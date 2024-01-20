Дырка в корпусе и огненный двигатель: Boeing 747 загорелся после взлёта

После этого инцидента акций Boeing упала более чем на два процента. Ну а за последний месяц они и вовсе просели примерно на 20 процентов.

Ранее на этой неделе компания объявила, что усилит проверки качества своих самолетов 737 Max 9 после того, как у одного из пассажирских самолетов отвалилась панель двери аварийного выхода на рейсе авиакомпании Alaska Airlines.