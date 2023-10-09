25 оригинальных и неожиданных автомобильных модификаций

Технически автомобиль — это двигатель и четыре колеса. Но можно воспринимать его гораздо шире — как символ свободы передвижения, скорости и, конечно, простора для творчества. Вот о последнем и будет наша подборка: автомобильный тюнинг и различные переделки, уровень и эстетика которых зависят исключительно от кошелька владельца и его чувства прекрасного.