25 оригинальных и неожиданных автомобильных модификаций

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Технически автомобиль — это двигатель и четыре колеса. Но можно воспринимать его гораздо шире — как символ свободы передвижения, скорости и, конечно, простора для творчества. Вот о последнем и будет наша подборка: автомобильный тюнинг и различные переделки, уровень и эстетика которых зависят исключительно от кошелька владельца и его чувства прекрасного.
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3. «Сегодня мне пришлось одолжить машину дочери. Я серьезный человек, военный, мне в этом году исполнится 50 лет»
Источник: — переведено специально для fishki.net
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