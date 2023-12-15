В Литве не покажут аниме Миядзаки из-за возможной связи прокатчика с Россией

После того, как подозрения подтвердились, все литовские кинотеатры выступили единым фронтом, отказавшись показывать зрителям японское аниме. Это можно назвать нелепым выстрелом себе в ногу — показ мультфильма от легендарного Миядзаки, так ещё и перед Новым годом, наверняка собрал бы в кинотеатрах множество детей и взрослых и сорвал бы кассу. Но представители кинорынка Литвы, включая продюсеров, не считают, что вредят самим себе. Они уверены, что их шаг на запрет показа "Мальчика и птицы" привлечёт внимание крупных игроков, чтобы те "не соблазнялись деньгами дистрибьюторов, связанных с Россией".

В странах Балтии "Мальчик и птица" должен был выйти на экраны 22 декабря, писала эстонская газета Postimees, которая в начале декабря взяла интервью у Алексея Бажина — одного из основателей той самой Artgene. А в российский прокат, к слову, фильм вышел ещё 7 декабря.