В Ивановской области потерпел крушение самолёт Ил-76

В Ивановской области при взлёте потерпел крушение военно-транспортный самолёт Ил-76. Сообщается, что инцидент произошёл недалеко от Северного аэродрома. По неподтверждённым данным, самолёт рухнул у кладбища в районе села Богородское.





Очевидцы в делятся в соцсетях роликами инцидента, на кадрах которых видно объятый пламенем один из двигателей самолёта.