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Невезучие: заколдованный барьер на дороге словно притягивает велосипедистов и самокатчиков

Невезучие: заколдованный барьер на дороге словно притягивает велосипедистов и самокатчиков

Автор:
05 сентября 2023 17:05
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   велосипедист упал   велосипедисты   забавное видео   и такое бывает   не заметил   ну и ну   электросамокатчики   
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Если не везёт, то уж крупно! Камера видеонаблюдения в Шеффилде (Великобритания) засняла момент дорожно-транспортного происшествия: велосипедист на полном ходу влетел в металлические воротца, перекрывающие небольшую дорогу где-то в сельской местности. Местные говорят, что этот случай уже не первый.

Несчастный велосипедист врезался в заграждение после того, как съехал со склона, развив скорость. Ворота он просто не заметил, хотя они были прямо перед ним.


Возможно, его ослепило яркое солнце?


Но самое удивительное, что буквально несколько месяцев назад здесь произошла точно такая же авария, только о ворота расшибся парень на электросамокате.


Просто заколдованное какое-то место.



Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Юмор   велосипедист упал   велосипедисты   забавное видео   и такое бывает   не заметил   ну и ну   электросамокатчики   
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14  комментариев
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7k
М С 56 минут назад
Подозреваю, что низкое расположение ворот и их цвет не помогают своевременно оценить опасность и предпринять необходимые действия.
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8k
Zhora 9 минут назад
Такие вещи надо красить в какой-нибудь ядовито-оранжевый цвет, чтобы не сливался с окружающей местностью. А так да - можно очень сильно травмироваться
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7k
Pravednik84 10 минут назад
Есть у нас в городе 2 заколдованых места:
На одном автомобилисты перестают соблюдать правила приоритета и старательно таранят маршрутки. Ещё до разнарядки на самокаты, в эпоху разнарядки на уничтожение маршруток, ну когда каждый считал своим долгом высказаться против маршруток, то на Фишках каждые 2 недели был фоторепортаж с того перекрёстка, где СТАРАТЕЛЬНО не показывали знаки приоритета.
Ну а второе место на моём нынешнем маршруте, там автомобилисты резко тупеют и всё время друг дружку догоняют, нередко при этом таранят поребрик - я там на велосипеде езжу по правилам (прикиньте уровень моей отмороженности, что даже там я соблюдаю правила, да я грёбаный камикадзе).
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32k
MatveiVainrub Полчаса назад
На самом деле всё предельно просто и ясно . Дорога с горки , человек набирает скорость при этом сам шлагбаум такого же цвета , как и дорога . При такой не малой скорости эту преграду можно вообще не разглядеть , особенно если велосипедист двигается на раслабоне . Или например у человека при всём при этом зрение не стопроцентное . Есть много людей которые даже не подозревают , что им необходимы очки . Например я одел очки только когда обратился к врачу из за частых головных болей в вечерние послерабочие часы .
Крч . Шлагбаум надо покрасить в красный цвет - это решит проблему .
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5k
Горожанин 40 минут назад
Так и концы можно отдать от разрыва внутренних органов.
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76k
Viktor 41 минуту назад
Может стоило покрасить в какой-нибудь яркий цвет, если место такое невезучее?

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60k
pynh 44 минуты назад
Предлагаю убрать заграждение и просто натянуть проволоку
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3k
Артур Котовой 45 минут назад
Нет, это не проблема "барьера" это проблема отсутствия моСка в голове и экспресс анализа ситуация =)
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17k
Shtoppi 47 минут назад
как эти слепошарые вообще до своего возраста дожили? ))))))
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535
ruslan d 57 минут назад
Я так гд назад бетонный столб на вираже нашел ...
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