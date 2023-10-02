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30 моральных уродов и хамов, которых непонятно как земля носит

30 моральных уродов и хамов, которых непонятно как земля носит

Автор:
02 октября 2023 16:59
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   гады   и такое бывает   люди свиньи   моральные уроды   ну и ну   придурки   сволочи   фото из соцсетей   
1602
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Некоторые люди ведут себя совершенно по-свински и нет на них никакой управы. Остаётся лишь жаловаться в Спортлото — то есть рассказать о том, какие они гады, в интернете. Давайте посочувствуем тем, кто столкнулся с людьми-свиньями и чуть не потерял веру в человечество.

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«И вот такую картину я застала в своей гостиной, вернувшись домой. Вещи в коробках и сумках — это вещи из моей кухни и спальни. Почему они упакованы?»


«Ее нисколько не волновало, что веер закрывает обзор всем, кто сидит позади нее».


Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Юмор   гады   и такое бывает   люди свиньи   моральные уроды   ну и ну   придурки   сволочи   фото из соцсетей   
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18  комментариев
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33k
Юр21 38 минут назад
Эти свиньи в основном производства США, но у нас стремительно растёт количество таких же выродков, спросите почему так происходит? Да потому что хаму и быдляку перестали давать по морде прямо на месте, а эта публика понимает только тумаки.
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1k
ViktorSikret 11 минут назад
Я не пойму, это картинки из Уголка терпилы?
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56k
dima423 13 минут назад
Комментарий к фото
тоже самое...шляпы отлично летают))
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dima423 14 минут назад
Комментарий к фото
Так скажи что не откажешься... а как починит шли ее накуй)) ну что за детский сад...
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dima423 15 минут назад
Комментарий к фото
Так в чем проблема, подходишь и любуешься... можно даже на их кресло сесть отдохнуть))
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56k
dima423 18 минут назад
Комментарий к фото
А сказать чтобы убрали религия не позволяет, или рот куем занят?))
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3k
Saplus 22 минуты назад
С прожектором в окно, думаю - хорошо подойдет правильно поставленное зеркало
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8k
Дмитрий Полчаса назад
Вся проблема в том, что подобные люди считают: "А что в этот такого? Никто же не умер!" Именно в такой интерпретации. Т.е. практически неограниченное поле для подобных уродов!
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523
thrashbox 38 минут назад
Странные люди ходят на концерты Бейонсе.
На концерте "Коррозии металла" ей бы этот зонт забили в известное место и открыли бы, бгг
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56k
zloykoyot 41 минуту назад
Не, ну это же неправда. Не может быть такого. Они там все цЫвилизованные, улыбаются друг другу и спрашивают как дела.
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5k
BenderRodriguez 41 минуту назад
Половину этих проблем можно было решить, просто
обратившись к человеку. Вторую половину можно решить посредством вызова полиции/секьюрити.
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56k
dima423 43 минуты назад
Комментарий к фото
приделай фанерный лист на свой забор перед камерой)
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56k
dima423 44 минуты назад
Комментарий к фото
берешь его и выкидывает вниз по рядам...пусть бежит)) ...ну или в суд подает))
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