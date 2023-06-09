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Во всем виноваты русские: в Британии обеспокоены участившимися кражами сельхозтехники

Во всем виноваты русские: в Британии обеспокоены участившимися кражами сельхозтехники

Автор:
09 июня 2023 21:40
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Великобритания   Россия   воровство   кражи   полиция   санкции   сельхозоборудование   сельхозтехника   фермеры   
7987
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В британской полиции уверены, что вся техника идёт контрабандой в Россию.

В аграрных районах Великобритании значительно выросло число краж сельхозоборудования - сообщают СМИ. По сравнению с предыдущими показателями количество украденой сельхозтехники в первом квартале нынешнего года увеличилось на 300%! Такого никогда не было раньше, и прецедент вызывает беспокойство.


Впрочем, в Британии знают, кто во всём виноват: конечно, Россия. Из-за СВО на страну наложены санкции, а значит - не хватает нужного оборудования и деталей для сельскохозяйственной техники. Поэтому все украденное контрабандой идёт в РФ - считают в полиции.


В преддверии сезона сбора урожая компания NFU Mutual даже выпустила предупреждение

для беспечных фермеров, которые часто оставляют оборудование на ночь на полях. Аграриев предупреждают, что преступники отслеживают днем с помощью беспилотников сельхозтехнику, а затем возвращаются за ней ночью. В апреле нынешнего года в страховые компании обратилось так много фермеров, у которых украли оборудование, что страховщики хватаются за голову. Только за первые четыре месяца ущерб от краж удвоился по сравнению с таким же периодом в прошлом году и составил более полумиллиона фунтов.


Основные объекты воровства - это строительная и сельскохозяйственная техника, в том числе экскаваторы и дорогостоящие GPS-устройства - последние значительно повышают эффективность работы фермеров. Объемное оборудование вывозят из страны на грузовиках и в контейнерах, а более мелкие предметы, включая GPS-устройства, отправляют за рубеж почтой или курьерскими службами.


В полиции считают, что похищенное оборудование сначала переправляется в Восточную Европу, а уже оттуда продается в Россию. При этом, сельхозтехнику воровали и продавали за пределами Британии и раньше - просто сейчас другие масштабы, да и преступные группировки стали более продвинутыми и организованными.


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Метки: Великобритания   Россия   воровство   кражи   полиция   санкции   сельхозоборудование   сельхозтехника   фермеры   
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63  комментария
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13k
Shtoppi 21 час назад
<<В полиции считают, что похищенное оборудование сначала переправляется в Восточную Европу, а уже оттуда продается в Россию.>>
-------
по ходу у англичашек крыша окончательно с е_ла съехала, судя по все более прогрессирующему бреду.
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13k
MilfFucker 2 часа назад
Это всё проделки проукраинской группировки, яхтсменов-водолазов.
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17k
Toxictofa 6 часов назад
Чурбанье бы для начала проверили, которое сами же в свою страну и пускали.
А то опять русские им виноватые.
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23k
Валерий 7 часов назад
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16k
Александр Н. 10 часов назад
Объемное оборудование вывозят из страны на грузовиках и в контейнерах... (С)
Вот здесь немножко не понял. На грузовиках вывозят куда? Прям во Францию? Или Германию?
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78
Patiot Александр Н. 10 часов назад
Надо полагать, до ближайшего порта.
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78
Patiot Александр Н. 9 часов назад
Ну тогда значит во Францию. Через евротоннель.
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22k
BiZ 10 часов назад
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2k
vijilante 10 часов назад
А как можно сфиздить трактор ?!
Его што , после заявы хозяина не будут искать ? Не проверят документы на дороге ? На тракторе , комбайне и т.п. можно ехать по любой дороге и тебя не остановят ?!
Да ещё эти дела в таком количестве ?!
Нихрена не понял...
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14k
Александр 11 часов назад
Трактор, не могущий форсировать Ла-Манш вброд - на наших полях вообще не выживет))) Цыгане-водолазы задолбались доставать некачественные трактора со дна пролива и менять им двигатели на МТЗ)))
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Комментарий удален
−5
11k
Vampire 11 часов назад
Да, да, да ставишь GPS, включаешь автопилот и он своим ходом по дну пролива пошел, пошел, пошел...
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5
3zo672nyb9t0 Vampire 9 часов назад
А на месте мы из них танки собираем)))
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31k
koleos72 12 часов назад
[В апреле нынешнего года в страховые компании обратилось так много фермеров, у которых украли оборудование, что страховщики хватаются за голову ] Вот и вся цена вопроса! Бизнес разрушен, денег нет! Предприимчивые люди предлагают сделку - пи.здят(безпрепятственно) технику, ты получаешь страховку, страховая в жопе! Все довольны!
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131
sky writer 12 часов назад
Сельхозтехнику крадут -
Это Путин-баламут
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19k
Alush 12 часов назад
Это не русские. Наши бы танки и артсисемы бы угоняли. Сейчас это актуальней.
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2k
анатолий горленко 14 часов назад
Угнать за 60 секунд - 88 сезон.
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1k
SmartCat101 15 часов назад
что то мне подсказывает, что именно через британскую полицию наркота переправляется и поставляется на усраину.
а подобное заявление это следствие дегустации одной из поставок
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227
Pasha Panfilov 16 часов назад
Ссылка youtu.be
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558
Damvrot Hohlam 16 часов назад
а "под заказ" можно чтобы спысдылы ?
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507
shoes546 16 часов назад
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48k
turyst 17 часов назад
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2k
Bar 18 часов назад
Поддержка тренда Великобританией: обвини Россию во всех смертных грехах.
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24k
Тигран Саркисян 18 часов назад
Да и куй на вас , суки вы на острове а МЫ на материке отбитые наглосуки
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