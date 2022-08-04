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"Поддержать своих": муж Вайкуле объяснил поступок певицы

"Поддержать своих": муж Вайкуле объяснил поступок певицы

Автор:
04 августа 2022 11:43
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Россия   выступление   интересное   лайма вайкуле   литва   флаг   фото   шоу бизнес   
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Лайма Вайкуле выступила в городе Паланг, что в Литве. Во время концерта женщины вынесла на сцену флаг Украины и яростно им размахивала. Многие оказались в замешательстве от такого поступка, но муж певицы попытался расставить все точки над i.

Лайма Вайкуле родом из Литвы, но большую часть своей жизни выступала в России. Здесь она заработала кучу денег и обрела известность. На концерте в Литве Вайкуле точно обозначила свою позицию: она вышла на сцену с флагом Украины.

Многие российское знаменитости осудили певицу. Иосиф Пригожин назвал поступок Лаймы Вайкуле провокацией и свинством.

«Если бы она вышла с флагом России, Латвии и Украины, можно было бы ещё понять. Флаг одной страны — провокация. Она могла догадываться, чем это все закончится. К великому сожалению, такие, как Лайма, тоже виноваты в том, что сегодня происходит в нашей стране и в мире. Я считаю, что это свинство», — цитирует «Абзац» Иосифа Пригожина. 

Муж Вайкуле, Андрей Латковский, поспешил объяснить поступок жены. Он отметил, что таким образом вайкуле поддержала "своих".

«У нас выступали украинцы. И в оркестре у нас украинцы, и в балете. Почему нам не поддержать своих? Мы, помимо того, что выступаем с ними, еще и руку помощи им протягиваем. И беженцам помогаем», — цитирует его «Абзац».


Источник:

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Метки: Россия   выступление   интересное   лайма вайкуле   литва   флаг   фото   шоу бизнес   
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34  комментария
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30k
Игорь 5 часов назад
Не знаю кто такой Пригожин, но он прав. Свинство! И не нужно прикидываться полной дурой типа - "я не это имела в виду".
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39k
kalinser Час назад
Ждем когда расскажут,что эти слова были вырваны из контекста и Лайка очень любит Россию!
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28k
Ashabad 2 часа назад
Оправдание, как дырка в жопе, есть у каждого.
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16k
Дядюшка Ау 3 часа назад
Ну и ладно. Еще не вечер, еще в запасе время есть....
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3k
GROMOZEKA 3 часа назад
Вот пусть «свои» ее теперь и кормят
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174
ChePaev 3 часа назад
Да ради бога, пусть делает что хочет, это ее выбор, ее позиция. Вот только не надо потом после всего этого лезть на Голубые огоньки, Золотые Граммофоны, всякие другие муз премии и концерты в Россию. Ты свой выбор сделала, пускай тебе украина (вернее то, что от нее останется),Литва, твоя Латвия тебе и собирают концерты и платят тебе такое бабло, какое ты гребла в России, исполняя свои старые песни советского периода играя на ностальгии людей.
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3k
Mutantino 3 часа назад
а нафига каждый день тащить эту даму сюда, теперь еще и ее мужа ?
пусть себе живут там в своем варятся. просто надо пометочку поставить, что данным товарищам в РФ ходу нет, и заработкам в РФ больше не бывать и все.
пусть себе живут
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36
kuzi1974 3 часа назад
Тварь!
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8k
Григорий Бабкин 4 часа назад
Чё ж вы такие злые то? Ну вылезла бабуська с пидо*рско-поносной портянкой. Ей нужно маленько рекламы, никто её и не помнит уже. А кто на её концерты ходит? А? В той же Латвии она нах*уй никому не нужна, потому-что "советская". Вы же сами бегаете за всеми этими киркоровыми-макаревичами, в жопу их целуете, а они на головы вам срут. Так может начинать с себя надо? Перестать быть ботвой. Не жрать сопли с поп-корМом под какой-нибудь марвеловский гомикс. У быдла одно будущее - мясокомбинат. Пиндостан тому пример.
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−60
Thomsen 4 часа назад
Интересно, а новость типа "рэп-исполнитель из Руанды на концерте в Зимбабве вышел с флагом Лесото" тоже вызовет такую болезненную реакцию аудитории?
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44k
Андрей 4 часа назад
Лама запросто может приютить у себя десяток семей из Уры. Укры, не тормозите!
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3k
SandMANn 4 часа назад
Ну пусть "свои" ей за ее бизнес-шоу и платят...
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12k
сеньор Леонсио 5 часов назад
Наверно хотела этим сказать,что лесные братья,бандеровцы,и прочие нацисты - братья навек!
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4k
Александр 5 часов назад
"Лайма Вайкуле родом из Литвы"
Вайкуле родилась в городе Цесис Латвийской ССР, латышка.
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27k
Vazari 5 часов назад
А есть тут кто-нибудь, кто мог бы аргументированно объяснить, без эмоций, в чем заключается косяк Вайкуле?
Цитирую В.В.Путина:
"А мы любим Украину, и украинский народ, действительно, я считаю братским, если вообще не одним, не частью русского народа, хотя и русским националистам это не нравится, и украинским, но это моя точка зрения"
Далее:желто-синий флаг, является официальным флагом Украины (в том или ином виде) с 1917года.
Вайкуле не поднимал флаг "азова" или "правого сектора", не скакала на сцене. В чем ее обвиняют? В поддержке братского ( сточки зрения В.В.Путина ) народа?
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8k
Аргуша 5 часов назад
хватит пиарить всяких шалав уже!!!
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12k
котегRUS 5 часов назад
её хохлы покусали и она быстренько дуру включила..
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−60
Thomsen 5 часов назад
Ох*енное событие - шансоньетка вытащила на сцену флаг. Мнение её мужа и мужа Валерии по этому поводу бесценно, нда. А какая-нибудь такая же безголосая, как и Вайкуле, х*йня типа Бузовой до сих пор уверена, что сине-жёлтый флаг - это эмблема ИКЕА, так что теперь, обосраться от этой новости?
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