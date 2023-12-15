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В Литве не покажут аниме Миядзаки из-за возможной связи прокатчика с Россией

В Литве не покажут аниме Миядзаки из-за возможной связи прокатчика с Россией

Автор:
15 декабря 2023 14:20
Сообщество : Кино
Метки: Литва   Мальчик и птица   Россия   Хаяо Миядзаки   аниме   дистрибьютор   скандал   
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Какая разница, кому принадлежат права на показ японского мультфильма? А разница есть, ответит кинорынок балтийской страны. Настолько большая, что кинотеатры готовы терять зрителей и деньги.

Кинотеатры Литвы отказались показывать новый анимационный фильм японского режиссёра-мультипликатора Хаяо Миядзаки "Мальчик и птица" из-за предполагаемых связей литовского прокатчика Artgene с Россией.


"Ходили слухи", пишет Литовская национальная телерадиокомпания (LRT), что правами на показ фильма в странах Балтии изначально владела французская компания Goodfellas, но позднее французы продали права на дистрибьюцию "Мальчика и птицы" коммерческим структурам, "связанным с российским капиталом". По данным LRT, после проверки слухи подтвердились — базирующаяся в Литве Artgene действительно связана с Россией.

После того, как подозрения подтвердились, все литовские кинотеатры выступили единым фронтом, отказавшись показывать зрителям японское аниме. Это можно назвать нелепым выстрелом себе в ногу — показ мультфильма от легендарного Миядзаки, так ещё и перед Новым годом, наверняка собрал бы в кинотеатрах множество детей и взрослых и сорвал бы кассу. Но представители кинорынка Литвы, включая продюсеров, не считают, что вредят самим себе. Они уверены, что их шаг на запрет показа "Мальчика и птицы" привлечёт внимание крупных игроков, чтобы те "не соблазнялись деньгами дистрибьюторов, связанных с Россией".


В странах Балтии "Мальчик и птица" должен был выйти на экраны 22 декабря, писала эстонская газета Postimees, которая в начале декабря взяла интервью у Алексея Бажина — одного из основателей той самой Artgene. А в российский прокат, к слову, фильм вышел ещё 7 декабря.

Сюжет "Мальчика и птицы" разворачивается в годы Второй мировой войны. После гибели матери мальчик по имени Махито переезжает в сельскую местность, где находит загадочную башню, через которую попадает в потусторонний мир.


Режиссёр Хаяо Миядзаки — всемирно признанный мастер мультипликационных фильмов. В 2003 году его картина "Унесенные призраками" получила "Оскар" как лучший анимационный фильм, также он является лауреатом Венецианского и Берлинского кинофестивалей. "Мальчик и птица" — его первая работа за последние десять лет.

Источник:

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Метки: Литва   Мальчик и птица   Россия   Хаяо Миядзаки   аниме   дистрибьютор   скандал   
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16  комментариев
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9k
Фельдъегерь 54 минуты назад
да всем на них начхать, у нас в одном каком-нибудь Саратове больше людей его посмотрит, чем во всей Литве. Сами себя наказывают.
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22k
сеньор Леонсио 6 минут назад
Видимо от братьев по "разуму" заразились.
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0
Жора 7 минут назад
Оголтелый нацизм -он такой. Его адепты всегда отстают от мировой культуры. На выходе -стадо тупых свиней.
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353
Павел Верещагин 13 минут назад
как то непоследовательно запрещают-надо тогда все что построено и вложено в экономику при Советском Союзе запретить,или снести!Игналинскую АЭС,театр оперы и балета в Вильнюсе,заводы дороги,аэропорта
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47
SRGee 16 минут назад
"Назло маме уши отморожу"
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2k
Николай Полчаса назад
Всем привет.
Я русский. Иногда я диванный расист и нацист в интернете, но ничего серьезного.
Вот меня бесят две страны просто п-ц.
Сомали и Литва. Ну Латвия еще немного.
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11k
kaboza 42 минуты назад
А есть какие-то адекватные новости из стран прибалтики, просто интересно чего у них хорошего?
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12k
Б.Касторский 55 минут назад
Да это повально уже, запрещают книги, фильмы, мысли. Ощущение, что все должны мыслить строем. Только в зависимости от строя меняются мысли иной раз кардинально.
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