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27 злостных нарушителей правил безопасности на производстве и в быту

27 злостных нарушителей правил безопасности на производстве и в быту

Автор:
20 октября 2023 16:06
Сообщество : Юмор
Метки: Вопиющий случай   Охрана труда   Юмор   и такое бывает   меры предосторожности   нарушители   несоблюдение   правила безопасности   
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Современная строительная и производственная техника — это поистине чудо инженерной мысли и технологий. Но в то же время эти машины могут в мгновение ока нанести человеку травму, и нужно соблюдать меры предосторожности! Однако всегда находится кто-то, кто до сих пор не понял, что правила безопасности — и на производстве, и в быту — существуют не просто так.

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Вопиющий случай   Охрана труда   Юмор   и такое бывает   меры предосторожности   нарушители   несоблюдение   правила безопасности   
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