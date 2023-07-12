В Петербурге у автобуса вывалился двигатель из-за проезда по яме

Авария произошла на перекрёстке проспекта Стачек и улицы Трефолева.
В пресс-службе «Пассажиравтотранса» сообщили изданию «Подъём», что причиной происшествия стал снятый асфальт, низкопольная машина просто не смогла переехать яму.
«Были дорожные работы, и клиренс автобуса не позволил ему проехать перекресток. Там был снят асфальт в этом месте, и автобус наехал на препятствие. Мы устанавливаем более подробно обстоятельства, как именно это произошло. В результате происшествия никто не пострадал».
Жители жалуются, что в Петербурге сошлись две городских беды – ремонт дорог и лазурные автобусы. По словам горожан, с этими транспортными средствами постоянно какие-то проблемы, местные активисты ранее даже обратились в Ространснадзор и Генпрокуратуру РФ с просьбой убрать с улиц лазурные автобусы.
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тут двиг с коробкой "в сборе" - и судя по тому, как его вывернуло - то дорожные работы ни причем - а развалилась "опора двигателя", которая держала кпп - и кпп воткнулась в асфальт ...
У Volvo к примеру -идёт подрыв пирапатронов и двигатель уходит под кузов.была неприятная ситуация-приятель довольно быстро решил проскочить через "лежащего полицейского"-пришлось вызывать эвакуатор.