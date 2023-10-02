30 моральных уродов и хамов, которых непонятно как земля носит

Некоторые люди ведут себя совершенно по-свински и нет на них никакой управы. Остаётся лишь жаловаться в Спортлото — то есть рассказать о том, какие они гады, в интернете. Давайте посочувствуем тем, кто столкнулся с людьми-свиньями и чуть не потерял веру в человечество.
1. «Люди, которые берут упаковку курицы с холодильной витрины и оставляют её портиться в другом отделе — придурки»
2. «Дорогой вор, который украл лазанью. Просто чтобы ты знал: мне её подарили, чтобы поддержать, потому что моя мама умерла. Счастливого тебе нового года»
3. «Не понимаю, почему люди не могут просто забрать свой мусор с собой. Особенно в заповеднике»
4. «Этот парень, что сидел передо мной в кинотеатре, просто козел. Его телефон все время был на максимальной яркости»
5. «Проснулся и увидел, что родители сняли дверь в мою комнату. Я спросил их: «Зачем?» и они ответили: «А зачем тебе уединяться?»
6. «Снимок сделан в три часа ночи. Сосед установил прожектор, который освещает мой дом (включая спальню) с семи вечера до семи утра»
7. «Вы, может быть, не поверите, но вот так выглядит салон самолета после рейса Air Algiers из Монреаля в Алжир»
8. «Служба доставки Amazon сообщила, что товар был доставлен 2 недели назад. Найти его не удалось, но потом снег наконец-то немного растаял. Посылка находилась где-то в километре от моего дома»
12. «Мы пошли на концерт Бейонсе на стадионе, и какая-то дама перекрыла нам обзор сцены… Просили ее убрать зонт — отказалась»
13. «Отгородился от склочного соседа 2-метровым забором. Он поднял его со своей стороны на полметра и поставил сверху камеру видеонаблюдения с видом на мой участок»
14. «Почему сейчас стало принято в полный голос разговаривать по видеосвязи или громкой связи в общественных местах?»
15. «Я разрешила приятельнице пожить два дня в моей квартире, пока я в отъезде. Когда давала ей ключи, там было чисто и аккуратно»
«И вот такую картину я застала в своей гостиной, вернувшись домой. Вещи в коробках и сумках — это вещи из моей кухни и спальни. Почему они упакованы?»
18. «Кто-то вломился в наш дом на колесах и украл подарки, которые я приготовила для своих детей. Одному три года, второму пять лет»
19. «Приехал на свадебное торжество специально пораньше, нашел место, откуда все хорошо видно. За несколько минут до начала церемонии передо мной села эта дама»
«Ее нисколько не волновало, что веер закрывает обзор всем, кто сидит позади нее».
21. «Кто-то крадет куски рулонного газона с площади, которую облагораживают в нашем районе»
22. «У этого человека есть гараж на три машины и большая подъездная дорожка к дому, но он паркуется на тротуаре»
23. «Эти люди заняли главную обзорную площадку, расположившись там на весь день. Из-за них остальные лишились возможности полюбоваться видами и сделать красивые фотографии»
25. «Соседка по комнате разбила мою машину, когда одолжила ее для поездки на работу. И отказывается платить за ремонт, если я откажусь давать ей машину в будущем»
Источник: — переведено специально для fishki.net
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На концерте "Коррозии металла" ей бы этот зонт забили в известное место и открыли бы, бгг
обратившись к человеку. Вторую половину можно решить посредством вызова полиции/секьюрити.