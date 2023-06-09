Во всем виноваты русские: в Британии обеспокоены участившимися кражами сельхозтехники

В британской полиции уверены, что вся техника идёт контрабандой в Россию.
В аграрных районах Великобритании значительно выросло число краж сельхозоборудования - сообщают СМИ. По сравнению с предыдущими показателями количество украденой сельхозтехники в первом квартале нынешнего года увеличилось на 300%! Такого никогда не было раньше, и прецедент вызывает беспокойство.
Впрочем, в Британии знают, кто во всём виноват: конечно, Россия. Из-за СВО на страну наложены санкции, а значит - не хватает нужного оборудования и деталей для сельскохозяйственной техники. Поэтому все украденное контрабандой идёт в РФ - считают в полиции.
В преддверии сезона сбора урожая компания NFU Mutual даже выпустила предупреждение
для беспечных фермеров, которые часто оставляют оборудование на ночь на полях. Аграриев предупреждают, что преступники отслеживают днем с помощью беспилотников сельхозтехнику, а затем возвращаются за ней ночью. В апреле нынешнего года в страховые компании обратилось так много фермеров, у которых украли оборудование, что страховщики хватаются за голову. Только за первые четыре месяца ущерб от краж удвоился по сравнению с таким же периодом в прошлом году и составил более полумиллиона фунтов.
Основные объекты воровства - это строительная и сельскохозяйственная техника, в том числе экскаваторы и дорогостоящие GPS-устройства - последние значительно повышают эффективность работы фермеров. Объемное оборудование вывозят из страны на грузовиках и в контейнерах, а более мелкие предметы, включая GPS-устройства, отправляют за рубеж почтой или курьерскими службами.
В полиции считают, что похищенное оборудование сначала переправляется в Восточную Европу, а уже оттуда продается в Россию. При этом, сельхозтехнику воровали и продавали за пределами Британии и раньше - просто сейчас другие масштабы, да и преступные группировки стали более продвинутыми и организованными.
Источник:
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по ходу у англичашек крыша окончательно с е_ла съехала, судя по все более прогрессирующему бреду.
А то опять русские им виноватые.
Вот здесь немножко не понял. На грузовиках вывозят куда? Прям во Францию? Или Германию?
Его што , после заявы хозяина не будут искать ? Не проверят документы на дороге ? На тракторе , комбайне и т.п. можно ехать по любой дороге и тебя не остановят ?!
Да ещё эти дела в таком количестве ?!
Нихрена не понял...
Аренда трала на сутки - примерно 20К рублей. С "сопутствующими расходами" на "сотку" наберётся. Ну, пусть на две "сотни ТЫР".
Один хрен: стоимость трактора-колёсника - от 0,5 ляма (ушатанное "в хлам говно" будет за такие деньги, в нормальном состоянии 1,5 млн и выше) экскаватора-погрузчика - 3,5+ млн рублей. Экскаватор на "гуслях" или "колёсник" - от 5 млн.
"Вилку" между расходами/прибылью (даже если за полцены продать) - сам посчитаешь?
Резюмируя: технику на ночь в регионах с развитой дорожной сетью лучше без присмотра не оставлять - спереть могут, "как здрасте"
"Весовую"-то можно и объехать "огородами". Да, на "трале" это сложно, но когда речь о прибыли "лям+ с лих.уем за сутки" - отнюдь не невозможно. Там, б-дь, "трал" и по болоту, в котором "танки срать боятся" протащат, не то, что по объездному просёлку через окрестные деревни!
Это Путин-баламут
а подобное заявление это следствие дегустации одной из поставок