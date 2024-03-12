В Ивановской области потерпел крушение самолёт Ил-76

Сообщается, что у самолёта в воздухе отвалился один из двигателей.
В Ивановской области при взлёте потерпел крушение военно-транспортный самолёт Ил-76. Сообщается, что инцидент произошёл недалеко от Северного аэродрома. По неподтверждённым данным, самолёт рухнул у кладбища в районе села Богородское.
Очевидцы в делятся в соцсетях роликами инцидента, на кадрах которых видно объятый пламенем один из двигателей самолёта.
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По данным некоторых СМИ, на борту военного транспортника находились 12 человек. На месте крушения уже работают экстренные службы. О судьбе экипажа информации пока нет.
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В Минобороны сообщили, что самолёт выполнял плановый полёт. Экипаж попытался совершить вынужденную посадку, однако самолёт не дотянул до ВПП.
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По уточнённой информации, на борту находилось 8 членов экипажа и 7 пассажиров. Предварительная причиной катастрофы стал пожар в одном из двигателей при взлёте самолёта. На место крушения вылетела комиссия главного командования ВКС России.
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UPD: на месте крушения обнаружены останки пяти человек. Всего на борту находилось 15 человек. По предварительным данным, никто не выжил.
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Пилоты конечно молодцы, что увели борт. Но читать все равно больно.
Одной из причин возгорания двигателя упавшего Ил-76 в Ивановской области может быть разрыв роторной части это стандартная "болячка" всех старых двигателей Д-30.
По нашей информации, рухнувший военно-транспортник был оснащен движком старой модификации. Где после большого пробега из-за усталости металла может разорваться роторная часть. Так как роторы вращаются на очень большой скорости, их осколки разлетаются, как пули, и пробивают топливные шланги и гидравлику вместе с фюзеляжем. В результате двигатель почти всегда вспыхивает.
Этот недостаток пытались исправить еще в СССР, но не сложилось. Современные Ил-76МД-90А выпускают уже с новыми двигателями. Но и старые модификации используются. К примеру, это Ил-76, который упал под Рязанью (https://t.me/breakingmash/36026)https://t.me/breakingmash/36026) во время тренировочного полёта в 2022 году, также после возгорания двигателя. Тогда пять человек погибли, четверо пострадали.
Назрело!
У меня в кабинете три подполковника и один майор сидят в отставке все в возрасте до 55 лет и нихера в кроме как равняйсь-смирно в армейской службе не понимают. В армию обратно идти не хотят , говорят я никера не умею и не помню.
Раз движок отвалился то видно и крыло повредилось ???
Уж так то на 3-х двигателях сел бы наверняка ??