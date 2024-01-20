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Дырка в корпусе и огненный двигатель: Boeing 747 загорелся после взлёта

Дырка в корпусе и огненный двигатель: Boeing 747 загорелся после взлёта

Автор:
20 января 2024 06:24
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Boeing   Видео   США   авиация   двигатель   пожар   
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Очередной Boeing подарил незабываемые эмоции своему экипажу и случайным прохожим. Надо отдать должное, кадры получились красивыми.

Грузовой самолет Atlas Air Boeing 747-8 поздним вечером должен был совершить штатный полет из Майами в Сан-Хуан. Но вскоре после вылета у него загорелся второй двигатель, в результате чего экипаж принял решение экстренно совершить аварийную посадку.

Самолет с пятью членами экипажа благополучно вернулся, сообщений о пострадавших не поступало. Ну а местные соцсети заполонили фото и видео с горящим самолетом. Тут не поспоришь, горел эффектно.

Официальные лица подтвердили, что двигатель загорелся, но сказали, что расследование определит, что произошло. В настоящий момент известно, что послеполетный осмотр показал отверстие диаметром в 9 см над двигателем.

После этого инцидента акций Boeing упала более чем на два процента. Ну а за последний месяц они и вовсе просели примерно на 20 процентов.


Ранее на этой неделе компания объявила, что усилит проверки качества своих самолетов 737 Max 9 после того, как у одного из пассажирских самолетов отвалилась панель двери аварийного выхода на рейсе авиакомпании Alaska Airlines.

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Метки: Boeing   Видео   США   авиация   двигатель   пожар   
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2  комментария
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Властелин 17 минут назад
Ну а каким самолетам ещё ломаться. В основном только боинги и летают.
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