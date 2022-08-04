"Поддержать своих": муж Вайкуле объяснил поступок певицы

Лайма Вайкуле родом из Литвы, но большую часть своей жизни выступала в России. Здесь она заработала кучу денег и обрела известность. На концерте в Литве Вайкуле точно обозначила свою позицию: она вышла на сцену с флагом Украины.

Многие российское знаменитости осудили певицу. Иосиф Пригожин назвал поступок Лаймы Вайкуле провокацией и свинством.

«Если бы она вышла с флагом России, Латвии и Украины, можно было бы ещё понять. Флаг одной страны — провокация. Она могла догадываться, чем это все закончится. К великому сожалению, такие, как Лайма, тоже виноваты в том, что сегодня происходит в нашей стране и в мире. Я считаю, что это свинство», — цитирует «Абзац» Иосифа Пригожина.