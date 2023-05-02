Tinder уходит из России. А ты остаёшься. И мемы тоже

Мэтч не сложился. Компания Match Group, владеющая сервисом для знакомств Tinder, спустя год после старта антироссийских санкций очнулась и заявила, что завершит уход с российского рынка к 30 июня 2023 года. Расстроились?
30 июня доступ к платному сервису знакомств Тиндер с русских аккаунтов будет ограничен, об этом говорится в годовом отчете компании. В документе сказано, что представленные в России бренды компании "предпринимают шаги для ограничения доступа к своим услугам" на территории РФ и как вишенка на торте красуется заявление: "Мы привержены защите прав человека".
В компании, наверняка надеются, что уход приложения для россиян будет "потерей потерь", ведь в 2021 году по данным Wikipedia, Тиндер занял первое место по размеру трат пользователей в приложениях знакомств, обогнав ранее лидирующую социальную сеть "Одноклассники".
Однако, большинство соотечественников, наверняка, спросят: "А что это?", потому что так и не отвыкли знакомиться офлайн, и поэтому не унывают, предлагая вспомнить подзабытые, но от этого не менее рабочие методы знакомств:
Напомним, Tinder в России появился в 2012-м году. Десять лет с хвостиком, получается, протянули.
Да и нафига нам Тиндер, если есть до сих пор работающий
ВдругДадут ДругВокруг:
Тем временем, зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Виталий Милонов на фоне новостей об уходе Tinder из России предложил создать российский сервис для знакомств с верификацией через «Госуслуги»:
"Это позволит защитить пользователей от «профурсеток, проституток и эскортниц"!
"Сервис для поиска знакомств нужен", - отметил политик в интервью радиостанции «Говорит Москва», - "Это не должен быть Tinder, это должна быть российская платформа. Самое главное — он должен быть защищён от всех этих профурсеток, эскортниц и проституток. Поэтому, конечно, верификация на этих сервисах должна проходить через «Госуслуги». Через «Госуслуги» верифицировался и всё — ищи свою любовь сколько угодно. Tinder всё-таки для многих людей стал платформой краткосрочных свиданий, даже если это не проститутки. Надо сделать правильную сеть".
Напомним, в апреле 2022 года Tinder отключил для россиян доступ к платным опциям, однако не стал покидать рынок, в отличие от конкурентов, вроде Badoo. В то же время российские пользователи начали жаловаться на периодические сбои в работе приложения.
В июле 2022 года жалобы стали массовыми, пользователи сообщали о невозможности регистрации, исчезновении переписок, "глюки" при попытках составить пару и повторные показы ранее отклоненных аккаунтов.
Источник:
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