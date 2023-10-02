30 моральных уродов и хамов, которых непонятно как земля носит

Некоторые люди ведут себя совершенно по-свински и нет на них никакой управы. Остаётся лишь жаловаться в Спортлото — то есть рассказать о том, какие они гады, в интернете. Давайте посочувствуем тем, кто столкнулся с людьми-свиньями и чуть не потерял веру в человечество.