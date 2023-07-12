В Петербурге у автобуса вывалился двигатель из-за проезда по яме

«Были дорожные работы, и клиренс автобуса не позволил ему проехать перекресток. Там был снят асфальт в этом месте, и автобус наехал на препятствие. Мы устанавливаем более подробно обстоятельства, как именно это произошло. В результате происшествия никто не пострадал».



Жители жалуются, что в Петербурге сошлись две городских беды – ремонт дорог и лазурные автобусы. По словам горожан, с этими транспортными средствами постоянно какие-то проблемы, местные активисты ранее даже обратились в Ространснадзор и Генпрокуратуру РФ с просьбой убрать с улиц лазурные автобусы.