"Поддержать своих": муж Вайкуле объяснил поступок певицы

Лайма Вайкуле выступила в городе Паланг, что в Литве. Во время концерта женщины вынесла на сцену флаг Украины и яростно им размахивала. Многие оказались в замешательстве от такого поступка, но муж певицы попытался расставить все точки над i.
Лайма Вайкуле родом из Литвы, но большую часть своей жизни выступала в России. Здесь она заработала кучу денег и обрела известность. На концерте в Литве Вайкуле точно обозначила свою позицию: она вышла на сцену с флагом Украины.
Многие российское знаменитости осудили певицу. Иосиф Пригожин назвал поступок Лаймы Вайкуле провокацией и свинством.
«Если бы она вышла с флагом России, Латвии и Украины, можно было бы ещё понять. Флаг одной страны — провокация. Она могла догадываться, чем это все закончится. К великому сожалению, такие, как Лайма, тоже виноваты в том, что сегодня происходит в нашей стране и в мире. Я считаю, что это свинство», — цитирует «Абзац» Иосифа Пригожина.
Муж Вайкуле, Андрей Латковский, поспешил объяснить поступок жены. Он отметил, что таким образом вайкуле поддержала "своих".
«У нас выступали украинцы. И в оркестре у нас украинцы, и в балете. Почему нам не поддержать своих? Мы, помимо того, что выступаем с ними, еще и руку помощи им протягиваем. И беженцам помогаем», — цитирует его «Абзац».
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АНТИФИШКИ
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пусть себе живут там в своем варятся. просто надо пометочку поставить, что данным товарищам в РФ ходу нет, и заработкам в РФ больше не бывать и все.
пусть себе живут
Вайкуле родилась в городе Цесис Латвийской ССР, латышка.
Цитирую В.В.Путина:
"А мы любим Украину, и украинский народ, действительно, я считаю братским, если вообще не одним, не частью русского народа, хотя и русским националистам это не нравится, и украинским, но это моя точка зрения"
Далее:желто-синий флаг, является официальным флагом Украины (в том или ином виде) с 1917года.
Вайкуле не поднимал флаг "азова" или "правого сектора", не скакала на сцене. В чем ее обвиняют? В поддержке братского ( сточки зрения В.В.Путина ) народа?
поддержки именно администрации? Это ты так решил, или прочитал где-то?