Невезучие: заколдованный барьер на дороге словно притягивает велосипедистов и самокатчиков

Если не везёт, то уж крупно! Камера видеонаблюдения в Шеффилде (Великобритания) засняла момент дорожно-транспортного происшествия: велосипедист на полном ходу влетел в металлические воротца, перекрывающие небольшую дорогу где-то в сельской местности. Местные говорят, что этот случай уже не первый.
Несчастный велосипедист врезался в заграждение после того, как съехал со склона, развив скорость. Ворота он просто не заметил, хотя они были прямо перед ним.
Возможно, его ослепило яркое солнце?
Но самое удивительное, что буквально несколько месяцев назад здесь произошла точно такая же авария, только о ворота расшибся парень на электросамокате.
Просто заколдованное какое-то место.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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На одном автомобилисты перестают соблюдать правила приоритета и старательно таранят маршрутки. Ещё до разнарядки на самокаты, в эпоху разнарядки на уничтожение маршруток, ну когда каждый считал своим долгом высказаться против маршруток, то на Фишках каждые 2 недели был фоторепортаж с того перекрёстка, где СТАРАТЕЛЬНО не показывали знаки приоритета.
Ну а второе место на моём нынешнем маршруте, там автомобилисты резко тупеют и всё время друг дружку догоняют, нередко при этом таранят поребрик - я там на велосипеде езжу по правилам (прикиньте уровень моей отмороженности, что даже там я соблюдаю правила, да я грёбаный камикадзе).
Крч . Шлагбаум надо покрасить в красный цвет - это решит проблему .