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25 оригинальных и неожиданных автомобильных модификаций

25 оригинальных и неожиданных автомобильных модификаций

Автор:
09 октября 2023 15:05
Сообщество : Автомир
Метки: Юмор   автомир. автодизайн   автомир. тюнинг   автопеределки   и такое бывает   модификации   необычные автомобили   необычные машины   переделка авто   
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Технически автомобиль — это двигатель и четыре колеса. Но можно воспринимать его гораздо шире — как символ свободы передвижения, скорости и, конечно, простора для творчества. Вот о последнем и будет наша подборка: автомобильный тюнинг и различные переделки, уровень и эстетика которых зависят исключительно от кошелька владельца и его чувства прекрасного.

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Юмор   автомир. автодизайн   автомир. тюнинг   автопеределки   и такое бывает   модификации   необычные автомобили   необычные машины   переделка авто   
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