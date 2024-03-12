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В Ивановской области потерпел крушение самолёт Ил-76

В Ивановской области потерпел крушение самолёт Ил-76

Автор:
12 марта 2024 13:44
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Видео   двигатель   ивановская область   ил-76   крушение   пожар   
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Сообщается, что у самолёта в воздухе отвалился один из двигателей.

В Ивановской области при взлёте потерпел крушение военно-транспортный самолёт Ил-76. Сообщается, что инцидент произошёл недалеко от Северного аэродрома. По неподтверждённым данным, самолёт рухнул у кладбища в районе села Богородское.


Очевидцы в делятся в соцсетях роликами инцидента, на кадрах которых видно объятый пламенем один из двигателей самолёта.

По данным некоторых СМИ, на борту военного транспортника находились 12 человек. На месте крушения уже работают экстренные службы. О судьбе экипажа информации пока нет.

В Минобороны сообщили, что самолёт выполнял плановый полёт. Экипаж попытался совершить вынужденную посадку, однако самолёт не дотянул до ВПП.

По уточнённой информации, на борту находилось 8 членов экипажа и 7 пассажиров. Предварительная причиной катастрофы стал пожар в одном из двигателей при взлёте самолёта. На место крушения вылетела комиссия главного командования ВКС России.

UPD: на месте крушения обнаружены останки пяти человек. Всего на борту находилось 15 человек. По предварительным данным, никто не выжил.

Источник:

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Метки: Видео   двигатель   ивановская область   ил-76   крушение   пожар   
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41  комментарий
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12k
Б.Касторский 2 часа назад
На некоторые новости необходимо отключать "лайки".
Пилоты конечно молодцы, что увели борт. Но читать все равно больно.
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250
Виктория 5 минут назад
Знаете ребята, я вчера перед сном посмотрела в соцсетях какой-то ролик, там было такое: "Они вчера тоже строили планы на следующий день..." Задумалась над этой мыслью, а сегодня вот такая трагедия. Искренне жаль этих людей и их близких.
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11k
JeanLuk 9 минут назад
Отвалился прям?

Одной из причин возгорания двигателя упавшего Ил-76 в Ивановской области может быть разрыв роторной части это стандартная "болячка" всех старых двигателей Д-30.

По нашей информации, рухнувший военно-транспортник был оснащен движком старой модификации. Где после большого пробега из-за усталости металла может разорваться роторная часть. Так как роторы вращаются на очень большой скорости, их осколки разлетаются, как пули, и пробивают топливные шланги и гидравлику вместе с фюзеляжем. В результате двигатель почти всегда вспыхивает.

Этот недостаток пытались исправить еще в СССР, но не сложилось. Современные Ил-76МД-90А выпускают уже с новыми двигателями. Но и старые модификации используются. К примеру, это Ил-76, который упал под Рязанью (https://t.me/breakingmash/36026)https://t.me/breakingmash/36026) во время тренировочного полёта в 2022 году, также после возгорания двигателя. Тогда пять человек погибли, четверо пострадали.
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984
AlexWoyz 22 минуты назад
царствие Небесное небесным воинам..
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14k
KotSkripaley Полчаса назад
В детстве видел, как у Антея два винта на крыле не работали, когда самолет шел на посадку в Мигалово (аэродром в Твери), долетел не упал.
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12k
Graf_Dracula 45 минут назад
Да, аж муршки по коже. Вечная память пилотам и экипажу. Вроде как смогли потушить пожар, другой двигатель вроде как есть, почему не сумели посадить, загадка. Хотя я в авиации не шарю.
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5k
Отвратительный Мужик 46 минут назад
А можно на БПЛА прикрепить ПЗРК или ракету Воздух-Воздух?
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32
Олег Назаров 54 минуты назад
Очень плохо. Наверно надо уже придумывать, рассчитывать, конструировать и внедрять средства защиты для экипажей военно-транспортной авиации.
Назрело!
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14k
Андрей А Час назад
Четвертый самолет и все с нашей области!!!
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29k
Alex Час назад
Сейчас у хохлов и их хозяев дупы порвёт от радости
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1k
АртемШишков Час назад
Вечного полета вам мужики....
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5k
Отвратительный Мужик Час назад
Так же отваливался двигатель у ИЛ-76 который сбили с хохлядскими пленными, тоже при подлёте к аэропорту. Это какой пожар должен быть что бы двигатель оторвало и и крыло повредило. Что мне подсказывает что это попадание из ПЗРК.
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415
Сеня Vladimir 22 минуты назад
Возможно на земле заложили взрывчатку
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7k
Евгений Д Час назад
Жалко людей.
Раз движок отвалился то видно и крыло повредилось ???
Уж так то на 3-х двигателях сел бы наверняка ??
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889
Олеся К 2 часа назад
почему хотябы кто то не мог выпрыгнуть эвакуироваться... хотябы пилоты\...
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