Дырка в корпусе и огненный двигатель: Boeing 747 загорелся после взлёта

Очередной Boeing подарил незабываемые эмоции своему экипажу и случайным прохожим. Надо отдать должное, кадры получились красивыми.
Грузовой самолет Atlas Air Boeing 747-8 поздним вечером должен был совершить штатный полет из Майами в Сан-Хуан. Но вскоре после вылета у него загорелся второй двигатель, в результате чего экипаж принял решение экстренно совершить аварийную посадку.
Самолет с пятью членами экипажа благополучно вернулся, сообщений о пострадавших не поступало. Ну а местные соцсети заполонили фото и видео с горящим самолетом. Тут не поспоришь, горел эффектно.
Источник:
Официальные лица подтвердили, что двигатель загорелся, но сказали, что расследование определит, что произошло. В настоящий момент известно, что послеполетный осмотр показал отверстие диаметром в 9 см над двигателем.
После этого инцидента акций Boeing упала более чем на два процента. Ну а за последний месяц они и вовсе просели примерно на 20 процентов.
Ранее на этой неделе компания объявила, что усилит проверки качества своих самолетов 737 Max 9 после того, как у одного из пассажирских самолетов отвалилась панель двери аварийного выхода на рейсе авиакомпании Alaska Airlines.
Источник:
- Поддатый гость устроил пожар на свадьбе и сам же потушил пламя голыми руками
- Очередной поезд сошёл с рельсов в США
- После ссоры с персоналом магазина покупатель в Бруклине бросил в помещение коктейль Молотова
- В США более 50 вагонов с ядовитыми веществами сошли с рельс
- Пожарные в США спасли девочку из горящего дома