент вызывает беспокойство.

Впрочем, в Британии знают, кто во всём виноват: конечно, Россия. Из-за СВО на страну наложены санкции, а значит - не хватает нужного оборудования и деталей для сельскохозяйственной техники. Поэтому все украденное контрабандой идёт в РФ - считают в полиции.