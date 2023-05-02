Tinder уходит из России. А ты остаёшься. И мемы тоже

Тем временем, зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Виталий Милонов на фоне новостей об уходе Tinder из России предложил создать российский сервис для знакомств с верификацией через «Госуслуги»:



"Это позволит защитить пользователей от «профурсеток, проституток и эскортниц"!



"Сервис для поиска знакомств нужен", - отметил политик в интервью радиостанции «Говорит Москва», - "Это не должен быть Tinder, это должна быть российская платформа. Самое главное — он должен быть защищён от всех этих профурсеток, эскортниц и проституток. Поэтому, конечно, верификация на этих сервисах должна проходить через «Госуслуги». Через «Госуслуги» верифицировался и всё — ищи свою любовь сколько угодно. Tinder всё-таки для многих людей стал платформой краткосрочных свиданий, даже если это не проститутки. Надо сделать правильную сеть".