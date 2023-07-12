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В Петербурге у автобуса вывалился двигатель из-за проезда по яме

В Петербурге у автобуса вывалился двигатель из-за проезда по яме

Автор:
12 июля 2023 09:28
Сообщество : Автомир
Метки: Видео   авария   авто   автобус   двигатель   дорога   питер   
1437
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Авария произошла на перекрёстке проспекта Стачек и улицы Трефолева.

В пресс-службе «Пассажиравтотранса» сообщили изданию «Подъём», что причиной происшествия стал снятый асфальт, низкопольная машина просто не смогла переехать яму.

«Были дорожные работы, и клиренс автобуса не позволил ему проехать перекресток. Там был снят асфальт в этом месте, и автобус наехал на препятствие. Мы устанавливаем более подробно обстоятельства, как именно это произошло. В результате происшествия никто не пострадал».

Жители жалуются, что в Петербурге сошлись две городских беды – ремонт дорог и лазурные автобусы. По словам горожан, с этими транспортными средствами постоянно какие-то проблемы, местные активисты ранее даже обратились в Ространснадзор и Генпрокуратуру РФ с просьбой убрать с улиц лазурные автобусы.

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Метки: Видео   авария   авто   автобус   двигатель   дорога   питер   
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6  комментариев
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627
Вячеслав 20 минут назад
Двигатель как у локомотива.
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Lexx 6 минут назад
Наверное слесаря двигло хреново прикрутили.
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1k
an-bask 39 минут назад
Аварийный режим сработал видимо

У Volvo к примеру -идёт подрыв пирапатронов и двигатель уходит под кузов.была неприятная ситуация-приятель довольно быстро решил проскочить через "лежащего полицейского"-пришлось вызывать эвакуатор.
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15k
ss 48 минут назад
Эх ма!... А ведь совсем новый автобус был. Ему ещё нет и 50-ти.
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