В Литве не покажут аниме Миядзаки из-за возможной связи прокатчика с Россией

Какая разница, кому принадлежат права на показ японского мультфильма? А разница есть, ответит кинорынок балтийской страны. Настолько большая, что кинотеатры готовы терять зрителей и деньги.
Кинотеатры Литвы отказались показывать новый анимационный фильм японского режиссёра-мультипликатора Хаяо Миядзаки "Мальчик и птица" из-за предполагаемых связей литовского прокатчика Artgene с Россией.
"Ходили слухи", пишет Литовская национальная телерадиокомпания (LRT), что правами на показ фильма в странах Балтии изначально владела французская компания Goodfellas, но позднее французы продали права на дистрибьюцию "Мальчика и птицы" коммерческим структурам, "связанным с российским капиталом". По данным LRT, после проверки слухи подтвердились — базирующаяся в Литве Artgene действительно связана с Россией.
После того, как подозрения подтвердились, все литовские кинотеатры выступили единым фронтом, отказавшись показывать зрителям японское аниме. Это можно назвать нелепым выстрелом себе в ногу — показ мультфильма от легендарного Миядзаки, так ещё и перед Новым годом, наверняка собрал бы в кинотеатрах множество детей и взрослых и сорвал бы кассу. Но представители кинорынка Литвы, включая продюсеров, не считают, что вредят самим себе. Они уверены, что их шаг на запрет показа "Мальчика и птицы" привлечёт внимание крупных игроков, чтобы те "не соблазнялись деньгами дистрибьюторов, связанных с Россией".
В странах Балтии "Мальчик и птица" должен был выйти на экраны 22 декабря, писала эстонская газета Postimees, которая в начале декабря взяла интервью у Алексея Бажина — одного из основателей той самой Artgene. А в российский прокат, к слову, фильм вышел ещё 7 декабря.
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Сюжет "Мальчика и птицы" разворачивается в годы Второй мировой войны. После гибели матери мальчик по имени Махито переезжает в сельскую местность, где находит загадочную башню, через которую попадает в потусторонний мир.
Режиссёр Хаяо Миядзаки — всемирно признанный мастер мультипликационных фильмов. В 2003 году его картина "Унесенные призраками" получила "Оскар" как лучший анимационный фильм, также он является лауреатом Венецианского и Берлинского кинофестивалей. "Мальчик и птица" — его первая работа за последние десять лет.
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Я русский. Иногда я диванный расист и нацист в интернете, но ничего серьезного.
Вот меня бесят две страны просто п-ц.
Сомали и Литва. Ну Латвия еще немного.
новости всё больше про сволочь и дураков - рейтинги и всё такое.
МИР всем!