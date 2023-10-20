27 злостных нарушителей правил безопасности на производстве и в быту

Современная строительная и производственная техника — это поистине чудо инженерной мысли и технологий. Но в то же время эти машины могут в мгновение ока нанести человеку травму, и нужно соблюдать меры предосторожности! Однако всегда находится кто-то, кто до сих пор не понял, что правила безопасности — и на производстве, и в быту — существуют не просто так.