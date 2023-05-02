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Tinder уходит из России. А ты остаёшься. И мемы тоже

Tinder уходит из России. А ты остаёшься. И мемы тоже

Автор:
02 мая 2023 16:55
Сообщество : Жить в России
Метки: Tinder   Россия   знакомства   приложение   санкции   свадьба   
1732
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Мэтч не сложился. Компания Match Group, владеющая сервисом для знакомств Tinder, спустя год после старта антироссийских санкций очнулась и заявила, что завершит уход с российского рынка к 30 июня 2023 года. Расстроились?

30 июня доступ к платному сервису знакомств Тиндер с русских аккаунтов будет ограничен, об этом говорится в годовом отчете компании. В документе сказано, что представленные в России бренды компании "предпринимают шаги для ограничения доступа к своим услугам" на территории РФ и как вишенка на торте красуется заявление: "Мы привержены защите прав человека".

В компании, наверняка надеются, что уход приложения для россиян будет "потерей потерь", ведь в 2021 году по данным Wikipedia, Тиндер занял первое место по размеру трат пользователей в приложениях знакомств, обогнав ранее лидирующую социальную сеть "Одноклассники".

Однако, большинство соотечественников, наверняка, спросят: "А что это?", потому что так и не отвыкли знакомиться офлайн, и поэтому не унывают, предлагая вспомнить подзабытые, но от этого не менее рабочие методы знакомств:

Напомним, Tinder в России появился в 2012-м году. Десять лет с хвостиком, получается, протянули.

Да и нафига нам Тиндер, если есть до сих пор работающий ВдругДадут ДругВокруг:

Тем временем, зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Виталий Милонов на фоне новостей об уходе Tinder из России предложил создать российский сервис для знакомств с верификацией через «Госуслуги»:


"Это позволит защитить пользователей от «профурсеток, проституток и эскортниц"!


"Сервис для поиска знакомств нужен", - отметил политик в интервью радиостанции «Говорит Москва», - "Это не должен быть Tinder, это должна быть российская платформа. Самое главное — он должен быть защищён от всех этих профурсеток, эскортниц и проституток. Поэтому, конечно, верификация на этих сервисах должна проходить через «Госуслуги». Через «Госуслуги» верифицировался и всё — ищи свою любовь сколько угодно. Tinder всё-таки для многих людей стал платформой краткосрочных свиданий, даже если это не проститутки. Надо сделать правильную сеть".

Напомним, в апреле 2022 года Tinder отключил для россиян доступ к платным опциям, однако не стал покидать рынок, в отличие от конкурентов, вроде Badoo. В то же время российские пользователи начали жаловаться на периодические сбои в работе приложения.

В июле 2022 года жалобы стали массовыми, пользователи сообщали о невозможности регистрации, исчезновении переписок, "глюки" при попытках составить пару и повторные показы ранее отклоненных аккаунтов.

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Метки: Tinder   Россия   знакомства   приложение   санкции   свадьба   
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11  комментариев
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998
ruslan d Час назад
Так и не успел воспользоваться ...
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188
twincam 3 минуты назад
Это самая большая проблема современности )))
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34k
Fat boy slim is * in a heaven 12 минут назад
Тиндер это сайт, где девки искали где бесплатно пожрать?
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6k
Алекс Крайчек Полчаса назад
Какой такой тындэр?
Вот идеальное место для знакомств!

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3k
Natalia 43 минуты назад
Что за дискриминация? Может, я изволю как профурсетка через госуслуги верифицироваться?
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10k
Михаил 45 минут назад
передайте этому тиндеру песню группы Ленинград - Дорожная.
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3k
poбт Час назад
раньше в аське знакомились и даже по смскам
а уж подобные приложухи клепаются за 3 дня, вопрос только в раскрутке и хайпе
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3k
веселый просто Час назад
А что, так можно было знакомиться?
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35
no. Час назад
так и не пригодилось. ну и ладно.
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12k
..: Атеист :.. 2 часа назад
Ой, какая великая потеря. Траур щас объявим, ну да, а че))

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KlyaksaZ
Надо радоваться жизни, а не убиваться об неё
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71923



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